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Intel işlemci ve platform logolarını değiştiriyor

10 yıl
19,1b
1
33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel işlemci ve platform logolarını değiştiriyor
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Yarıiletken dünyasının lider isimlerinden Intel işlemci ve platform logolarında değişikliğe gitti. Eskiye nazaran daha geniş bir format tercih eden Intel logolarda işlemcilerin sahip olduğu mikroişlemci mimarisinin zar görüntüsü de yer veriliyor. Çarpan kilidi açık olarak gelen Extreme serisi işlemcilerinin logosunda renk olarak Siyah'ı kullanmaya devam eden firma, Core 2 Quad, Core 2 Duo ve Core 2 vPro modelerinde ise yine Mavi ve Beyaz ağırlık logolar kullanıyor.

Core i7 ailesiyle birlikte belirnen yeni logo anlayışını diğer ürün gamlarına da adapte eden Intel, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Centrino platformuyla ilgili logolarda ise renk olarak "Beyaz" tercihinde bulunmuş. Intel'in yeni logolarını 1 Nisan'dan itibaren yani ikinci çeyrek ile birlikte kullanmaya başlaması bekleniyor.


http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12275&Itemid=1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
bnce fena olmamış
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uzmanx34 10 yıl
bunlar boş işler fiyatları düşürmeye baksınlar biraz
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mavizaman 10 yıl
beğenmedim
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yc#1 10 yıl
Logo dediğin sade olmalı arkdaş, bu ne böyle !' İlkokul öğrencisi çizmiş gibi duruyor rengarenk.
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ozzzy222 10 yıl
deniz mavisi her zaman güzeldir arada beyaz süper oluyor sarı felan olmamışl
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TELESCOPE 9 yıl
beğenemedim
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Batuist 10 yıl
bence hiç güzel olmamış.. yahu bunlarda göz mu yok yoksa zevk mi yok anlamadım... doğru düzgün bir tasarım şirketiyle anlaşsaymış böyle berbat sonuçlar ortaya çıkmazdı diye düşünüyorum..
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killnOd 10 yıl
Ustteki 10 logo tek kelimeyle berbat olmus cok kotu bir tasarim bir okadarda ezik duruyor.Alttaki 4 logo ise guzel olmus.Ama ustteki 10 logoyu ciddi anlamda intel gozden gecirmeli bence.
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uyar.10ur 10 yıl
Arada bi olsun güzel ya...
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K.Kahriman 10 yıl
celeron ve dual core lerde değişiklik yok heralde
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s3ma 10 yıl
bncde güzel olmamış..eskisi daha güzeldi...
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thedevilhimveryself 10 yıl
GÜZEL OLMAMIŞ
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petsiyehable 10 yıl
berbattttttttttttttttttttttt
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ugacomtr 10 yıl
itaniuma bak süper... ismi şekil itaniyum..!
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incinerator 10 yıl
Bir tek Xeon'unkini beğendim. Diğerleri hakkikaten çok dandik olmuş..
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