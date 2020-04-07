Core i9-10980HK 135 watt’a kadar tüketebiliyor

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Mavi takım AMD’nin Renoir APU’larına karşı konumlandırdığı Comet Lake-H işlemcilerini geçtiğimiz günlerde duyurdu. İlk dizüstülerin satışa sunulduğu şu günlerde ilginç bir detay farkedildi.

Slaytlarda detaylı bir incelemeyle bulunan satırlara göre45 watt TDP’ye sahip Intel Core i9-10980HK teorik olarak 135 watt’a kadar güç tüketebiliyor. Bunun güç sınırları nedeniyle gerçek hayatta 107 watt seviyesinde ölçülmesi beklenirken değerlere tüm çekirdeklerle çıkılan tepe frekansta ulaşıldığının altını çizelim.

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Bu rakamı RTX 2080 Super mobil’le kombine ettiğimizde 200-250 watt sularından söz edebiliriz. Taşınabilir oyuncu dizüstüsü için masaüstülere uzanan güç tüketimleri Intel adına üzücü bir tablo.

Thermal Velocity Boost 3.0 için şartlar

Diğer taraftan Intel’in Comet Lake-H’la birlikte tanıttığı önemli bir özelliği de Thermal Velocity Boost 3.0’dı. Bu uygun koşullar altında yonganın frekansını bir adım daha ileriye taşımasını sağlayan bir özellik kabaca. Bununla birlikte koşullar oldukça niş bir senaryodan oluşuyor.

İşlemcinin 65-85 derecede çalıştığı durumlarda ihtiyaç halinde yonganın yalnızca tek çekirdeğiyle yükseldiği seviyeye 100 MHz daha ekleyen TVB 3.0 eğer işlemci 65 derecenin altında ise 200 MHz artış sağlayarak 5.3 GHz’in görülmesini sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Intel mobil Comet Lake-H işlemcilerini duyurdu"

Dizüstü bilgisayar için 65 derecenin oldukça serin sayılabilecek bir sıcaklık olduğunu ve 5.3 GHz’in 8/16 yonganın yalnızca 1 çekirdeğiyle ulaşılan bir seviye olduğunu düşünürsek notebook’ta 5.3 GHz şimdilik kutu üzerinde yazan tanıtım değeri olarak kalacağa benziyor.

https://www.guru3d.com/news-story/laptop-core-i9-10980hk-cpu-has-a-power-allowance-of-135-watts.html

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