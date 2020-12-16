Intel'in 500 serisi anakartları önümüzdeki ay tanıtılabilir

Mavi ekibin son DDR4 destekli anakartları olması beklenen 500 serisi yongasetli anakartları görünüşe göre yakında bizlerle olacak.
500 serisi anakartlar yakın
Çinli sosyal medya platformlarında paylaşılan gönderiye göre Intel 500 serisi anakartlarını 11 Ocak’ta tanıtacak. Bu tarih aynı zamanda Intel’in CES 2021 etkinliğini sunacağı gün. Bununla birlikte 500 serisinin H510, B560 ve Z590 yongasetlerinin içermesi bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "8 çekirdekli Core i9-11900K AotS’da Ryzen 9 5950X'in %10 önünde"
Cypress Cove çekirdekleriyle gelecek Rocket Lake işlemcileri raflardaki yerini alacağı güne kadar PCIe 4.0 destekli yeni anakartların bu özelliği de teknik olarak kullanılamayacağını ekleyelim. Son olarak Rocket Lake işlemcileri için Şubat sonu-Mart ayının başlarından söz edilmekte.
https://videocardz.com/newz/intel-500-series-z590-b560-and-h410-motherboards-rumored-to-launch-on-january-11th Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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10 Cekirdek 20 İzlek 10900 den 8 16 11900 e gecmekte nasıl bir upgrade orasını da anlamıs degilim.
Bu arada 5GHZ olan 8 16 İ7 iken 5.3 olan da i9 olarak adlandırılmıs.No Comment
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