Mazda, 28 yılın ardından logosunu değiştiriyor: İşte yeni logo

Mazda yeni logosunu 30 Ocak'ta düzenlenecek etkinlikle resmen tanıtacak. Bu tarih aynı zamanda markanın 105. kuruluş yıl dönümünü temsil ediyor. Yeni tasarım ilk olarak geçtiğimiz yaz ortaya çıkmış ve Japonya Patent Ofisi'nin veritabanında tespit edilmişti. Yeni logo, metalik dokusu olmayan tamamen iki boyutlu bir görünüm sunacak.
Trende uyum sağladı
Mazda yetkilileri bu yeni ve daha sade versiyonunun akıllı telefonlarda ve dizüstü bilgisayar ekranlarında daha iyi göründüğünü belirtiyor. Aslına bakılırsa bu değişim, otomotiv dünyasında son yıllarda sıkça gördüğümüz bir trendle uyumlu. Volkswagen, Audi, BMW, Renault, Nissan, Ford ve Jaguar gibi markalar da benzer şekilde logolarını sadeleştirerek dijital platformlarla daha uyumlu hale getirmişti.