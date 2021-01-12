Intel Rocket Lake işlemciler B460 yongasetli anakartlarla çalışmayacak

14 nm+++ sürecine devam edilen Rocket Lake çözümleri hacimli IPC artışıyla geldi. Diğer taraftan akıllarda mevcut anakartların uyumluluğu sorusu belirmiş durumda.
İlginizi Çekebilir MSI Rocket Lake işlemcilerinin çıkış tarihini doğruladı
Intel’in LGA 1200 soketine devam ettiği Rocket Lake işlemcileri pin sayısı bakımından Comet Lake yongalarıyla birebir aynı olsa da uyumluluk konusunda pürüzsüz bir geçiş söz konusu değil.
Yeni Z590, B560 ve H510 yongasetli anakartlarla çalışacak Rocket Lake işlemcileri BIOS güncellemesinin ardından kullanıcıların hali hazırda kullandığı Z490 çipsetli anakartlarla çalışacak.
Rocket Lake'te geriye dönük uyumluluk kısıtlı
PCIe 4.0 teknolojisinin de aktif hale geleceği Z490 yongasetli anakartların aksine 22 nm üretim sürecinden geçen B460 ve 410 yongasetleri Rocket Lake işlemcileriyle uyumsuz.
Ayrıca Bkz. "Intel Rocket Lake işlemcileri resmiyet kazandı: %19 IPC artışı geldi"
Diğer taraftan mevcut Comet Lake işlemcileri güncel 500 serisi anakartlarla kullanılabilecek. Burada Comet Lake+500 serisi anakart kombinasyonunda PCIe 4.0’ın kullanılamayacağının altını çizmekte fayda var.
https://www.anandtech.com/show/16390/intel-previews-11th-gen-core-rocket-lake-core-i911900k-and-z590-coming-q1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı
kaç para ?
yaw he he
Intel de bir sonra ki nesile bile destek vermemeye devam etsin.
AMD nin pazar payını çok ciddi oranda artırmasının ana sebeplerinden biri de bu soket desteği zaten. 1000 serisi sattığı adama aynı anakartla 2000 serisi sattı, yetmedi 3000 serisi sattı. Bu adamlar yeni nesil işlemci için anakart değiştirmek zorunda kalsa belki de intele geçeceklerdi ?
- Normalde H410 ve B460 çipsetli anakartlarda 11. nesil işlemcilerin çalışabilmesi gerekirken,
- H510 ve B560 çipsetli anakartlarda çok da gerekli olmadığı halde 10. nesil işlemciler çalışabilecekmiş.
***
H410 ve B460 tabanlı sistem kuranlara: "Rocket Lake sizin neyinize!?" denmiş.
***
Kullanıcıları, AMD'ye bazen geri adım attırabiliyor (örn. 400 serisi anakart desteği). Bakalım Intel kulvarında benzeri yaşanacak mı?
2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 1 Masaüstü 1 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
991 kez okundu.
21 kişi, toplam 21 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
intel z590, intel b560 ve