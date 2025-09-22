Suzuki, 22 yıl aradan sonra logosunu güncelledi: İşte yeni logo

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Suzuki, 22 yıl aradan sonra logosunu güncelledi. Otomobil dünyasında köklü bir geçmişe sahip olan marka, logosunu modernize ederek dikkat çekici bir adım attı. İkonik "S" harfi artık düz (flat) bir tasarıma evrildi. Logoda kullanılan krom kaplama ise yerini yüksek parlaklıkta gümüş boyaya bıraktı.

Yeni logo ilk kez 2025 Japonya Mobilite Fuarı'ndaki Suzuki standında sergilenecek konsept modellerde görücüye çıkacak. Fuar 31 Ekim – 9 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Şirket logoda düz tasarıma geçişi dijital çağda yeni fırsatları yakalama arzusu ile ilişkilendiriyor.

Yeni slogan da duyuruldu

Krom kaplamadan vazgeçilip yüksek parlaklıkta gümüş boya tercih edilmesi ise hem çevresel etkiyi azaltmak, hem de markanın yeni bir gelişim evresine adım attığını vurgulamayı amaçlıyor. Suzuki'nin tanıdık "S" sembolü, aslında 1 Ekim 1958'den beri markanın bir parçası. Ünlü tasarımcı Masamichi Tezeni tarafından yaratılan bu logo, Japon kültüründen ilham alıyor.

Tam Boyutta Gör Tezeni, logoyu tasarlarken geleneksel Japon mimarisindeki tapınak çatılarının kıvrımlarından ve Japon kılıçlarının keskin uçlarından esinlenmiş. Ayrıca şirket yeni kurumsal sloganını da duyurdu: "By Your Side" (Yanınızda). Bu slogan, Japon markanın müşterileriyle daha yakın bir bağ kurma arzusunu ifade ediyor.

