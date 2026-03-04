Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör AMD, yapay zeka uygulamalarının hızla yayılmasıyla birlikte sunucu CPU’larına olan talebin beklenenden çok daha yüksek seviyelere ulaştığını açıkladı. Şirketin CEO’su Lisa Su, yaptığı konuşmada özellikle agentic yapay zeka uygulamalarının CPU kullanımını artırdığını ve bu durumun tedarik zincirinde bazı sıkışıklıklara yol açtığını belirtti.

CPU talebi artıyor

Su, GPU pazarındaki gelişmelerden heyecan duyduğunu ifade ederken CPU talebinin beklentilerini aştığını vurguladı. Üst düzey müşterilerin de bu durumu beklenenden yüksek olarak yorumladığını belirten Su, şirketin mevcut kapasitesini artırmak ve talepleri karşılamak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Modern yapay zeka iş yüklerinde CPU ile GPU kullanım oranları son aylarda ciddi şekilde değişti. Agentic uygulamaların yükselişi, CPU’nun yapay zeka hesaplamalarındaki rolünü önemli ölçüde artırdı. Bu gelişmeyle birlikte, Meta gibi büyük ölçekli teknoloji firmalarının bağımsız CPU anlaşmaları yaptığı görüldü. Bu durum, hesaplama kaynaklarının GPU’dan CPU’ya doğru çeşitlendiğini gösteriyor.

Intel Core Ultra 9 290HX Plus test edildi: Rakipsiz olacak 21 sa. önce eklendi

AMD, artan müşteri talepleri nedeniyle tedarik zincirinde daralma yaşandığını belirtiyor. Su’ya göre, talebin ani yükselişi son birkaç çeyrekte tedarik zincirinin uyum sağlamasına yeterli zaman bırakmadı. CEO, AMD’nin ürün portföyünün eğitim, çıkarım (inference) ve agentic yapay zeka taleplerine hazır olduğunu vurguladı.

AMD’nin karşılaştığı bu talep artışı yalnızca kendine özgü değil. Intel de benzer şekilde müşterilerinin taleplerini karşılamakta üretim kapasitesinin yetersiz kaldığını belirtmişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD, beklenmedik CPU talebiyle karşı karşıya

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: