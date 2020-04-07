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    Core i9-10980HK 135 watt’a kadar tüketebiliyor

    Intel mobil Comet Lake-H işlemcilerini geçtiğimiz günlerde duyurdu. Yongalara dair ilgi çekici detaylar ortaya çıkmaya başladı.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    19
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Core i9-10980HK 135 watt’a kadar tüketebiliyor
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    Mavi takım AMD’nin Renoir APU’larına karşı konumlandırdığı Comet Lake-H işlemcilerini geçtiğimiz günlerde duyurdu. İlk dizüstülerin satışa sunulduğu şu günlerde ilginç bir detay farkedildi.

     

    Slaytlarda detaylı bir incelemeyle bulunan satırlara göre45 watt TDP’ye sahip Intel Core i9-10980HK  teorik olarak 135 watt’a kadar güç tüketebiliyor. Bunun güç sınırları nedeniyle gerçek hayatta 107 watt seviyesinde ölçülmesi beklenirken değerlere tüm çekirdeklerle çıkılan tepe frekansta ulaşıldığının altını çizelim.

    İlginizi Çekebilir Avatar Intel'den AMD'ye yanıt gecikmedi | 5.3GHz mobil işlemci

    Bu rakamı RTX 2080 Super mobil’le kombine ettiğimizde 200-250 watt sularından söz edebiliriz. Taşınabilir oyuncu dizüstüsü için masaüstülere uzanan güç tüketimleri Intel adına üzücü bir tablo.

    Thermal Velocity Boost 3.0 için şartlar

    Diğer taraftan Intel’in Comet Lake-H’la birlikte tanıttığı önemli bir özelliği de Thermal Velocity Boost 3.0’dı. Bu uygun koşullar altında yonganın frekansını bir adım daha ileriye taşımasını sağlayan bir özellik kabaca. Bununla birlikte koşullar oldukça niş bir senaryodan oluşuyor.

     

    İşlemcinin 65-85 derecede çalıştığı durumlarda ihtiyaç halinde yonganın yalnızca tek çekirdeğiyle yükseldiği seviyeye 100 MHz daha ekleyen TVB 3.0 eğer işlemci 65 derecenin altında ise 200 MHz artış sağlayarak 5.3 GHz’in görülmesini sağlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel mobil Comet Lake-H işlemcilerini duyurdu"

    Dizüstü bilgisayar için 65 derecenin oldukça serin sayılabilecek bir sıcaklık olduğunu ve 5.3 GHz’in 8/16 yonganın yalnızca 1 çekirdeğiyle ulaşılan bir seviye olduğunu düşünürsek notebook’ta 5.3 GHz şimdilik kutu üzerinde yazan tanıtım değeri olarak kalacağa benziyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/laptop-core-i9-10980hk-cpu-has-a-power-allowance-of-135-watts.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Musty3535123 1 gün en beğenilen Gökay16
    aga pastörize steril süt nedir ?

    Sterilizasyon: sterilizasyon bir nesne ya da obje üzerindeki tüm zararlı zararsız mikroorganizmaların yok edilmesidir. Bunun için de alkol, oksijenli su, merkürokrom gibi dezenfekte edici özelliği bulunan maddelerden yararlanılır.

    Pastörizasyon: besin maddelerini hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırmak amacıyla uygulanan ısıtma yöntemi. Tazeden daha uzun süre tüketilecek gıdalar pastörize edilerek kullanma süresi uzatılır. Süt 63 °C, Turşular 82 °C, Domates suyu 94 °C dereceye kadar ısıtılarak bakterileri etkisiz hale getirilir. Et ve etsular pastörize edilemez, faydası çok kısa süreli olur. Bu yöntemin yaygın olarak uygulandığı gıdaların başında süt gelir. Ayrıca meyve suları, bira ve şarap gibi içeceklerle bazı katı yiyecekler için de bu yöntem kullanılır.

    Pastörizasyon ile sterilizasyon arasındaki fark nedir?
    Sterilizasyon ısıya dirençli bakteri sporlarının öldürülmesi için kullanılır; örneğin konserve ürünler. Bu ürünler 120 °C sıcaklıklara veya ultra yüksek sıcaklıklara (UHT) 140 °C'ye kadar ısıtılırlar, böylece bozulma yapan bakteriler ve sporları yok edilir. Sterilizasyonda bakteriler canlı kalamazlar, steril ürünlerin raf ömürleri pastörize ürünlerin raf ömürlerinden daha uzundur. Sterilizasyonun dezavantajı süt gibi bazı ürünlerin kalitelerini olumsuz etkilemesidir ve bazı vitaminler (B vitaminleri ve C vitaminleri) kaybolabilir.
    aga pastörize steril süt nedir ? Sterilizasyon: sterilizasyon bir nesne ya da obje üzerindeki tüm zararlı zararsız mikroorganizmaların yok edilmesidir. B...
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    Gökay16 (Gökay Sevinç) 1 gün
    135watt mı ? Yok canım hemde dizüstü sistemde. Intel öyle bişey yapmaz. Bu işlemciyle üzerinden üzerinden geçecek sıvı soğutma hortumlarından süt geçirekek pastorize edilebilir. Direk süt sağım makinelerine entegre edip anında taze pastorize steril süt keyfini yaşa. Mobil sterilizasyon. Hemde bu corona da. İyi buluş... ;)
    135watt mı ? Yok canım hemde dizüstü sistemde. Intel öyle bişey yapmaz. Bu işlemciyle üzerinden üzerinden geçecek sıvı soğutma hortumlarından süt geçirekek past...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Musty3535123 1 gün Gökay16
    aga pastörize steril süt nedir ?

