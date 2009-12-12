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Intel ilk jenerasyon SSD modelleriyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel ilk jenerasyon SSD modelleriyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor
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34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı NAND flash bellek yongalarını kullanan ikinci jenerasyon SSD modellerini yaz aylarında satışa sunmaya başlayan Intel, 50nm NAND flash bellek yongası kullanan ilk jenerasyon modeller ile yollarını ayırıyor. 80GB ve 160GB kapasiteli X18-M (1.8-inç) ve X25-M (2.5-inç) modellerini EOL kapsamında saha kenarına alacak olan Intel, depolama sürücülerini 20 Nisan'a kadar listelerde tutacak ve gelen siparişleri doğrultusunda son teslimatı 7 Ağustos'ta yüklemiş olacak. İlk jenerasyon SSD'lerden boşalacak farklı fiyat segmentlerinin yeni çözümlerle doldurulması bekleniyor.


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spaydix 9 yıl
2 yıldır kullanıyorum 1 tb ssd lerin ucuzlamasını bekliyorum normal hdd ler cok sesli
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sadtneverdie 9 yıl
ihtiyacı olan şimdi de alabilir. o akdar ar-ge yapılmış cihazların şimdiki hdd fiyatlarına satılmasını beklemek hayal... kaldı ki şu an kullandıklarımız bile bir kaç sene önceye kadar pek ucuz değildi.
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alperen_69 9 yıl
bari onlar alıncak seviyeye insede ortalık ssd görse
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Batuist 9 yıl
en hızlı yaygınlaşması gereken teknoloji en yavaş bir biçimde yaygınlaşıyor.. ölmeden kullanabilsek bari :))
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ahmetkep 9 yıl
isabet olur.yavaş yavaş f/p kıvamına gelecekler...
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