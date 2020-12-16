Intel'in 500 serisi anakartları önümüzdeki ay tanıtılabilir

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Mavi ekibin son DDR4 destekli anakartları olması beklenen 500 serisi yongasetli anakartları görünüşe göre yakında bizlerle olacak.

500 serisi anakartlar yakın

Çinli sosyal medya platformlarında paylaşılan gönderiye göre Intel 500 serisi anakartlarını 11 Ocak’ta tanıtacak. Bu tarih aynı zamanda Intel’in CES 2021 etkinliğini sunacağı gün. Bununla birlikte 500 serisinin H510, B560 ve Z590 yongasetlerinin içermesi bekleniyor.

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Cypress Cove çekirdekleriyle gelecek Rocket Lake işlemcileri raflardaki yerini alacağı güne kadar PCIe 4.0 destekli yeni anakartların bu özelliği de teknik olarak kullanılamayacağını ekleyelim. Son olarak Rocket Lake işlemcileri için Şubat sonu-Mart ayının başlarından söz edilmekte.

https://videocardz.com/newz/intel-500-series-z590-b560-and-h410-motherboards-rumored-to-launch-on-january-11th

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