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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz gün Windows 10 kullanıcılarının son güncellemeyle birlikte karşılaştıkları sorunlar ortaya çıkmıştı ve benzer sorunların Windows 11 kullanıcılarını da etkilediği anlaşıldı.

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Windows Latest’e göre, IPv6 protokolünü kullanan sistemlere erişim sağlayabilecek kritik bir güvenlik açığını düzeltmesi beklenen KB5041585 güncellemesi, birçok soruna yol açıyor. Kullanıcılar, güncelleme sırasında sürekli hatalar yaşadıklarını belirtiyorlar. Bir kullanıcı, “KB5041585 yaması her seferinde yüklenirken hata veriyor. Önbelleği temizlemeyi, güncelleme hizmetini durdurup başlatmayı ve güncellemeleri manuel olarak yüklemeyi denedim ama hiçbir şey işe yaramıyor” dedi.

İşlemci kullanımı %100'e dayanıyor

Ayrıca güncelleme yüklendiğinde, performans sorunlarına da neden oluyor. Bir diğer kullanıcı, “KB5041585 ve KB5042099 güncellemeleri, 64 GB RAM, 10 GB grafik belleği ve 10 GB sanal bellek dosyasına sahip güçlü bir iş istasyonunda bellek hatalarına yol açıyor” şeklinde yazdı.

Tam Boyutta Gör Bazı gönderilerde de oyun performansında ciddi bir düşüş yaşandığı ifade ediliyor. Diğer bir kullanıcı ise “Her şey yavaş, her şey donuyor, Minecraft dünyaları bile görünmüyor ve oyunda hiç ses yok” diye şikayet etti. Ayrıca, yeni yama bazen işlemcinin tamamen dolmasına neden oluyor. Bazı raporlarda, CPU’nun sürekli %100 kullanımda olduğu ve bu nedenle sistemin ciddi şekilde yavaşladığı belirtiliyor.

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Windows 11 güncellemesi işlemcinin %100 kullanımına neden oluyor