Intel işlemci ve platform logolarını değiştiriyor

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Yarıiletken dünyasının lider isimlerinden Intel işlemci ve platform logolarında değişikliğe gitti. Eskiye nazaran daha geniş bir format tercih eden Intel logolarda işlemcilerin sahip olduğu mikroişlemci mimarisinin zar görüntüsü de yer veriliyor. Çarpan kilidi açık olarak gelen Extreme serisi işlemcilerinin logosunda renk olarak Siyah'ı kullanmaya devam eden firma, Core 2 Quad, Core 2 Duo ve Core 2 vPro modelerinde ise yine Mavi ve Beyaz ağırlık logolar kullanıyor.

Core i7 ailesiyle birlikte belirnen yeni logo anlayışını diğer ürün gamlarına da adapte eden Intel, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Centrino platformuyla ilgili logolarda ise renk olarak "Beyaz" tercihinde bulunmuş. Intel'in yeni logolarını 1 Nisan'dan itibaren yani ikinci çeyrek ile birlikte kullanmaya başlaması bekleniyor.

http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12275&Itemid=1