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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Rocket Lake işlemcileri resmiyet kazandı: %19 IPC artışı geldi

    Intel’in CES 2021’deki sunumu nihayet gerçekleşti. Firma yeni mimariye geçil yaptığı 11. nesil core işlemci ailesine resmiyet kazandırırken yeni yongalara dair ufak detaylar paylaştı.
    14 sa. (Son Güncelleme: 14 sa.)
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
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    Intel Rocket Lake işlemcileri resmiyet kazandı: %19 IPC artışı geldi
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    Yarıiletken üreticisi Intel nihayet beklenen Rocket Lake işlemcilerini resmi olarak duyurdu. Model, TDP ve fiyat, performans bilgisi gibi kritik detayların üzerindeki örtü kaldırılmasa da yanıt bekleyen bazı sorular cevap buldu.

     

    Intel’in slaylarına göre 5. nesil Core işlemci ailesinden bu yana -en son 10. nesil Comet Lake dahil- kullanılan SkyLake mimarisi sonunda terk edildi.

    14 nm+++ sürecinde %19 IPC artışı

    Sunny Cove çekirdeklerini 10 nm sürecinden 14 nm+++ sürecine geriye aktaran firma yeni mimari sayesinde AMD’nin karşısına önemli bir avantajla çıkacak. Mavi ekibin sunumuna göre Cypress Cove çekirdekleri Rocket Lake'e %19'luk IPC artışı kazandıracak. Intel'e göre oyunlarda %2-9 arasında iyileşme yaşanacak.

    Intel Rocket Lake işlemcileri resmiyet kazandı: %19 IPC artışı geldi
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    Intel Rocket Lake ile birlikte mimarisel değişikliğe gitmenin yanı sıra yeni mimariyi daha geniş önbellekle desteklemeyi de ihmal etmemiş.

    L1 ve L2 önbelleklerinde %100'e varan artış

    Çekirdek başına 32 KB’lık L1 önbelleği 48 KB’a çıkarılırken yine çekirdek başına 256 KB düzeyinde tutulan L2 önbelleği de artık 512 KB’a çekilmiş durumda. AMD’nin bolca önbelleğe yer vermesi Intel’i de benzer bir hamleye itmiş.

    Intel Rocket Lake işlemcileri resmiyet kazandı: %19 IPC artışı geldi
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    Core i9-11900K’da 4.8 GHz’lik all-core boost frekansı belirlenirken, yonga tek çekirdeğiyle 5.3 GHz’e ulaşabilecek. 125 wattlık ısıl tasarım gücüne sahip yonganın 250 wattlık PL2 düzeyinde 56 saniye boyunca tutunacağını da ekleyelim.

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    Intel Rocket Lake işlemcileri resmiyet kazandı: %19 IPC artışı geldi
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    Rocket Lake ile birlikte DDR4 bellek frekansı desteği de 3200 MHz’e çıkarılırken PCIe teknolojisi kanadında beklenen adım aradan geçen yılların ardından sonunda atıldı.

    Yıllar sonra gelen PCIe 4.0

    İşlemciden sağlanacak 20 adet PCIe 4.0 kanalından ekran kartının yanı sıra NVMe sürücüleri de x4 modunda faydalanabilecek.

     

    AMD’nin çipsetle iletişimi PCIe 4.0’la güncellediği günümüzde Intel de bu alanda bir geliştirmeye gitmiş. DMI link’i 4 kanaldan 8 kanala yükselten firma ne yazık ki bu veri yolunda PCIe 3.0 standartında iletişimi tercih etmiş. Bununla birlikte güncelleme yongasetinin USB 3.2 Gen 2x2 yani 20 Gbps hızda veri aktarımı yapabilmesinin de önünü açmış durumda.

    iGPU güncellemesi

    Yeni AVX-512 komut setleri ve yeniden dizayn edilmiş iGPU mimarisini temel alan Xe Graphics çözümü de 11. neslin önemli başlıklarından. Yeni Xe iGPU’suna eklenen AV1 desteği sayesinde kodek başlığında güncel bir seviyeye ulaşılmış.

    Notebook benzeri ekran kartı geçişi masaüstüne geldi

    Rocket Lake ile birlikte iGPU konusunda gidilen önemli bir değişiklik, uzun süredir dizüstülerde kullanılan yöntem masaüstü platformuna da geldi.

    Ayrıca Bkz. "Intel Tiger Lake-H35 işlemcilerini lanse etti"

    Buna göre harici ekran kartı ile dahili iGPU aynı anda aktif kalacak ve kullanıcılar oyun için harici ekran kartını kullanırken akış çözmek ya da basit ofis işleri için dahili Xe yongasından faydalanabilecek. Ekran kartlarının yönetimi ise ekstra kurulacak bir yazılım üzerinden sağlanacak. Son olarak yeni işlemciler için içinde bulunduğumuz çeyreğe işaret edilmiş.



    https://www.anandtech.com/show/16390/intel-previews-11th-gen-core-rocket-lake-core-i911900k-and-z590-coming-q1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı

    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    hakanhan68 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ooo %9 dan %19 çıkmış tebrikler intel az kaldı amd yi yakalayacan
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    huso 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    %14 deniyordu ne oldu simdi IPC?
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    dreamblue35 (yunus aydemir) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    "56 saniye boyunca" diye bir ibare okudum demekki fazla 250 waat güç çekerse reaktör moduna geçiyor; hiç iyi değil ama gerçek hayat testleri her şeyi gösterecek beklemedeyiz
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    sniper23 (Enes Şahinler) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    En önemli nokta fiyat. Rekabetçi fiyat olmazsa bir anlamı yok şuan.
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    hakanhan68 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ooo %9 dan %19 çıkmış tebrikler intel az kaldı amd yi yakalayacan
    Yanıtla +6
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    runge kutta 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    7 ay önce %18-20 IPC artışı tahmin etmiştim, %19 IPC artışı oldu
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    Lorenzo__ 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    460 anakartlara destek vermeyen 11. nesil sakattır gözümde. Mümkün olduğunca Amd alınmalı. Ryzen 3600 fiyatları düşüyor zaten. 5600 da çıkınca hem performans hem de uygun fiyat bulunacak.
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    DH Misafiri 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gelsin dayağını yesin.
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    eylül kabus 11 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Geldim. Dayağımı isterim. Canım dayağım benim. -İntel
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    ne 14 NM ekmeğiymiş arkadaş.. Yiye yiye bitiremediler
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    SuperVisör (mahir cam) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    ddr5 bekliyoruz dolar kuruda zorlar ama
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    Romeo84 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu şimdi yeni nesil mi? bu intel yüzünden kafam o kadar karıştı ki haberi okuyamıyorum.
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    1365 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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    intel rocket lake, intel cypress cove ve
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