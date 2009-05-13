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Intel, X48 yonga setli anakartıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor

10 yıl
6,1b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, X48 yonga setli anakartıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor
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Intel yüksek performans segmenti için hazırladığı DX48BT2 (Bone Trail 2) kod adlı anakartıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Firmanın LGA775 formundaki Core 2 Duo / Core 2 Quad / Core 2 Extreme işlemcileri için hazırladığı X48 yonga setli anakartın EOL sürecine gireceği belirtilirken, firmanın daha popüler olan P45 tabanlı çözümlere ağırlık vereceği ayrıca Core i7 işlemciler için hazırladığı X58 yonga setli DX58SO ve Core i5 işlemciler için çalışmaları devam eden P55 yonga setli yeni anakartına yoğunlaşacağı belirtiliyor.

Satışa sona erecek X48 yonga setli DX48BT2 için sipariş alımının 1 Temmuz'a kadar, teslimatların ise 1 Ekim'e kadar süreceği belirtiliyor.


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@nano@ 10 yıl
satmayı kesmeyip kartı maymun etmesinden iyidir(bakınız 8800gt ve saz arkadaşları)
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sakiri 10 yıl
x48 li anakartlar gercekten cok güclü.
Hizli olmak baska bir sey
güclü ve hizli olmak daha baska bir sey
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ET 7 10 yıl
cok sattti ve cok saticak ya oyuzden yei islemcilerine agirlik veriyo tabi :)
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Batuist 10 yıl
lise hediyesi mi???? yaşınız kaç ya??? yanlış yerdemiyim???
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TuVNeRa 10 yıl

Orjinalden alıntı: Batuist

lise hediyesi mi???? yaşınız kaç ya??? yanlış yerdemiyim???

Akıl yaşta değil baştadır.

10-14 yaş arası çocuk kardeşlerim özellikle donanım donusunda epey ilgili ve tecrübeli olabiliyor. Yaratıcı fikirleri var. Çünkü onlar taze beyinler.
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sertacaygun 10 yıl
P35 saçmalığından sonra P45 ilaç gibi geldi Intel'e. Şimdi de X58'e ya da P45'e çekmeye çalışıyor galiba.
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dudewithafez 10 yıl
Bu teknoloji son 2 yılda fırladı...Kardeşim 2003 yılındaki klasikler Windows Xp - Penitum 4 - FX5200 - i865 fln bunlar 5 yıl insanlara yetti de arttı bile şimdi herifler 1 ayda 2 işlemci türü veya 2 ekran kartı çıkartıyorlar.Diğer konularda yazdığım gibi 45 nm altı verim kaybı oluyor çünkü silikonun küçülmesi transtitör performansını olumsuz yönde etkiliyor..Ben şahsen i7 ler ucuzlayana kadar quad a yatırım yapmam ama en az 1 yıl daha beklerim...Lise hediyesi olur xD
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jay jay justified 10 yıl
Çift çekirdeklerden destek çekiliyor hafiften. Tabi daha uzun süre devam edecek. Temel gereksinimler için donanımlar üretilir uzunca bir süre daha. X48 uçuk sistemler içindi. Özleyeceğiz seni X48
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Lacano 10 yıl
Çok şaçma millet zamanında yığınla para verdiği X48 lerin bu hale geldiğini görünce isyan edeceğe benziyor.
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