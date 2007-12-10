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Intel'den Pentium E2200 geliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
15,2b
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53
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ocak ayında 45nm üretim teknolojisine sahip çift ve dört çekirdekli Penryn işlemcilerini anons etmeye hazırlanan Intel, 65nm üretim teknolojisine sahip ürün gamına yönelik olarak ta çalışmalarına ara vermiş değil. Firmanın bu konudaki son adımı Pentium E2200 oluyor. 65nm üretim teknolojisine sahip M0 revizyon Allendale çekirdeğine sahip olan Dual Core formundaki Pentium E2200, 1MB seviye 2 belleğe, 800MHz FSB hızına ve 2.2GHz'lik frekans değerine sahip. Ciddi şekilde overclock potansiyeline sahip olduğu söylenen Pentium E2200'ün etiket fiyatı ise 84$ olarak belirlenmiş durumda. Tabi Ocak ayında yapılması muhtemel yeni fiyat düzenlemesi ile birlikte Pentium E2200'ün fiyatının Pentium E2180 düzeyine yani 74$ seviyesine çekilmesi de gündemde.
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yoldagezen 11 yıl
güzel haber başlangıç için bence çok ideal.
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Albatros83 11 yıl
Fiyat gayet uygun, intel tik-tak felsefesini iyi kullanıyor.
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EMIN3M 11 yıl
E2160 kadar oc potansiyeli sağlayacaksa eğer süper
Bide şu DDR2 800 ü destekleyen anakartları ucuzlasa.Az paraya iyi bi sistem toplanır
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Trecc11 11 yıl

Orjinalden alıntı: EMIN3M

E2160 kadar oc potansiyeli sağlayacaksa eğer süper
Bide şu DDR2 800 ü destekleyen anakartları ucuzlasa.Az paraya iyi bi sistem toplanır



evet az para cok iş misalıı..bakalım zaman herseyı gostercek
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Red_devil33 11 yıl
oc potansiyelli benim için önelmi
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First_Person 11 yıl
Çalışma hızı ve kaşesi benim X2 4200+ ile aynı olacak gibi gözüküyor, acaba performansta hangisi üstün olur?
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DigitalWorld 11 yıl

Orjinalden alıntı: First_Person

Çalışma hızı ve kaşesi benim X2 4200+ ile aynı olacak gibi gözüküyor, acaba performansta hangisi üstün olur?



Yeri geldiğinde E2160 dahi geçiyor 4200 ü.

thgtr.com/...

E2180 de geçiyor.

E2200 de bekleniyordu zaten.
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Trecc11 11 yıl
gusel olurr bu işlemcılerın oc potansıyelı iyi 2.5 ghz cıkartsam bana yeter
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