Intel Tiger Lake-H ailesi sızdı

Intel’in Tiger Lake-H ailesi mobil oyuncular tarafından heyecanla bekleniyor. Yongaların detayları paylaşıldı.İlginizi Çekebilir Tiger Lake-H işlemcili Intel NUC 11 Extreme Compute element ortaya çıktı
Tiger Lake-H işlemcileri listelendi
Bir Twitter kullanıcısının paylaşımında yer verdiği tabloya göre Core i9-111980HK’da 8 çekirdek 16 izleğin tüm çekirdekleriyle 4.5 GHz’e çıktığı görülüyor. Turbo Boost 3.0’ın Comet Lake-H’ta 5.3 GHz’e çıkardığı işlemciler bu nesilde en fazla 5.0 GHz’e yükselecek.
65 watt TDP’li Core i9-11980HK’nın dışında modellerde TDP 45 watt olarak belirlenirken üreticinin tercihine göre taban frekanstaki düşüş karşılığında ısıl tasarım gücü 35 watta çekilebilecek.
Tiger Lake-H’ta en uygun fiyatlı 8/16 işlemci olan COre i7-11800H ise Turbo Boost 3.0 ile gelmezken tüm çekirdekleriyle 4.2 GHz’i ve tek çekirdeğiyle 4.6 GHz’i görebiliyor.
RAM desteği tarafında ise Core i7 ve Core i9 sınıflarında DDR4-3200 MHz bellekleri desteklenirken Core i5’te 2933 MHz’lik sınır belirlenmiş. Son olarak Tiger Lake-H işlemcilerinin yılın ikinci çeyreğinde kullanıma sunulması bekleniyor.
https://videocardz.com/newz/intel-11th-gen-core-tiger-lake-h-mobile-high-end-cpu-full-specs-leaked Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz
Millet astronot gibi gezecek ortalarda.
Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.
Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler
korumasın bu tipe bak
Bu baya Krogan orijini mi?