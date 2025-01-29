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    Mazda, 28 yılın ardından logosunu değiştiriyor: İşte yeni logo

    Mazda, 105. yılını kutlarken aynı zamanda logosunu da modernize ederek yeni bir döneme giriş yapıyor. Japon otomotiv devinin iki boyutlu yeni logosu, daha modern ve minimalist bir görünüm sunacak.
    Mazda, 28 yılın ardından logosunu değiştiriyor: İşte yeni logo Tam Boyutta Gör
    Japon otomotiv devi Mazda, 28 yıllık bir aranın ardından logosunu yenilemeye hazırlanıyor. Şirket uzun yıllardır kullandığı üç boyutlu amblemden vazgeçerek daha modern ve minimalist bir tasarıma geçiş yapacak. Hazırlanan yeni logoda ikonik oval form ve içindeki "M" harfi aynen korunurken, martı kanatlarını anımsatan "M" harfinin artık daha keskin ve belirgin çizgilere sahip olduğu görülüyor.

    Mazda yeni logosunu 30 Ocak'ta düzenlenecek etkinlikle resmen tanıtacak. Bu tarih aynı zamanda markanın 105. kuruluş yıl dönümünü temsil ediyor. Yeni tasarım ilk olarak geçtiğimiz yaz ortaya çıkmış ve Japonya Patent Ofisi'nin veritabanında tespit edilmişti. Yeni logo, metalik dokusu olmayan tamamen iki boyutlu bir görünüm sunacak.

    Mazda, 28 yılın ardından logosunu değiştiriyor: İşte yeni logo Tam Boyutta Gör

    Trende uyum sağladı

    Mazda yetkilileri bu yeni ve daha sade versiyonunun akıllı telefonlarda ve dizüstü bilgisayar ekranlarında daha iyi göründüğünü belirtiyor. Aslına bakılırsa bu değişim, otomotiv dünyasında son yıllarda sıkça gördüğümüz bir trendle uyumlu. Volkswagen, Audi, BMW, Renault, Nissan, Ford ve Jaguar gibi markalar da benzer şekilde logolarını sadeleştirerek dijital platformlarla daha uyumlu hale getirmişti.

    Mazda, 28 yılın ardından logosunu değiştiriyor: İşte yeni logo Tam Boyutta Gör
    Yeni logonun daha temiz çizgileri ve tek renkli yapısı, dijital ekranlarda daha net bir görünüm sağlayacak. Şirketin yeni ve eski logoyu kullanım alanına göre farklı şekilde değerlendirebileceği belirtiliyor. Mazda, 1920 yılında kurulduğunda ilk olarak makine takımları üretiyordu. Ardından motosiklet ve üç tekerlekli kamyonetler üretmeye başladı. Bugün dünyanın en köklü otomobil markalarından biri konumunda.
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