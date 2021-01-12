Intel Rocket Lake işlemciler B460 yongasetli anakartlarla çalışmayacak

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14 nm+++ sürecine devam edilen Rocket Lake çözümleri hacimli IPC artışıyla geldi. Diğer taraftan akıllarda mevcut anakartların uyumluluğu sorusu belirmiş durumda.

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MSI Rocket Lake işlemcilerinin çıkış tarihini doğruladı

Intel’in LGA 1200 soketine devam ettiği Rocket Lake işlemcileri pin sayısı bakımından Comet Lake yongalarıyla birebir aynı olsa da uyumluluk konusunda pürüzsüz bir geçiş söz konusu değil.

Yeni Z590, B560 ve H510 yongasetli anakartlarla çalışacak Rocket Lake işlemcileri BIOS güncellemesinin ardından kullanıcıların hali hazırda kullandığı Z490 çipsetli anakartlarla çalışacak.

Rocket Lake'te geriye dönük uyumluluk kısıtlı

PCIe 4.0 teknolojisinin de aktif hale geleceği Z490 yongasetli anakartların aksine 22 nm üretim sürecinden geçen B460 ve 410 yongasetleri Rocket Lake işlemcileriyle uyumsuz.

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Ayrıca Bkz. "Intel Rocket Lake işlemcileri resmiyet kazandı: %19 IPC artışı geldi"

Diğer taraftan mevcut Comet Lake işlemcileri güncel 500 serisi anakartlarla kullanılabilecek. Burada Comet Lake+500 serisi anakart kombinasyonunda PCIe 4.0’ın kullanılamayacağının altını çizmekte fayda var.

https://www.anandtech.com/show/16390/intel-previews-11th-gen-core-rocket-lake-core-i911900k-and-z590-coming-q1

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