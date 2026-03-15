Elon Musk, dünyanın en büyük çip fabrikası projesini açıklayacak

Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasının en tartışmalı girişimcilerinden biri olan Elon Musk, yarı iletken sektöründe dengeleri değiştirebilecek yeni bir planla gündemde. Tesla CEO’su Musk’ın, dünyanın en büyük çip fabrikalarından biri olabilecek üretim tesisine ilişkin planlarını önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor. Musk’ın yeni mega çip projesi beklendiği gibi TeraFab olarak adlandırılmış durumda.

Yapay zeka patlamasıyla birlikte yarı iletken sektöründe talep bir süredir rekor seviyelerde seyrediyor. Bu durum, otomotiv ve teknoloji şirketleri için ciddi bir tedarik darboğazı yaratıyor. Tesla da bu durumdan etkilenen şirketler arasında yer alıyor.

Elon Musk’ın sosyal medya üzerinden yaptığı son açıklamaya göre TeraFab projesi yaklaşık 7 gün içinde resmi olarak duyurulacak. Henüz teknik detaylar paylaşılmasa da Musk’ın daha önceki açıklamalarına bakıldığında hedefin oldukça iddialı olduğu görülüyor.

Planlara göre TeraFab, yılda 100 milyar ile 200 milyar arasında çip üretimi gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olacak. Bu rakam, teorik olarak Tayvan’daki dev üretim tesisleriyle bilinen TSMC’nin üretim hacmini bile geride bırakabilecek bir seviyeye işaret ediyor. Elbette yatırımın boyutu ne olursa olsun TSCM’nin kapasitesini aşmak kısa ve orta vadede çok mümkün görünmüyor ancak uzun vadeli hedefin bu olması şaşırtıcı olmayacaktır.

Öte yandan TeraFab hakkında bilinenler kadar bilinmeyenler de dikkat çekici. Bunun en önemli nedeni ise TeraFab’in geleneksel yarı iletken üretim tesislerinden farklı bir model üzerine kurulabileceğine dair açıklamalar. Musk’ın daha önce yaptığı değerlendirmelerde klasik çip üretim tesislerinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan temiz oda gereksinimini dışlayan bir yaklaşım dile getirdiği biliniyor. Yarı iletken üretiminde son derece düşük partikül seviyesine sahip bu özel ortamlar kritik öneme sahip olduğu için böyle bir fabrikanın nasıl işleyeceği konusunda sektörde ciddi soru işaretleri bulunuyor.

Birçok sektör uzmanı, yarı iletken üretiminin son derece karmaşık ve yüksek maliyetli bir alan olduğuna dikkat çekerek Musk’ın bu hedefini fazlasıyla iddialı buluyor.

TeraFab’in nasıl hayata geçirileceğine dair en güçlü senaryolardan biri, Tesla’nın mevcut çip üreticileriyle lisans anlaşmaları yapması. Bu modele göre Tesla, üretim teknolojisini geliştirmek yerine finansman sağlayarak yeni üretim hatlarının kurulmasına katkı sağlayabilir.

Tam Boyutta Gör Bu kapsamda iki önemli isim öne çıkıyor. İlki, küresel yarı iletken üretiminin liderlerinden biri olan TSMC. Şirketin gelecekteki üretim hatları için kapasite rezervasyonu modeline açık olduğu biliniyor.

İkinci potansiyel ortak ise ABD merkezli Intel. Intel’in son yıllarda büyütmeye çalıştığı Intel Foundry hizmetleri kapsamında Tesla ile bir iş birliği ihtimali de gündemde bulunuyor. Musk’ın daha önce Intel ile olası bir üretim ortaklığı fikrini dile getirdiği biliniyor.

Projenin arkasındaki stratejik motivasyon ise yalnızca Tesla’nın ihtiyaçlarıyla sınırlı değil. ABD’de faaliyet gösteren birçok büyük teknoloji şirketi, çip üretiminde büyük ölçüde Asya’daki tesislere bağımlı durumda.

Özellikle Nvidia, AMD ve Tesla gibi tasarım odaklı ancak üretim tesisi bulunmayan şirketler için denizaşırı üretim hatlarına bağımlılık ciddi bir jeopolitik risk olarak görülüyor. Bu nedenle Musk’ın TeraFab projesi yalnızca Tesla için değil, ABD’nin yarı iletken ekosistemini güçlendirme hedefi açısından da kritik bir girişim olarak değerlendiriliyor.

