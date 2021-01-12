Intel Rocket Lake işlemcileri resmiyet kazandı: %19 IPC artışı geldi

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Yarıiletken üreticisi Intel nihayet beklenen Rocket Lake işlemcilerini resmi olarak duyurdu. Model, TDP ve fiyat, performans bilgisi gibi kritik detayların üzerindeki örtü kaldırılmasa da yanıt bekleyen bazı sorular cevap buldu.

Intel’in slaylarına göre 5. nesil Core işlemci ailesinden bu yana -en son 10. nesil Comet Lake dahil- kullanılan SkyLake mimarisi sonunda terk edildi.

14 nm+++ sürecinde %19 IPC artışı

Sunny Cove çekirdeklerini 10 nm sürecinden 14 nm+++ sürecine geriye aktaran firma yeni mimari sayesinde AMD’nin karşısına önemli bir avantajla çıkacak. Mavi ekibin sunumuna göre Cypress Cove çekirdekleri Rocket Lake'e %19'luk IPC artışı kazandıracak. Intel'e göre oyunlarda %2-9 arasında iyileşme yaşanacak.

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Intel Rocket Lake ile birlikte mimarisel değişikliğe gitmenin yanı sıra yeni mimariyi daha geniş önbellekle desteklemeyi de ihmal etmemiş.

L1 ve L2 önbelleklerinde %100'e varan artış

Çekirdek başına 32 KB’lık L1 önbelleği 48 KB’a çıkarılırken yine çekirdek başına 256 KB düzeyinde tutulan L2 önbelleği de artık 512 KB’a çekilmiş durumda. AMD’nin bolca önbelleğe yer vermesi Intel’i de benzer bir hamleye itmiş.

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Core i9-11900K’da 4.8 GHz’lik all-core boost frekansı belirlenirken, yonga tek çekirdeğiyle 5.3 GHz’e ulaşabilecek. 125 wattlık ısıl tasarım gücüne sahip yonganın 250 wattlık PL2 düzeyinde 56 saniye boyunca tutunacağını da ekleyelim.

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Rocket Lake ile birlikte DDR4 bellek frekansı desteği de 3200 MHz’e çıkarılırken PCIe teknolojisi kanadında beklenen adım aradan geçen yılların ardından sonunda atıldı.

Yıllar sonra gelen PCIe 4.0

İşlemciden sağlanacak 20 adet PCIe 4.0 kanalından ekran kartının yanı sıra NVMe sürücüleri de x4 modunda faydalanabilecek.

AMD’nin çipsetle iletişimi PCIe 4.0’la güncellediği günümüzde Intel de bu alanda bir geliştirmeye gitmiş. DMI link’i 4 kanaldan 8 kanala yükselten firma ne yazık ki bu veri yolunda PCIe 3.0 standartında iletişimi tercih etmiş. Bununla birlikte güncelleme yongasetinin USB 3.2 Gen 2x2 yani 20 Gbps hızda veri aktarımı yapabilmesinin de önünü açmış durumda.

iGPU güncellemesi

Yeni AVX-512 komut setleri ve yeniden dizayn edilmiş iGPU mimarisini temel alan Xe Graphics çözümü de 11. neslin önemli başlıklarından. Yeni Xe iGPU’suna eklenen AV1 desteği sayesinde kodek başlığında güncel bir seviyeye ulaşılmış.

Notebook benzeri ekran kartı geçişi masaüstüne geldi

Rocket Lake ile birlikte iGPU konusunda gidilen önemli bir değişiklik, uzun süredir dizüstülerde kullanılan yöntem masaüstü platformuna da geldi.

Ayrıca Bkz. "Intel Tiger Lake-H35 işlemcilerini lanse etti"

Buna göre harici ekran kartı ile dahili iGPU aynı anda aktif kalacak ve kullanıcılar oyun için harici ekran kartını kullanırken akış çözmek ya da basit ofis işleri için dahili Xe yongasından faydalanabilecek. Ekran kartlarının yönetimi ise ekstra kurulacak bir yazılım üzerinden sağlanacak. Son olarak yeni işlemciler için içinde bulunduğumuz çeyreğe işaret edilmiş.

https://www.anandtech.com/show/16390/intel-previews-11th-gen-core-rocket-lake-core-i911900k-and-z590-coming-q1

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