Core i9-10980HK 135 watt’a kadar tüketebiliyor

Mavi takım AMD’nin Renoir APU’larına karşı konumlandırdığı Comet Lake-H işlemcilerini geçtiğimiz günlerde duyurdu. İlk dizüstülerin satışa sunulduğu şu günlerde ilginç bir detay farkedildi.
Slaytlarda detaylı bir incelemeyle bulunan satırlara göre45 watt TDP’ye sahip Intel Core i9-10980HK teorik olarak 135 watt’a kadar güç tüketebiliyor. Bunun güç sınırları nedeniyle gerçek hayatta 107 watt seviyesinde ölçülmesi beklenirken değerlere tüm çekirdeklerle çıkılan tepe frekansta ulaşıldığının altını çizelim.İlginizi Çekebilir Intel'den AMD'ye yanıt gecikmedi | 5.3GHz mobil işlemci
Bu rakamı RTX 2080 Super mobil’le kombine ettiğimizde 200-250 watt sularından söz edebiliriz. Taşınabilir oyuncu dizüstüsü için masaüstülere uzanan güç tüketimleri Intel adına üzücü bir tablo.
Thermal Velocity Boost 3.0 için şartlar
Diğer taraftan Intel’in Comet Lake-H’la birlikte tanıttığı önemli bir özelliği de Thermal Velocity Boost 3.0’dı. Bu uygun koşullar altında yonganın frekansını bir adım daha ileriye taşımasını sağlayan bir özellik kabaca. Bununla birlikte koşullar oldukça niş bir senaryodan oluşuyor.
İşlemcinin 65-85 derecede çalıştığı durumlarda ihtiyaç halinde yonganın yalnızca tek çekirdeğiyle yükseldiği seviyeye 100 MHz daha ekleyen TVB 3.0 eğer işlemci 65 derecenin altında ise 200 MHz artış sağlayarak 5.3 GHz’in görülmesini sağlıyor.
Ayrıca Bkz. "Intel mobil Comet Lake-H işlemcilerini duyurdu"
Dizüstü bilgisayar için 65 derecenin oldukça serin sayılabilecek bir sıcaklık olduğunu ve 5.3 GHz’in 8/16 yonganın yalnızca 1 çekirdeğiyle ulaşılan bir seviye olduğunu düşünürsek notebook’ta 5.3 GHz şimdilik kutu üzerinde yazan tanıtım değeri olarak kalacağa benziyor.
https://www.guru3d.com/news-story/laptop-core-i9-10980hk-cpu-has-a-power-allowance-of-135-watts.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Sterilizasyon: sterilizasyon bir nesne ya da obje üzerindeki tüm zararlı zararsız mikroorganizmaların yok edilmesidir. Bunun için de alkol, oksijenli su, merkürokrom gibi dezenfekte edici özelliği bulunan maddelerden yararlanılır.
Pastörizasyon: besin maddelerini hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırmak amacıyla uygulanan ısıtma yöntemi. Tazeden daha uzun süre tüketilecek gıdalar pastörize edilerek kullanma süresi uzatılır. Süt 63 °C, Turşular 82 °C, Domates suyu 94 °C dereceye kadar ısıtılarak bakterileri etkisiz hale getirilir. Et ve etsular pastörize edilemez, faydası çok kısa süreli olur. Bu yöntemin yaygın olarak uygulandığı gıdaların başında süt gelir. Ayrıca meyve suları, bira ve şarap gibi içeceklerle bazı katı yiyecekler için de bu yöntem kullanılır.
Pastörizasyon ile sterilizasyon arasındaki fark nedir?
Sterilizasyon ısıya dirençli bakteri sporlarının öldürülmesi için kullanılır; örneğin konserve ürünler. Bu ürünler 120 °C sıcaklıklara veya ultra yüksek sıcaklıklara (UHT) 140 °C'ye kadar ısıtılırlar, böylece bozulma yapan bakteriler ve sporları yok edilir. Sterilizasyonda bakteriler canlı kalamazlar, steril ürünlerin raf ömürleri pastörize ürünlerin raf ömürlerinden daha uzundur. Sterilizasyonun dezavantajı süt gibi bazı ürünlerin kalitelerini olumsuz etkilemesidir ve bazı vitaminler (B vitaminleri ve C vitaminleri) kaybolabilir.
Sterilizasyon: sterilizasyon bir nesne ya da obje üzerindeki tüm zararlı zararsız mikroorganizmaların yok edilmesidir. Bunun için de alkol, oksijenli su, merkürokrom gibi dezenfekte edici özelliği bulunan maddelerden yararlanılır.
Pastörizasyon: besin maddelerini hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırmak amacıyla uygulanan ısıtma yöntemi. Tazeden daha uzun süre tüketilecek gıdalar pastörize edilerek kullanma süresi uzatılır. Süt 63 °C, Turşular 82 °C, Domates suyu 94 °C dereceye kadar ısıtılarak bakterileri etkisiz hale getirilir. Et ve etsular pastörize edilemez, faydası çok kısa süreli olur. Bu yöntemin yaygın olarak uygulandığı gıdaların başında süt gelir. Ayrıca meyve suları, bira ve şarap gibi içeceklerle bazı katı yiyecekler için de bu yöntem kullanılır.
Pastörizasyon ile sterilizasyon arasındaki fark nedir?
Sterilizasyon ısıya dirençli bakteri sporlarının öldürülmesi için kullanılır; örneğin konserve ürünler. Bu ürünler 120 °C sıcaklıklara veya ultra yüksek sıcaklıklara (UHT) 140 °C'ye kadar ısıtılırlar, böylece bozulma yapan bakteriler ve sporları yok edilir. Sterilizasyonda bakteriler canlı kalamazlar, steril ürünlerin raf ömürleri pastörize ürünlerin raf ömürlerinden daha uzundur. Sterilizasyonun dezavantajı süt gibi bazı ürünlerin kalitelerini olumsuz etkilemesidir ve bazı vitaminler (B vitaminleri ve C vitaminleri) kaybolabilir.