AMD, “beklenmedik” CPU talebiyle karşı karşıya

CPU talebi artıyor
Su, GPU pazarındaki gelişmelerden heyecan duyduğunu ifade ederken CPU talebinin beklentilerini aştığını vurguladı. Üst düzey müşterilerin de bu durumu beklenenden yüksek olarak yorumladığını belirten Su, şirketin mevcut kapasitesini artırmak ve talepleri karşılamak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Modern yapay zeka iş yüklerinde CPU ile GPU kullanım oranları son aylarda ciddi şekilde değişti. Agentic uygulamaların yükselişi, CPU’nun yapay zeka hesaplamalarındaki rolünü önemli ölçüde artırdı. Bu gelişmeyle birlikte, Meta gibi büyük ölçekli teknoloji firmalarının bağımsız CPU anlaşmaları yaptığı görüldü. Bu durum, hesaplama kaynaklarının GPU’dan CPU’ya doğru çeşitlendiğini gösteriyor.
AMD, artan müşteri talepleri nedeniyle tedarik zincirinde daralma yaşandığını belirtiyor. Su’ya göre, talebin ani yükselişi son birkaç çeyrekte tedarik zincirinin uyum sağlamasına yeterli zaman bırakmadı. CEO, AMD’nin ürün portföyünün eğitim, çıkarım (inference) ve agentic yapay zeka taleplerine hazır olduğunu vurguladı.
AMD'nin karşılaştığı bu talep artışı yalnızca kendine özgü değil. Intel de benzer şekilde müşterilerinin taleplerini karşılamakta üretim kapasitesinin yetersiz kaldığını belirtmişti.