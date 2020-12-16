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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel'in 500 serisi anakartları önümüzdeki ay tanıtılabilir

    Yarıiletken üreticisinin yeni nesil anakartları son sızıntıya göre yakında duyurulacak. PCIe 4.0 destekli anakartlar bunun için bir süre uyumlu yongaları bekleyecek.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Anakart
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel'in 500 serisi anakartları önümüzdeki ay tanıtılabilir
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    Mavi ekibin son DDR4 destekli anakartları olması beklenen 500 serisi yongasetli anakartları görünüşe göre yakında bizlerle olacak.

    500 serisi anakartlar yakın

    Çinli sosyal medya platformlarında paylaşılan gönderiye göre Intel 500 serisi anakartlarını 11 Ocak’ta tanıtacak.  Bu tarih aynı zamanda Intel’in CES 2021 etkinliğini sunacağı gün. Bununla birlikte 500 serisinin H510, B560 ve Z590 yongasetlerinin içermesi bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "8 çekirdekli Core i9-11900K AotS’da Ryzen 9 5950X'in %10 önünde"

    Cypress Cove çekirdekleriyle gelecek Rocket Lake işlemcileri raflardaki yerini alacağı güne kadar PCIe 4.0 destekli yeni anakartların bu özelliği de teknik olarak kullanılamayacağını ekleyelim. Son olarak Rocket Lake işlemcileri için Şubat sonu-Mart ayının başlarından söz edilmekte.



    https://videocardz.com/newz/intel-500-series-z590-b560-and-h410-motherboards-rumored-to-launch-on-january-11th Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    huso 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Zaten sattırmak icin mutlaka birkac ozellik koyması lazım, yeni alanlar zaten Z590 alır, %20 lik Z490 sahibi bir kesim de Z590 a gecis yapar.
    10 Cekirdek 20 İzlek 10900 den 8 16 11900 e gecmekte nasıl bir upgrade orasını da anlamıs degilim.
    Bu arada 5GHZ olan 8 16 İ7 iken 5.3 olan da i9 olarak adlandırılmıs.No Comment

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    Rusty (Yakup HELVACI) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hayret intel nasıl olduysa ekstradan 8x pci-e iş hattı koymuş. Gerçi o thunderbolt 4 kendi başına dmi bandwith i kullanabilecek kapasitede, Daha orada usb ethernet zart zurt var. Rubbish
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    cenkakay08 (cenk akay) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Zart zurt soket değişen firmadan anakart almam.
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