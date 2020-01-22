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    Intel işlemcilerinde indirime gidebilir

    Yarıiletken üreticisi Intel son dönemde kızışan rekabet koşulları nedeniyle işlemci pazarında zor günler geçiriyor. Firma buna yönelik farklı stratejiler geliştiriyor olabilir.
    9 sa.
    1,3b
    7
    28
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Intel işlemcilerinde indirime gidebilir
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    Intel işlemci kanadında AMD’nin yıllar sonra gelen Ryzen hamlesiyle değişen koşullara ayak uydurabilmek için çekirdek artışından fiyat indirimine bir çok cevapla karşımıza çıktı. Görünüşe göre firma Extreme işlemci ailesinde gidilen indirimi son kullanıcılara yönelik işlemcilerde de göreceğiz.

    Intel yeniden indirime gidebilir

    Digitimes’ın raporuna göre işlemci devi, AMD karşısında rekabetçi kalabilmek adına bu yıl içerisinde işlemcilerinde indirime gidebilir. Birkaç adımda gerçekleşmesi beklenen süreç nasıl işleyecek tam olarak bilinmiyor.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 7 4800U Geekbench testine tabi tutuldu"

    Buna karşın fiyat indiriminin öncelikle OEM sistem üreticilerine sunulması olası görünüyor. Dolayısıyla hazır sistemlerde bir fiyat düşüşü yolda olabilir. Perakende bileşen pazarında ise fiyatlarda iyileşmenin ne zaman görüleceği bilinmiyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/cpu-intel-likely-to-invoke-price-reductions-in-2020.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Abstergo Industries 9 sa. en beğenilen
    Nvidia RTX 2060 fiyat düşürdü. İntel işlemcilerini fiyat düşürmeye gidiyor. AMD sen ne güzel bir şeysin böyle :D
    Yanıtla +37
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    bkadem 9 sa.
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    Animasyon her şeyi anlatıyor bence :)
    Yanıtla +25
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    Painkiller. 9 sa.
    İzliyoruz merakla
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    Yanıtla +12
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    Mr. Jingles 38 dk.
    Intel bu kazma işlemcilerle bırak indirime gitmeyi bedavaya vermeli. Hatta üzerine para bile vermeli. Keşke Intel batsa da kurtulsak şu firmadan. Teknolojiye hiçbir faydası olmayan bir firma.
    Yanıtla +1
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    eskibirkurt 39 dk.
    amd yıllardır hem intele hem nvidia ya karşı fiyat kırıyordu. teknik açıdan öne geçemediği için satışlar birtürlü istediği gibi gitmedi. şimdi intel fiyat kırmaya başladı ama aynı amd nin zamanında yaşadığı durum gibi yetmeyecektir.
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    Wauwaxtt 1 sa.
    aynen aynen dolar bazında işlemcilerin fiyatı artmış mı yoksa inmiş mi girip bakın.
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    barkin67 2 sa.
    Amd olmasa 2/4 işlemcilere devam ederdik.
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    DH Misafiri 4 sa.
    evet lecola da yön veriyor cocacolaya asafsdsf
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    nnoovvaa 4 sa.
    Gidebilir degil, gitmeli.
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    paco_ct 5 sa.
    istediği kadar fiyat düşürebilir önce teknolojiyi geliştirmesi gerekli şu anda intelin ;) aksi taktirde hiç satışı kalmıyacak arz talep başladı amd işlemcili laptoplar da çoğalıcak bu sene yeni yeni modeller duyuruluyor amd aynı performansı devam ettirdiği sürece ve intel tamamen kendini yenilemediği sürece intel adios amigos ;) i385 dan beri intel kullanan biriyken şu anki durumda intel kapımdan içeri giremez.kendini geliştir,yüksek ram mhz destekle, gerçek anlamda çok çekirdeği destekle ,tek cpu soketine geç, her modelde farklı bir anakart isteme,yüksek performans gösterip güncelleme ile o performansı yarı yarıya düşürme.belki sonrasında tekrardan satın almaya başlarız.kolay gelsin intel önünde zorlu bir süreç var ya aklını kullanır çıkarsın (umudum o yönde),yada kendine akıllı saat yapmaya başla belki o pazarda tutunursun ;)
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    ilkerinanç 7 sa.
    E bi zahmet gitsin artık yani.
    AMD Nvidiayı da bu şekilde sıkıştırabilse keşke de aynı şey Ekran kartında da olsa.
    Eskiden ekran kartının en babası 500 dolar civarıydı her oyunda oynanıyordu ne zaman piyasa Nvidiaya kaldı 1000-1500 dolarlara ekran kartları çıktı meydana.Tabi böyle olunca alt ve orta sınıfın da fiyatı artıyor doğal olarak.
    Pro kartlardan bahsetmiyorum,oyuncu kartlarından bahsediyorum.
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    Arisaka 7 sa.
    Unuttugunuz bir sey var gencler..



    Ryzenlarin piyasada bu kadar tutulmasinin 2 sebebi var.



    * Rakibine goren yuksek core/thread iceriyor olmasi



    * Fiyat olarak cok daha uygun olmasi





    Suan intel yeni islemcilerinde core/thread olarak ryzenlari yakaladi. Fiyat olarak da yakin olursa bence intel yine cok rahat kaybettigi pazar payini geri kazanabilir.



    Dusunsene Ryzen 4600 6/12 200$ ayni sekilde Core i5 10600K da 6/12 200$ hatta birak 200 ü 250 olsa bile bir cok sistem toplayan adam gider intel alir.



    Hele intel soket destegi olarak da ileriye donuk bir adim atarsa cidden AMD nin isi cok cok zor.
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    bkadem 6 sa. Arisaka
    Ryzen'ler için anakart değiştirmeme avantajı ve her işlemcinin overclock olabilme potansiyelini eklersek yine AMD tercih nedeni oluyor.
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    eskibirkurt 8 sa.
    ben ne yaptım amd sana
    mahkum ettin beni bana
    her indirimde bin sitem var
    şikayetim yaradana şikayetim yaradana...

    Şaşıran sen mi yoksa müşteriler mi bilemedim
    Öyle bir ipc verdin ki, kendime gelemedim
    çıkmaz bir delid yaptım yolumu bulamadım
    Of...of...of...of...of...of..of..of.....
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    1343 kez okundu.
    21 yorum yazıldı.

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    4 etiket daha intel işlemci fiyat indirimi İşlemci Donanım Metehan Göktaş
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