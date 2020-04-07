Intel H81 yongasetini emekliye ayırıyor

Intel’in H81 yongaseti piyasaya sürüldüğü dönemde bir çok kısıtlı bütçeye sahip kullanıcı için güzel bir seçenek olmuştu. Firma yongaset için üzücü haberi verdi.

İlginizi Çekebilir

Intel 495 serisi çipsetiyle USB 3.2 Gen 2 desteği sunacak

H81'e veda zamanı

H81 yongaseti 2013 yılında LGA 1150 soketiyle gelen Haswell işlemcileriyle birlikte piyasaya sürülmüştü. Hız aşırtma destekli Z87 yongasetinin bu özelliğinin kırpılmasının dışında doyurucu bir listeye sahip H81 bu nedenle bir çok kullanıcı tarafından tercih edilmişti.

Özellikle de oyuncu sınıfı donanımların ve tasarımların daha giriş seviyesine doğru inmeye başladığı döneme ve sonrasına denk gelen H81 anakartlar bu açıdan da önemli bir yere sahip.

Ayrıca Bkz. "Core i9-10980HK 135 watt’a kadar tüketebiliyor"

Yayınlanan duyuruya göre 32 nm nodundan çıkan H81 yongaseti Q87, C226, QM87, ve HM86 ile birlikte yolun sonuna yaklaşıyor. Önümüzdeki yıl 30 Eylül’de son siparişlerin yola çıkacağını hatırlatan Intel siparişini iptal etmek isteyen iş ortaklarını için de 31 Mart 2021’e kadar sürelerinin olduğu yönünde uyardı.

https://www.anandtech.com/show/15676/intel-h81-eol

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.