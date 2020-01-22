Intel işlemcilerinde indirime gidebilir

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Intel işlemci kanadında AMD’nin yıllar sonra gelen Ryzen hamlesiyle değişen koşullara ayak uydurabilmek için çekirdek artışından fiyat indirimine bir çok cevapla karşımıza çıktı. Görünüşe göre firma Extreme işlemci ailesinde gidilen indirimi son kullanıcılara yönelik işlemcilerde de göreceğiz.

Intel yeniden indirime gidebilir

Digitimes’ın raporuna göre işlemci devi, AMD karşısında rekabetçi kalabilmek adına bu yıl içerisinde işlemcilerinde indirime gidebilir. Birkaç adımda gerçekleşmesi beklenen süreç nasıl işleyecek tam olarak bilinmiyor.

Ayrıca Bkz. "Ryzen 7 4800U Geekbench testine tabi tutuldu"

Buna karşın fiyat indiriminin öncelikle OEM sistem üreticilerine sunulması olası görünüyor. Dolayısıyla hazır sistemlerde bir fiyat düşüşü yolda olabilir. Perakende bileşen pazarında ise fiyatlarda iyileşmenin ne zaman görüleceği bilinmiyor.

https://www.guru3d.com/news-story/cpu-intel-likely-to-invoke-price-reductions-in-2020.html

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