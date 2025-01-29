Mazda, 28 yılın ardından logosunu değiştiriyor: İşte yeni logo

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Japon otomotiv devi Mazda, 28 yıllık bir aranın ardından logosunu yenilemeye hazırlanıyor. Şirket uzun yıllardır kullandığı üç boyutlu amblemden vazgeçerek daha modern ve minimalist bir tasarıma geçiş yapacak. Hazırlanan yeni logoda ikonik oval form ve içindeki "M" harfi aynen korunurken, martı kanatlarını anımsatan "M" harfinin artık daha keskin ve belirgin çizgilere sahip olduğu görülüyor.

Çinli lüks sedan, Maybach'lar arasında yengeç yürüyüşü yaptı 1 gün önce eklendi

Mazda yeni logosunu 30 Ocak'ta düzenlenecek etkinlikle resmen tanıtacak. Bu tarih aynı zamanda markanın 105. kuruluş yıl dönümünü temsil ediyor. Yeni tasarım ilk olarak geçtiğimiz yaz ortaya çıkmış ve Japonya Patent Ofisi'nin veritabanında tespit edilmişti. Yeni logo, metalik dokusu olmayan tamamen iki boyutlu bir görünüm sunacak.

Tam Boyutta Gör

Trende uyum sağladı

Mazda yetkilileri bu yeni ve daha sade versiyonunun akıllı telefonlarda ve dizüstü bilgisayar ekranlarında daha iyi göründüğünü belirtiyor. Aslına bakılırsa bu değişim, otomotiv dünyasında son yıllarda sıkça gördüğümüz bir trendle uyumlu. Volkswagen, Audi, BMW, Renault, Nissan, Ford ve Jaguar gibi markalar da benzer şekilde logolarını sadeleştirerek dijital platformlarla daha uyumlu hale getirmişti.

Tam Boyutta Gör Yeni logonun daha temiz çizgileri ve tek renkli yapısı, dijital ekranlarda daha net bir görünüm sağlayacak. Şirketin yeni ve eski logoyu kullanım alanına göre farklı şekilde değerlendirebileceği belirtiliyor. Mazda, 1920 yılında kurulduğunda ilk olarak makine takımları üretiyordu. Ardından motosiklet ve üç tekerlekli kamyonetler üretmeye başladı. Bugün dünyanın en köklü otomobil markalarından biri konumunda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Mazda, 28 yılın ardından logosunu değiştiriyor: İşte yeni logo