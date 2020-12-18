Intel NUC 11 Pro/Perfomance modelleri detaylandı

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Intel alanı kısıtlı kullanıcıları ve kurumları hedef aldığı NUC ailesi 2. nesil 10 nm işlemcilerle güncellemeye hazırlanıyor.

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NUC 11 detaylandı

Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı görseller modellerin detaylarına ışık tuttu. Pro ve Performance olarak ikiye ayrına NUC 11 çözümlerinden PRO seçenekleri bir tık yüksek frekansla gelen işlemci seçenekleriyle gelmesine ek olarak RS232 serial portu, 1 adet M.2 22x42 slotu ve 8K60 aktarılabilen HDMI 2.1 desteği gibi avantajlarla geliyor.

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Daugtherboard (Anakarta eklenen harici herhangi bir kart) ile ikinci bir 2.5Gbit Ethernet ve 2 USB 2.0 portu kazanan Pro modellerinin biraz daha kalın kasası nedeniyle daha hacimli bir soğutucuyla gelmesi de muhtemel.

Ayrıca Bkz. "Intel'in 500 serisi anakartları önümüzdeki ay tanıtılabilir"

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Diğer taraftan her iki kompakt kasada da DP 1.4 ve Thunderbolt 4 desteğinin yanı sıra güncel Wi-Fi 6 bağlantı imkanının sunulduğunu ekleyelim. Son olarak modeller 3 yıllık garanti altında sunulurken 120 wattlık adaptörden beslenecek.

https://videocardz.com/newz/intel-nuc-11-performance-mini-pcs-with-tiger-lake-processors-detailed

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