    Sterilizasyon: sterilizasyon bir nesne ya da obje üzerindeki tüm zararlı zararsız mikroorganizmaların yok edilmesidir. Bunun için de alkol, oksijenli su, merkürokrom gibi dezenfekte edici özelliği bulunan maddelerden yararlanılır.

    Pastörizasyon: besin maddelerini hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırmak amacıyla uygulanan ısıtma yöntemi. Tazeden daha uzun süre tüketilecek gıdalar pastörize edilerek kullanma süresi uzatılır. Süt 63 °C, Turşular 82 °C, Domates suyu 94 °C dereceye kadar ısıtılarak bakterileri etkisiz hale getirilir. Et ve etsular pastörize edilemez, faydası çok kısa süreli olur. Bu yöntemin yaygın olarak uygulandığı gıdaların başında süt gelir. Ayrıca meyve suları, bira ve şarap gibi içeceklerle bazı katı yiyecekler için de bu yöntem kullanılır.

    Pastörizasyon ile sterilizasyon arasındaki fark nedir?
    Sterilizasyon ısıya dirençli bakteri sporlarının öldürülmesi için kullanılır; örneğin konserve ürünler. Bu ürünler 120 °C sıcaklıklara veya ultra yüksek sıcaklıklara (UHT) 140 °C'ye kadar ısıtılırlar, böylece bozulma yapan bakteriler ve sporları yok edilir. Sterilizasyonda bakteriler canlı kalamazlar, steril ürünlerin raf ömürleri pastörize ürünlerin raf ömürlerinden daha uzundur. Sterilizasyonun dezavantajı süt gibi bazı ürünlerin kalitelerini olumsuz etkilemesidir ve bazı vitaminler (B vitaminleri ve C vitaminleri) kaybolabilir.
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    runge kutta 2 sa. yeni yorumcu
    Laptopta U işlemcili olmayan modeller çok ağır oluyor. Hele bu tarz işlemcileri barındıran laptoplar, masaüstünden hallice. Elimde MBP olmasa AMD 4800U'lu ultrabook alırdım. Hem taşınabilir olacak hem de iyi performans verecek. High-end performans istiyorsanız da masaüstü toplayın. İş laptopta yapılır, oyun masaüstünde oynanır. Benim felsefem bu.
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    burakk, (Burakk gizli) 11 sa.
    Tost makinesi istiyorsanız alın.
    Bende 9750H var güya 4.5 ghz turbo frekansı vermesi gerekiyor ama ömrü boyunca o frekansı görmedi.
    Genel 4 ghz takılıyor 60w civarında
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    -Gardiyan- (Özcan G.) 11 sa.
    Laptop ve 135w soğutmak için itfaiye çağırmak gerek. Masaüstü işlemcileri umarım bu kadar yüksek güç tüketimi olmaz
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 16 sa.
    Nası mobil bu. Hangi batarya hangi adaptörle çalışıyor. 300w adaptör yapsan psu boyu olur zaten.
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    2019daDHyekatilmak 1 gün
    Hem işini gücünü hallet hemde çayını çorbanı ısıt, kaynat, takıl. Bence süper bir icat
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 1 gün
    şu intel notebook haberlerini vermeyin artık ya.normalde körün istediği bir göz her haberde nanik nanik yapabilirim ama resmen sinir bozuyor artık haberlerin içeriği şöyle bile yapsan geçiliyor falan oluyor 135w...
    biraz da olsa bi kapışma olsun amd hükmen galip gelmesin ki zam yapmasın bulunabilir alınabilir olsun ryzen serisi kıymete binip karaborsa olmasın.güzel mobil ryzen 4000 haberleriyle gelin almasa alakası olmasa bile içi açılsın milletin bunlar nedir?
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    AL3ATROS (Mehmet Tuna) 1 gün
    Bu konuya mobilden mesaj yazdım ama görünmüyor acaba nereye gitti Admin arkadaş görüpde buraya taşırsa sevinirim
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    sergengüney 1 gün yeni yorumcu
    pek iç açıcı değil bu ya
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    BoşnakAğa 1 gün
    Rezalet


    Bunun lamı cimi yok


    Bunun adı çaresizliktir başka bir şey değil
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    1641 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Intel Core i9-10980HK, thermal velocity boost 3.0 ve
    3 etiket daha intel intel comet lake-h Donanım
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