8 çekirdekli Core i9-11900K AotS’da Ryzen 9 5950X'in %10 önünde

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Mavi ekibin 14 nm+++ sürecini son kez kullanacağı masaüstü işlemci ailesinin en kaslı üyesi bu sefer oyun testinde gün yüzüne çıktı.

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Intel’in AMD’ye cevabı 5.5 GHz’de çalışan Rocket Lake işlemcisi olabilir

Ashes of the Singularity testinde 32 GB DDR4 RAM ve RTX 2080 Ti ile birlikte ter döken Core i9-11900K, 10. neslin en hızlı oyun işlemcisinden %9 hızlı.

Cypress Cove yüz güldürecek

Geçtğimiz günlerde paylaştığımız üzere aynı TVB değerine sahip olmasına karşın tüm çekirdeklerle çıkılan frekansta 100 MHz’lik farkla geride olan 8/16 yonganın 10/20 Core i9-10900K’nın önünde yer alması Intel adına umut verici.

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Görünüşe göre Cypress Cove çekirdekleri 14 nm+++’de nispeten güzel bir iş ortaya koyacak. İlerleyen dönemde SuperFin noduna geçişle birlikte gidilecek mimari değişikliği sayesinde Intel, AMD’yi iyiden iyiye zorlayacaktır.

Ayrıca Bkz. "8/16 Core i9-11900K 5.3 GHz’e ulaşabiliyor"

Dahası Ryzen 9 5950X-Core i9-11900K kıyaslamasına göre Rocket Lake çözümü %10’luk farkla yine önde yer alıyor. LGA 1200 soketine devam edilecek yeni nesilin önümüzdeki yılın ilk yarısında satışa sunulacağını hatırlatalım.

https://wccftech.com/intel-core-i9-11900k-flagship-rocket-lake-8-core-cpu-benchmark-leaks-out/

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