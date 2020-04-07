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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel H81 yongasetini emekliye ayırıyor

    Mavi takım bir zamanların bütçe dostu çözümünde yolun sonuna gelindiğini duyurdu.
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    Anakart
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel H81 yongasetini emekliye ayırıyor

    Intel’in H81 yongaseti piyasaya sürüldüğü dönemde bir çok kısıtlı bütçeye sahip kullanıcı için güzel bir seçenek olmuştu. Firma yongaset için üzücü haberi verdi.

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    H81'e veda zamanı

    H81 yongaseti 2013 yılında LGA 1150 soketiyle gelen Haswell işlemcileriyle birlikte piyasaya sürülmüştü.  Hız aşırtma destekli Z87 yongasetinin bu özelliğinin kırpılmasının dışında doyurucu bir listeye sahip H81 bu nedenle bir çok kullanıcı tarafından tercih edilmişti.

    Özellikle de oyuncu sınıfı donanımların ve tasarımların daha giriş seviyesine doğru inmeye başladığı döneme ve sonrasına denk gelen H81 anakartlar bu açıdan da önemli bir yere sahip.

    Ayrıca Bkz. "Core i9-10980HK 135 watt’a kadar tüketebiliyor"

    Yayınlanan duyuruya göre 32 nm nodundan çıkan H81 yongaseti Q87, C226, QM87, ve HM86 ile birlikte yolun sonuna yaklaşıyor. Önümüzdeki yıl 30 Eylül’de son siparişlerin yola çıkacağını hatırlatan Intel siparişini iptal etmek isteyen iş ortaklarını için de 31 Mart 2021’e kadar sürelerinin olduğu yönünde uyardı.



    https://www.anandtech.com/show/15676/intel-h81-eol Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    burakayvacık 14 sa. yeni yorumcu
    takım ne ya.İntel, amd, nvidia de iştee
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    Akbaba89 ( ***) 1 gün
    Hala takır takır işgören serinin soket tipi. Hatta sonradan çıkarılan güvenlik açığı mevzusuna kasıtlı olarak çekirdek hızlarını düşürdüklerini bile düşünüyorum.
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    Hyperchondriac (Aral Çınlar) 1 gün
    Haber değeri yok ondan sonra çıkan aynı soket Z97 anakart bile üretilmiyor artık hatta Z170 chipset bile göremiyorum piyasada malesef forumda düzgün ve özgün haber okumayalı bayağı oldu..
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    napolyon94 (can güvercin) 1 gün
    Çeviri haber yaptiklari için her haberde mavi takim, kirmizi takim, yeşil takim demeye basladi editorler. Çeviri guzel ama bu takim terimi çok eğreti duruyor. İntel, amd, nvidia denilse eskisi gibi daha guzel.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    scan (Sercan ) 1 gün napolyon94
    Bari takım yerine ekip deyseler daha uygun olur
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    Morichannnn (Akın Özer) 16 sa. napolyon94
    Gayet de normal geliyor bu çeviri. Zaten takım bunun anlamını karşılıyor ki.
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    .V. 1 gün
    Mavi takım derken? Bahsi geçen milyor dolarlık şirket. Şöyle 50-100 kişi çalışsa eyw diyeceğim.
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