Intel, X48 yonga setli anakartıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör

Intel yüksek performans segmenti için hazırladığı DX48BT2 (Bone Trail 2) kod adlı anakartıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Firmanın LGA775 formundaki Core 2 Duo / Core 2 Quad / Core 2 Extreme işlemcileri için hazırladığı X48 yonga setli anakartın EOL sürecine gireceği belirtilirken, firmanın daha popüler olan P45 tabanlı çözümlere ağırlık vereceği ayrıca Core i7 işlemciler için hazırladığı X58 yonga setli DX58SO ve Core i5 işlemciler için çalışmaları devam eden P55 yonga setli yeni anakartına yoğunlaşacağı belirtiliyor.

Satışa sona erecek X48 yonga setli DX48BT2 için sipariş alımının 1 Temmuz'a kadar, teslimatların ise 1 Ekim'e kadar süreceği belirtiliyor.