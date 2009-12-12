Intel ilk jenerasyon SSD modelleriyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor

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34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı NAND flash bellek yongalarını kullanan ikinci jenerasyon SSD modellerini yaz aylarında satışa sunmaya başlayan Intel, 50nm NAND flash bellek yongası kullanan ilk jenerasyon modeller ile yollarını ayırıyor. 80GB ve 160GB kapasiteli X18-M (1.8-inç) ve X25-M (2.5-inç) modellerini EOL kapsamında saha kenarına alacak olan Intel, depolama sürücülerini 20 Nisan'a kadar listelerde tutacak ve gelen siparişleri doğrultusunda son teslimatı 7 Ağustos'ta yüklemiş olacak. İlk jenerasyon SSD'lerden boşalacak farklı fiyat segmentlerinin yeni çözümlerle doldurulması bekleniyor.