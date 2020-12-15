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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    8 çekirdekli Core i9-11900K AotS’da Ryzen 9 5950X'in %10 önünde

    Intel’in çekirdek sayısında düşüşe geçeceği üst seviye Rocket Lake işlemcisi Ashes of the Singularity testinde ortaya çıktı. 8/16 model %9’luk nesilden nesile iyileşmeyle geliyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    4,6b
    1
    74
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    2

    8 çekirdekli Core i9-11900K AotS’da Ryzen 9 5950X'in %10 önünde
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    Mavi ekibin 14 nm+++ sürecini son kez kullanacağı masaüstü işlemci ailesinin en kaslı üyesi bu sefer oyun testinde gün yüzüne çıktı.

     

    İlginizi Çekebilir Avatar Intel’in AMD’ye cevabı 5.5 GHz’de çalışan Rocket Lake işlemcisi olabilir

    Ashes of the Singularity testinde 32 GB DDR4 RAM ve RTX 2080 Ti ile birlikte ter döken Core i9-11900K, 10. neslin en hızlı oyun işlemcisinden %9 hızlı.

    Cypress Cove yüz güldürecek

    Geçtğimiz günlerde paylaştığımız üzere aynı TVB değerine sahip olmasına karşın tüm çekirdeklerle çıkılan frekansta 100 MHz’lik farkla geride olan 8/16 yonganın 10/20 Core i9-10900K’nın önünde yer alması Intel adına umut verici.

    8 çekirdekli Core i9-11900K AotS’da Ryzen 9 5950X'in %10 önünde
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    Görünüşe göre Cypress Cove çekirdekleri 14 nm+++’de nispeten güzel bir iş ortaya koyacak. İlerleyen dönemde SuperFin noduna geçişle birlikte gidilecek mimari değişikliği sayesinde Intel, AMD’yi iyiden iyiye zorlayacaktır.

    Ayrıca Bkz. "8/16 Core i9-11900K 5.3 GHz’e ulaşabiliyor"

    Dahası Ryzen 9 5950X-Core i9-11900K kıyaslamasına göre Rocket Lake çözümü %10’luk farkla yine önde yer alıyor. LGA 1200 soketine devam edilecek yeni nesilin önümüzdeki yılın ilk yarısında satışa sunulacağını hatırlatalım.



    https://wccftech.com/intel-core-i9-11900k-flagship-rocket-lake-8-core-cpu-benchmark-leaks-out/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    darkexecuter (SOMEONE ELSE) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    test setup sızmış :)))))

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    1 Yanıt Yanıtla +33
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    Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    “ Intel, AMD’yi iyiden iyiye zorlayacaktır.”

    Vay be bu cümle her şeyi anlatıyor. Nereden nereye nereden nereye ...
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    BekirHan (Bekir Han) 6 gün ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    Bunun 2000lerin başındaki Athlon dönemi için söyleseniz amenna da, şu an için biraz kel alaka bir yorum olmuş...
    Yanıtla +12
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    Yorumlar (41) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu ne la paso 2-3 mesajlı üyeler var konuda?
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    Terenas1 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    10. Nesil zaten bomba gibi gelmişti şimdi Intel 11. nesil ile birlikte iyice performans farklarını gözlere sokmaya başladı katılıyorum heryer Intel mavisi olacak .
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    caglar.35 1 gün ( Mesaj Silindi )
    10. Nesil ile ciddi performans artışı sağlayan Intel 11. Nesil ile ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. İncelemesi yapılan ürünler oldukça üst segment olsa da orta üst segment modelleri de ciddi performans verdiğini göreceğiz. İlerleyen zamanlarda daha net göreceğiz. Eskiden de olduğu gibi Intel önde. Özellikle Fiyat/Performans tarafında :)
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    eskibirkurt 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    beyler amd nin fiyatları yüksek bu bir gerçek. ancak amd yerinde intel olsaydı fiyatlar belkide bir 50 dolar pahalı olurdu. dolar düşük olmasına rağmen intelin kesin üstünlük sahibi olduğu core i dönemi boyunca amd ryzenları çıkarana kadar intel yapmadığını bırakmadı. bununla beraber herşey oyun olarak algılanıyor ama amd 5000 serisi iş uygulamalarında intelin en üst serilerini geride bırakıyor.

    https://www.guru3d.com/articles_pages/amd_ryzen_9_5900x_and_5950x_review,18.html

    5950x Intel i9-10980XE'yi ciddi farkla geçiyor. ve intel i9-10980xe daha pahalı ve zor bulunuyor. soğutması da büyük ihtimalle daha zordur (bakmadım) anakartı muhtemelen daha pahalı.

    https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-9-5900x/7.html

    5900x'in i9 10900k ya attığı farka bir bakın. intel bu üstünlüğü elde etsin dahada yüksek fiyat politikası uygular.

    bende isterim işlemciler daha ucuz olsun. ama ilk problem doların TL karşısında artan değeri.
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    10. nesilde de önde olan markadan 11. nesilde geçilmesini beklemek mantıksız olurdu. Oyun konusunda AMD'nin işi zor. Cyberpunk göz önünde bulundurursak ilerleyen zamanda bu tarz örnekler artacaktır.
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    fleimkepa 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    intel performans olarak daha iyi olduğunu gözlere sokmaya başladı tekrardan, bazı fanboyların daha uygun diye tercih ettikleri amd ise işlemcilere 50 dolar zam yaptı :) 11th gen işlemciler yaygınlaşmaya başladıktan sonra her yer maviye dönüşmeye başlayacak sanırım
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    WalkerCyborgCK 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Intel yine yapacağını yaptı ve i9-11900K ile performansı ile gün yüzüne çıktı. Herkes AMD işlemcileri özellikle Ryzenleri fiyatı açısından çok sevdi. Az yaksın çok kaçsın mantığı biraz da ısınır tabi eee zaten doğalgaz da pahalı. :) Ama bugün ne oldu AMD fiyatlara ortalama 50 dolar kadar zam yaptı, sonra piyasada Intel de zam yapar mı yoksa rekabetten fiyatlar düşer mi sorularını sormaya başladınız. Intel yıllardır fiyat politikası belli performansı belli bir işlemci markası.
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    za1111 (arda türkmen) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yani çok garip yorumlar gelmiş 10900k bile 5950X'in üzerinde performans veriyor gözüküyor. TR fiyat farkına bakarsak 3bin TL civarında 5950X daha pahalı.Keza 11900K performansını şuan değerlendirmiyorum bile. Bazı arkadaşlarında söylediği gibi 11. Nesil gelir karşısına 6xxx gelir bu böyle sürekli devam eder. Ama unutmamak gereken bir nokta var; Yenilik sağlayan herzaman bir adım öne çıkacaktır. Ne yalan söyleyeyim bu zamana kadarda Intel'in 2-3 adım önde olduğunu gördük.
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    guzmann06 (Çağrı Can) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    yüzde 10 farklarda artık benim için fiyat önemli, 5600x de ucuz değil. DDr4 son demlerinde bir işlemci değişimi istiyorum. DDr5 çıktıktan 2 yıl geçmeden ramler olgunlaşmayacak ramlerde ucuz değil. İntel 11. nesi i5 ile 5600x kapışması nasıl olur.
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Intel fanboylarının beklediği haber. Fiyatı önemli değil zaten, Intel yapsın Amd'den de pahalı satsın, yeni soketi de çaksın, çalsın sazlar oynasın hayran oğlanlar. :)

    Şaka bir yana, rekabet adına gerekliydi, umarım iki firma birbirine girer de fiyatlar düşer...
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