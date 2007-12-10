Intel'den Pentium E2200 geliyor

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Ocak ayında 45nm üretim teknolojisine sahip çift ve dört çekirdekli Penryn işlemcilerini anons etmeye hazırlanan Intel, 65nm üretim teknolojisine sahip ürün gamına yönelik olarak ta çalışmalarına ara vermiş değil. Firmanın bu konudaki son adımı Pentium E2200 oluyor. 65nm üretim teknolojisine sahip M0 revizyon Allendale çekirdeğine sahip olan Dual Core formundaki Pentium E2200, 1MB seviye 2 belleğe, 800MHz FSB hızına ve 2.2GHz'lik frekans değerine sahip. Ciddi şekilde overclock potansiyeline sahip olduğu söylenen Pentium E2200'ün etiket fiyatı ise 84$ olarak belirlenmiş durumda. Tabi Ocak ayında yapılması muhtemel yeni fiyat düzenlemesi ile birlikte Pentium E2200'ün fiyatının Pentium E2180 düzeyine yani 74$ seviyesine çekilmesi de gündemde.