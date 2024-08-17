Windows 11 güncellemesi işlemcinin %100 kullanımına neden oluyor

Windows Latest’e göre, IPv6 protokolünü kullanan sistemlere erişim sağlayabilecek kritik bir güvenlik açığını düzeltmesi beklenen KB5041585 güncellemesi, birçok soruna yol açıyor. Kullanıcılar, güncelleme sırasında sürekli hatalar yaşadıklarını belirtiyorlar. Bir kullanıcı, “KB5041585 yaması her seferinde yüklenirken hata veriyor. Önbelleği temizlemeyi, güncelleme hizmetini durdurup başlatmayı ve güncellemeleri manuel olarak yüklemeyi denedim ama hiçbir şey işe yaramıyor” dedi.
İşlemci kullanımı %100'e dayanıyor
Ayrıca güncelleme yüklendiğinde, performans sorunlarına da neden oluyor. Bir diğer kullanıcı, “KB5041585 ve KB5042099 güncellemeleri, 64 GB RAM, 10 GB grafik belleği ve 10 GB sanal bellek dosyasına sahip güçlü bir iş istasyonunda bellek hatalarına yol açıyor” şeklinde yazdı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.