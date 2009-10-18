Intel X25-X serisi maliyet odaklı SSD'lerini yıl sona ermeden satışa sunacak

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NAND flash tabanlı SSD depolama sürücülerinde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Intel, ürün gamını maliyet odaklı yeni çözümlerle genişletmeye hazırlanıyor. Kısa bir süre önce 34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı NAND flash bellek yongalarını kullanan, ikinci jenerasyon X25-M serisi SSD sürücülerini duyuran firma, yıl sona ermeden maliyet odaklı X25-X serisini de satışa sunmayı planlıyor.

Açıklanan bilgilere göre X25-X serisi yeni SSD modelleri, 170MB/sn okuma ve 35MB/sn yazma hızını destekleyecekler. Aktif çalışma esnasında 90mW, bekleme durumunda ise 75mW güç tüketeceği belirtilen 2.5-inç boyutundaki yeni SSD'lerin oluşturduğu X25-X serisi altında 40GB'lık giriş seviyesi bir çözümün de yer alacağı belirtilirken, fiyatlar hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.