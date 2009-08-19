Intel'in çift çekirdekli Pentium E6500K işlemcisi 6GHz'e çıkartıldı

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Intel'in hız aşırtmacılar için hazırladığı, çarpan kilidi açık olarak gelen çift çekirdekli Pentium E6500K işlemcisi 6GHz barajını da aştı. AMD'nin Black Edition serisi çift çekirdekli modellerine rakip olarak hazırlanan ve ilk etapta pilot çalışma olarak sadece Çin pazarında satışa sunulan Pentium E6500K, yapılan çalışma sonucunda standart saat hızının tam 2 kat üzerine çıkartıldı.

Biostar'ın P45 yonga setli TP45 HP modeli kullanılarak yapılan çalışmada standart olarak 2.93GHz'de çalışan Pentium E6500K modeli Sıvı Azot ile 6GHz seviyesine çıkartıldı. GeIL tarafından hazırlanan 1GB kapasiteli iki adet DDR2 belleğin eşlik ettiği hız aşırtma (overclock) sisteminde işlemci çarpanı 17x'e alınarak Pentium E6500K başarılı bir şekilde 6GHz'e çıkartılabilmiş.

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