    AMD, “beklenmedik” CPU talebiyle karşı karşıya

    AMD CEO’su Lisa Su, yapay zeka uygulamalarıyla birlikte sunucu CPU talebinin beklenenden yüksek olduğunu açıkladı. Tedarik sıkışıklığı uyarısı yapan CEO, kapasiteyi artırmaya çalışıyor.

    AMD, beklenmedik CPU talebiyle karşı karşıya Tam Boyutta Gör
    AMD, yapay zeka uygulamalarının hızla yayılmasıyla birlikte sunucu CPU’larına olan talebin beklenenden çok daha yüksek seviyelere ulaştığını açıkladı. Şirketin CEO’su Lisa Su, yaptığı konuşmada özellikle agentic yapay zeka uygulamalarının CPU kullanımını artırdığını ve bu durumun tedarik zincirinde bazı sıkışıklıklara yol açtığını belirtti.

    CPU talebi artıyor

    Su, GPU pazarındaki gelişmelerden heyecan duyduğunu ifade ederken CPU talebinin beklentilerini aştığını vurguladı. Üst düzey müşterilerin de bu durumu beklenenden yüksek olarak yorumladığını belirten Su, şirketin mevcut kapasitesini artırmak ve talepleri karşılamak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

    Modern yapay zeka iş yüklerinde CPU ile GPU kullanım oranları son aylarda ciddi şekilde değişti. Agentic uygulamaların yükselişi, CPU’nun yapay zeka hesaplamalarındaki rolünü önemli ölçüde artırdı. Bu gelişmeyle birlikte, Meta gibi büyük ölçekli teknoloji firmalarının bağımsız CPU anlaşmaları yaptığı görüldü. Bu durum, hesaplama kaynaklarının GPU’dan CPU’ya doğru çeşitlendiğini gösteriyor.

    AMD, artan müşteri talepleri nedeniyle tedarik zincirinde daralma yaşandığını belirtiyor. Su’ya göre, talebin ani yükselişi son birkaç çeyrekte tedarik zincirinin uyum sağlamasına yeterli zaman bırakmadı. CEO, AMD’nin ürün portföyünün eğitim, çıkarım (inference) ve agentic yapay zeka taleplerine hazır olduğunu vurguladı.

    AMD’nin karşılaştığı bu talep artışı yalnızca kendine özgü değil. Intel de benzer şekilde müşterilerinin taleplerini karşılamakta üretim kapasitesinin yetersiz kaldığını belirtmişti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

