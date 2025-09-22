Suzuki, 22 yıl aradan sonra logosunu güncelledi: İşte yeni logo

Yeni logo ilk kez 2025 Japonya Mobilite Fuarı'ndaki Suzuki standında sergilenecek konsept modellerde görücüye çıkacak. Fuar 31 Ekim – 9 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Şirket logoda düz tasarıma geçişi dijital çağda yeni fırsatları yakalama arzusu ile ilişkilendiriyor.
Yeni slogan da duyuruldu
Krom kaplamadan vazgeçilip yüksek parlaklıkta gümüş boya tercih edilmesi ise hem çevresel etkiyi azaltmak, hem de markanın yeni bir gelişim evresine adım attığını vurgulamayı amaçlıyor. Suzuki'nin tanıdık "S" sembolü, aslında 1 Ekim 1958'den beri markanın bir parçası. Ünlü tasarımcı Masamichi Tezeni tarafından yaratılan bu logo, Japon kültüründen ilham alıyor.