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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Rocket Lake işlemciler B460 yongasetli anakartlarla çalışmayacak

    Rocket Lake işlemcilerinde LGA 1200 sokete devam eden firma yongaseti uyumu konusunda beklentileri tam olarak karşılamayacağa benziyor. Uyumluluk sınırlı tutulacak.
    13 sa.
    991
    2
    32
    Anakart
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    4

    Intel Rocket Lake işlemciler B460 yongasetli anakartlarla çalışmayacak
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    14 nm+++ sürecine devam edilen Rocket Lake çözümleri hacimli IPC artışıyla geldi. Diğer taraftan akıllarda mevcut anakartların uyumluluğu sorusu belirmiş durumda.

     

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    Intel’in LGA 1200 soketine devam ettiği Rocket Lake işlemcileri pin sayısı bakımından Comet Lake yongalarıyla birebir aynı olsa da uyumluluk konusunda pürüzsüz bir geçiş söz konusu değil.

    Yeni Z590, B560 ve H510 yongasetli anakartlarla çalışacak Rocket Lake işlemcileri BIOS güncellemesinin ardından kullanıcıların hali hazırda kullandığı Z490 çipsetli anakartlarla çalışacak.

    Rocket Lake'te geriye dönük uyumluluk kısıtlı

    PCIe 4.0 teknolojisinin de aktif hale geleceği Z490 yongasetli anakartların aksine 22 nm üretim sürecinden geçen B460 ve 410 yongasetleri Rocket Lake işlemcileriyle uyumsuz.

    Intel Rocket Lake işlemciler B460 yongasetli anakartlarla çalışmayacak
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    Ayrıca Bkz. "Intel Rocket Lake işlemcileri resmiyet kazandı: %19 IPC artışı geldi"

    Diğer taraftan mevcut Comet Lake işlemcileri güncel 500 serisi anakartlarla kullanılabilecek. Burada Comet Lake+500 serisi anakart kombinasyonunda PCIe 4.0’ın kullanılamayacağının altını çizmekte fayda var.



    https://www.anandtech.com/show/16390/intel-previews-11th-gen-core-rocket-lake-core-i911900k-and-z590-coming-q1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı

    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    acura07 (Okan Yüksel) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yine kendi ayağına sıkıyor...
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    Romeo84 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    yemin ediyorum intel yerde sürünse bi tekmede ben vururum, uyumsuzluk sorunu nedir abi, amd 5 yıl önceki anakartla tam uyumlu olurken bunlar hala uyumlu olmayabilir şaka gibi...bir an önce batsında kurtulalım şunlardan.
    yemin ediyorum intel yerde sürünse bi tekmede ben vururum, uyumsuzluk sorunu nedir abi, amd 5 yıl önceki anakartla tam uyumlu olurken bunlar hala uyumlu olmayab...
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    1 Yanıt Yanıtla +12
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    badboy3304 (aydın .......) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    6 aylık B460 anakart çöp oldu. İntel bu saatten sonra bitmiştir.
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    dreamblue35 (yunus aydemir) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    demekki z490 satışları umduğu gibi olmadı millet alsın diye b460 anakartlara bios vermiyor durumun kısaca özeti budur arkadaşlar
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    Arisaka 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    2017 de amazondan 340 liraya aldığım B350 prime plus ile Ryzen 3600 kullanıyorum üstüne 4.2ghz OC yapıyorum

    Intel de bir sonra ki nesile bile destek vermemeye devam etsin.

    AMD nin pazar payını çok ciddi oranda artırmasının ana sebeplerinden biri de bu soket desteği zaten. 1000 serisi sattığı adama aynı anakartla 2000 serisi sattı, yetmedi 3000 serisi sattı. Bu adamlar yeni nesil işlemci için anakart değiştirmek zorunda kalsa belki de intele geçeceklerdi ?
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    movistar73 (ali akar) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    intel bokunda boğul
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    CrossoverKing 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    bir firma kendi kendini bitirmek için daha ne kadar çalışabilir?
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    Mugetsuga 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Intel yine intelliğine devam ediyor
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    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sağlam kazık. Onlarca kişiye B460 aldırdık. Şahsen özur diliyorum.
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    02-35.5 (Özkan ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    B350-F anakart ile Ryzen 3700x kullanan ben
    Yanıtla +6
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    badboy3304 (aydın .......) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    6 aylık B460 anakart çöp oldu. İntel bu saatten sonra bitmiştir.
    Yanıtla +8
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    Epirus 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Intel, Geriye Doğru Uyumluluk'un içine etmiş!



    - Normalde H410 ve B460 çipsetli anakartlarda 11. nesil işlemcilerin çalışabilmesi gerekirken,



    - H510 ve B560 çipsetli anakartlarda çok da gerekli olmadığı halde 10. nesil işlemciler çalışabilecekmiş.



    ***



    H410 ve B460 tabanlı sistem kuranlara: "Rocket Lake sizin neyinize!?" denmiş.



    ***



    Kullanıcıları, AMD'ye bazen geri adım attırabiliyor (örn. 400 serisi anakart desteği). Bakalım Intel kulvarında benzeri yaşanacak mı?
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    SeSioN 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    H470 serisinde çalışacak mı?
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    bshaar387 11 sa. ( Mesaj Silindi ) SeSioN
    Tabloya baktınız mı?
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    intel z590, intel b560 ve
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