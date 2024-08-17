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    Anlık Bildirim

    Windows 11 güncellemesi işlemcinin %100 kullanımına neden oluyor

    Microsoft'un yayınladığı son Windows 11 güncellemesi oyunlarda performans sorunlarına ve işlemcinin %100 kullanımına neden oluyor.                               
    Windows 11 güncellemesi işlemcinin %100 kullanımına neden oluyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz gün Windows 10 kullanıcılarının son güncellemeyle birlikte karşılaştıkları sorunlar ortaya çıkmıştı ve benzer sorunların Windows 11 kullanıcılarını da etkilediği anlaşıldı.

    Windows Latest’e göre, IPv6 protokolünü kullanan sistemlere erişim sağlayabilecek kritik bir güvenlik açığını düzeltmesi beklenen KB5041585 güncellemesi, birçok soruna yol açıyor. Kullanıcılar, güncelleme sırasında sürekli hatalar yaşadıklarını belirtiyorlar. Bir kullanıcı, “KB5041585 yaması her seferinde yüklenirken hata veriyor. Önbelleği temizlemeyi, güncelleme hizmetini durdurup başlatmayı ve güncellemeleri manuel olarak yüklemeyi denedim ama hiçbir şey işe yaramıyor” dedi.

    İşlemci kullanımı %100'e dayanıyor

    Ayrıca güncelleme yüklendiğinde, performans sorunlarına da neden oluyor. Bir diğer kullanıcı, KB5041585 ve KB5042099 güncellemeleri, 64 GB RAM, 10 GB grafik belleği ve 10 GB sanal bellek dosyasına sahip güçlü bir iş istasyonunda bellek hatalarına yol açıyor” şeklinde yazdı.

    Windows 11 güncellemesi işlemcinin %100 kullanımına neden oluyor Tam Boyutta Gör
    Bazı gönderilerde de oyun performansında ciddi bir düşüş yaşandığı ifade ediliyor. Diğer bir kullanıcı ise “Her şey yavaş, her şey donuyor, Minecraft dünyaları bile görünmüyor ve oyunda hiç ses yok” diye şikayet etti. Ayrıca, yeni yama bazen işlemcinin tamamen dolmasına neden oluyor. Bazı raporlarda, CPU’nun sürekli %100 kullanımda olduğu ve bu nedenle sistemin ciddi şekilde yavaşladığı belirtiliyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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