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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Tiger Lake-H ailesi sızdı

    Mavi ekibin önümüzdeki dönemde kaslı dizüstülere güç verecek Tiger Lake-H işlemci ailesi gün yüzüne çıktı. Modeller yüksek çekirdek sayılarıyla ve frekanslarla öne çıkıyor.
    20 Mart 2021, 19:30 (1 sa.)
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Tiger Lake-H ailesi sızdı
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    Intel’in Tiger Lake-H ailesi mobil oyuncular tarafından heyecanla bekleniyor. Yongaların detayları paylaşıldı.

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    Tiger Lake-H işlemcileri listelendi

    Bir Twitter kullanıcısının paylaşımında yer verdiği tabloya göre Core i9-111980HK’da 8 çekirdek 16 izleğin tüm çekirdekleriyle 4.5 GHz’e çıktığı görülüyor. Turbo Boost 3.0’ın Comet Lake-H’ta 5.3 GHz’e çıkardığı işlemciler bu nesilde en fazla 5.0 GHz’e yükselecek.

    Intel Tiger Lake-H ailesi sızdı
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    65 watt TDP’li Core i9-11980HK’nın dışında modellerde TDP 45 watt olarak belirlenirken üreticinin tercihine göre taban frekanstaki düşüş karşılığında ısıl tasarım gücü 35 watta çekilebilecek.

    Tiger Lake-H’ta en uygun fiyatlı 8/16 işlemci olan COre i7-11800H ise Turbo Boost 3.0 ile gelmezken tüm çekirdekleriyle 4.2 GHz’i ve tek çekirdeğiyle 4.6 GHz’i görebiliyor.

    RAM desteği tarafında ise Core i7 ve Core i9 sınıflarında DDR4-3200 MHz bellekleri desteklenirken Core i5’te 2933 MHz’lik sınır belirlenmiş. Son olarak Tiger Lake-H işlemcilerinin yılın ikinci çeyreğinde kullanıma sunulması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-11th-gen-core-tiger-lake-h-mobile-high-end-cpu-full-specs-leaked
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    TheJudgé 1 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    acelilctl (Abdülcelil Arslan) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kağıt üzerinde bir ilerleme yok. Bakalım testlerde ne göreceğiz
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    napolyon94 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    İ5'ler icin 6 cekirdek donemi laptop da basladi.
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