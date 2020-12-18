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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel NUC 11 Pro/Perfomance modelleri detaylandı

    Kompakt kasasında etkileyici performans sunan NUC ailesi Tiger Lake işlemcileriyle güncellenmek üzere. 10 nm işlemciden güç alacak modellerin detayları ortaya çıktı.
    4 gün
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    Metehan Göktaş
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    Intel NUC 11 Pro/Perfomance modelleri detaylandı
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    Intel alanı kısıtlı kullanıcıları ve kurumları hedef aldığı NUC ailesi 2. nesil 10 nm işlemcilerle güncellemeye hazırlanıyor.

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    NUC 11 detaylandı

    Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı görseller modellerin detaylarına ışık tuttu. Pro ve Performance olarak ikiye ayrına NUC 11 çözümlerinden PRO seçenekleri bir tık yüksek frekansla gelen işlemci seçenekleriyle gelmesine ek olarak RS232 serial portu, 1 adet M.2 22x42 slotu ve 8K60 aktarılabilen HDMI 2.1 desteği gibi avantajlarla geliyor.

    Intel NUC 11 Pro/Perfomance modelleri detaylandı
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    Daugtherboard (Anakarta eklenen harici herhangi bir kart) ile ikinci bir 2.5Gbit Ethernet ve 2 USB 2.0 portu kazanan Pro modellerinin biraz daha kalın kasası nedeniyle daha hacimli bir soğutucuyla gelmesi de muhtemel.

    Ayrıca Bkz. "Intel'in 500 serisi anakartları önümüzdeki ay tanıtılabilir"

    Intel NUC 11 Pro/Perfomance modelleri detaylandı
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    Diğer taraftan her iki kompakt kasada da DP 1.4 ve Thunderbolt 4 desteğinin yanı sıra güncel Wi-Fi 6 bağlantı imkanının sunulduğunu ekleyelim. Son olarak modeller 3 yıllık garanti altında sunulurken 120 wattlık adaptörden beslenecek.



    https://videocardz.com/newz/intel-nuc-11-performance-mini-pcs-with-tiger-lake-processors-detailed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    darkexecuter (SOMEONE ELSE) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şaşırmamak elde değil ya. 2 çekirdek / 4 thread "pro" NUC var. Allah'tan AMD çok iyi döndü de bu kan emici intel'in tek eline kalmadık.
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    raxetul (Emrah Urhan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    AMD neden 4750G'ye PCI-e 4 koymadı merak ediyorum. Her şey işlemci hızı değil, yine de AMD'yi tercih ederim bir çok durumda.
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    darkexecuter (SOMEONE ELSE) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şaşırmamak elde değil ya. 2 çekirdek / 4 thread "pro" NUC var. Allah'tan AMD çok iyi döndü de bu kan emici intel'in tek eline kalmadık.
    Yanıtla +4
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Amd 5000 series Apu olacak, yeme yanında yat..
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    gidi (gidi gidi) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Trde rastlamadin ama yurtdisinda bu boyutlarda mukemmel amdli secenekler var. Bu fiyatlarla bu saatten sonra intel alinmaz
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