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Intel'in çift çekirdekli Pentium E6500K işlemcisi 6GHz'e çıkartıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,9b
1
19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in çift çekirdekli Pentium E6500K işlemcisi 6GHz'e çıkartıldı
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Intel'in hız aşırtmacılar için hazırladığı, çarpan kilidi açık olarak gelen çift çekirdekli Pentium E6500K işlemcisi 6GHz barajını da aştı. AMD'nin Black Edition serisi çift çekirdekli modellerine rakip olarak hazırlanan ve ilk etapta pilot çalışma olarak sadece Çin pazarında satışa sunulan Pentium E6500K, yapılan çalışma sonucunda standart saat hızının tam 2 kat üzerine çıkartıldı.

Biostar'ın P45 yonga setli TP45 HP modeli kullanılarak yapılan çalışmada standart olarak 2.93GHz'de çalışan Pentium E6500K modeli Sıvı Azot ile 6GHz seviyesine çıkartıldı. GeIL tarafından hazırlanan 1GB kapasiteli iki adet DDR2 belleğin eşlik ettiği hız aşırtma (overclock) sisteminde işlemci çarpanı 17x'e alınarak Pentium E6500K başarılı bir şekilde 6GHz'e çıkartılabilmiş.

Intel'in çift çekirdekli Pentium E6500K işlemcisi 6GHz'e çıkartıldı
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waltran 10 yıl
bi kerede hava soğutmayla rekor kırsalarda şaşırsak sanki 6 ghz kırıyolarda kullanılıyo sadece adı var
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HoLY.oNE 10 yıl
amd o kadar rekora imza atıyor ama işlemcileri nedense havayla adam gibi o.c olmuyor..amd bu konuda cok yol alması lsm..
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dstk 10 yıl
Bende söylüyorum zaten VIA performansına göre ucuz iyi bir işlemci yapsın onu alırım. AMD, Intel, VIA farketmiyor.
Kim kıyak geçerse oraya kaymalı. :)
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Necessa®i 10 yıl
Biostar Tp45P anakartta yapılmıs bir değer ve 1.8vda ii ya
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LOTUS52 10 yıl
ARKADAŞLAR HIZ TABİKİ ÖNEMLİ AMA. İNTEL YİNE KULAGINI KESMİŞ AĞZINA VERMİŞ. YENİ UYGULAMALAR İÇİN SSSE4. KOMUTU YOK BU İŞLEMCİDE VE 2 MB CACHE BELLEK ARTIK YETERSİZ BENCE. AMD NİN EN ALT SINIF AM3 İŞLEMCİLERİ BİLE CORE2 DUO 7000 SERİSİNİ EZİP GEÇTİ. E8400 LE AYNI PERFORMANSTA. BU ARADA BEN 10 SENEDİR İNTEL KULLANIYORUM. AMA ARTIK AMD YE GEÇTİM. ORTALAMA 200$ DA CEBİMDE KALDI
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Pandemic 10 yıl
stabil tutamayacağımıza göre bizi ilgilendirmiyor.
Amd farklı sanki. Quad core ları 6 ghz basıyor. 3.8 de hava ile bile stabilite zar zor oluyor...
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RapscallioN 10 yıl
1.55 falan ile 4.5 ghz görürmü acaba?
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p1azma 10 yıl
6003 MHZ adı yeter yaw :o))
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PC_TeKNiSYeN 10 yıl
1.8 V bayağı yüksekmiş ama.
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K.Kahriman 10 yıl
1.8v ile güzel değer işlemci piyasaya çıktıktan sonra daha iyi rekorlar kırılabilir
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kuruwa 10 yıl
higkh k silikon metal kullanan ve 2 çekirdekli işlemci için sıvı azotla az alınmış amd 4 çekirdekle geçti bunu ki higk k silikonlu olsa yer o.c de intelli ama fiatına göre güzel
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Tolgá 10 yıl
amd dayandı ama hava ile 3.9 göremiyor her işlemcisi
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ArdilesS 10 yıl
1.8 voltla güzel bir skor alınmış gerçekten
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HiqhWoltage 10 yıl
Biostar Tp45P anakartta yapılmıs oc,1.8v gibi bir değerde 6ghz iyi sonuc.Çift çekirdekli işlemci için bu normal sayılabilir.Bildiğimiz üzere Amd Quad işlemcilerde 7ghz sınırına dayanmıstı.
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showstopper41 10 yıl
Stock soğutma, kaliteli hava soğutma, su soğutma ile kaç GHz lerde çalışıyor ve tabi test sonuçlarını görsek güzel olur.
6 GHz 1.8V gaz soğutma ile alınmış bir değere benziyor.
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