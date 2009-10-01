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Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i5 670 işlemcisi ilk çeyrekte geliyor

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core i5 670 işlemcisi ilk çeyrekte geliyor
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Tik-Tak geliştirme programına bağlılığını sürdüren Intel, 32nm üretim teknolojisi için gün sayıyor. Kısa süre içerisinde hacimli üretime hız vermesi beklenen firma, yeni üretim teknolojisinin ilk temsilcileri olarak Clarkdale ve Arrandale kod adlı yeni nesil işlemcilerini kullanıcıların beğenisine sunmayı planlıyor. Masüstü sistemler için hazırlanan Clarkdale ve dizüstü bilgisayarları hedef alan Arrandale serisi işlemcilerle birlikte firma endüstride ilk defa entegre grafik özellikli x86 işlemcilerini lanse ederek rekabeti farklı bir kulvara taşımayı ve donanım dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralamayı amaçlıyor.

Westmere mimarisini temel alacak yeni nesil işlemcileriyle 32nm işlemci zarını ve 45nm entegre grafik ünitesini tek bir çatı altında bir araya getirecek olan firmanın kullanıma sunacağı model bilgileri de yavaş yavaş netleşiyor. Gelen bilgilere göre Intel'in masaüstü sistemler için hazırladığı çift çekirdekli Clarkdale işlemci ailesi altında kullanıma sunacağı en hızlı modelin Core i5 670 olacağı ve yeni modelin Turbo teknolojisiyle 3.46GHz'in üzerine çıkabileceği belirtiliyor. LGA1156 formunda olacak ve 4MB bellekle gelecek işlemci, sahip olduğu entegre grafik işlemcisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunacak.

Core i5 670 işlemcisinin 1000 adetlik alımlarda 284$'lık fiyat ile önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.


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isomania 9 yıl
fiyatının nesi pahalı anlayamadım??adam cpu nun içine gpu koymuş satıyo hala pahalı diyosun :S bu işlemciyi alan ucuz bi anakartla çok güzel sistem kurar
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Chembond 9 yıl
Koyduğu GPU GMA4500 civarı birşey olunca, pekte parasına değmeyecekmiş gibi duruyor...
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justbejust 9 yıl
çift çekirdekli işlemci için fiyatı yüksek görünüyor. serinin en üstünde intel nedense böyle yapıyor. E8600'un yerine geçecek işlemci olacaktır.
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Evet, İsyan! 9 yıl

justbejust

çift çekirdekli işlemci için fiyatı yüksek görünüyor. serinin en üstünde intel nedense böyle yapıyor. E8600'un yerine geçecek işlemci olacaktır.



"sahip olduğu entegre grafik işlemcisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunacak."
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chakra 9 yıl
clarkdale işlemci adına çok yakında alışacak gibiyiz.
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HoLY.oNE 9 yıl

justbejust

çift çekirdekli işlemci için fiyatı yüksek görünüyor. serinin en üstünde intel nedense böyle yapıyor. E8600'un yerine geçecek işlemci olacaktır.

çift çekirdek ama core 2 quad lara toz yutturuyor


intel bu ne hız yavas be
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