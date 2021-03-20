Intel Tiger Lake-H ailesi sızdı

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Intel’in Tiger Lake-H ailesi mobil oyuncular tarafından heyecanla bekleniyor. Yongaların detayları paylaşıldı.

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Tiger Lake-H işlemcileri listelendi

Bir Twitter kullanıcısının paylaşımında yer verdiği tabloya göre Core i9-111980HK’da 8 çekirdek 16 izleğin tüm çekirdekleriyle 4.5 GHz’e çıktığı görülüyor. Turbo Boost 3.0’ın Comet Lake-H’ta 5.3 GHz’e çıkardığı işlemciler bu nesilde en fazla 5.0 GHz’e yükselecek.

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65 watt TDP’li Core i9-11980HK’nın dışında modellerde TDP 45 watt olarak belirlenirken üreticinin tercihine göre taban frekanstaki düşüş karşılığında ısıl tasarım gücü 35 watta çekilebilecek.

Tiger Lake-H’ta en uygun fiyatlı 8/16 işlemci olan COre i7-11800H ise Turbo Boost 3.0 ile gelmezken tüm çekirdekleriyle 4.2 GHz’i ve tek çekirdeğiyle 4.6 GHz’i görebiliyor.

RAM desteği tarafında ise Core i7 ve Core i9 sınıflarında DDR4-3200 MHz bellekleri desteklenirken Core i5’te 2933 MHz’lik sınır belirlenmiş. Son olarak Tiger Lake-H işlemcilerinin yılın ikinci çeyreğinde kullanıma sunulması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/intel-11th-gen-core-tiger-lake-h-mobile-high-end-cpu-full-specs-leaked

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