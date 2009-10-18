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Intel X25-X serisi maliyet odaklı SSD'lerini yıl sona ermeden satışa sunacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel X25-X serisi maliyet odaklı SSD'lerini yıl sona ermeden satışa sunacak
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NAND flash tabanlı SSD depolama sürücülerinde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Intel, ürün gamını maliyet odaklı yeni çözümlerle genişletmeye hazırlanıyor. Kısa bir süre önce 34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı NAND flash bellek yongalarını kullanan, ikinci jenerasyon X25-M serisi SSD sürücülerini duyuran firma, yıl sona ermeden maliyet odaklı X25-X serisini de satışa sunmayı planlıyor.

Açıklanan bilgilere göre X25-X serisi yeni SSD modelleri, 170MB/sn okuma ve 35MB/sn yazma hızını destekleyecekler. Aktif çalışma esnasında 90mW, bekleme durumunda ise 75mW güç tüketeceği belirtilen 2.5-inç boyutundaki yeni SSD'lerin oluşturduğu X25-X serisi altında 40GB'lık giriş seviyesi bir çözümün de yer alacağı belirtilirken, fiyatlar hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.


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sagopakey78 10 yıl
yazma hızı 35 mb/s değil. diskin okuma hızı x25-m serisine göre 35 mb/s daha düşük. pckoloji.com/...
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ilkerinanç 10 yıl
intel de artık işin kakasını çıkarmış bu ne ya 35 mbit yazma hızı?
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erolsipar 10 yıl
SSD'ler daha yerinde oturmadi şöyle 2-3 sene sonra girer kasamızın kapısına :D
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emrozdmr2 10 yıl
2tane sata2 hdd alsak bundan daha hızlı yazar be bu ne rezalet 35mb/s yazma mı olur, maliyet odaklıymış 200$ın altında olmaz bu yine :D
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simplethinks 10 yıl
ssd lerin kasaya girmesine daha 2 yıl var
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MiDNiGhTKiSs 10 yıl
yazma hızını düşürünce maliyet mi düşüyormuş yani simdi ?
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Mickcasey 10 yıl
135dır o kesın
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arrivederci 10 yıl
ya herkes kendine yontuyor konuyu 500-1000 liralık netboka adam 1000 liralık ssd kullanacak hali yok bunların amacı netbook ve pil ömrü. varmı aksini düşünüpte ben bunlardan 10 tane alıcam kasanın içine doldurucam diyen?
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NemesisR3 10 yıl
bu durumda hdd ile yola devam
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deepestlove 10 yıl
35mb yazma hızlı bir sata2 depolama ünitesine 5 kuruş vermem.
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MrPerFormance 10 yıl
40 gb neyimize yetecek. İşletim sistemini kurunca zaten 15 gb yi yoksay.
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Father Torque 10 yıl
Bence başlıktaki gibi uygun bir fiyatla piyasaya sürülsünler netbooklar için muhteşem olur. 35mb/s yazma o kadar da sorun yaratmaz, malum diskte yazma işleminden çok okuma yapılıyor, 170mb/s de bu konuda hiç de yavaş değil.
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XivA 10 yıl
diesel ocz usb bwlleğimin hızı bile 25mb/s iken bu ayıp yaw.
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