Intel'in entegre grafik özellikli işlemcileri için olası fiyat bilgileri gelmeye başladı

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Yarıiletken dünyasının lider isimlerinden Intel, bir yandan mevcut ürün gamına katmaya hazırlandığı yeni işlemcileri üzerinde çalışmaya devam ederken öte taraftan 32nm üretim teknolojisine yönelik yatırımlarına devam ediyor. Daha önceki haberlerimizde "Chipzilla" olarak ta tarif edilen firmanın 45nm üretim teknolojisiyle hazırlamayı planladığı entegre grafik özellikli ve Havendale kod adlı işlemci ailesini iptal ettiğini bildirmiştik.

Çalışmalarını 32nm üretim teknolojisi üzerine yoğunlaştıran firma, Havendale ailesinin yerine konumlandıracağı Clarkdale kod adlı işlemcilerini önümüzdeki yılın ilk çeyreği içerisinde duyurmayı planlıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci zarı ve 45nm üretim teknolojisiyle geliştirilen entegre grafik işlemcisini MCP yapılanmasıyla tek bir çatı altında bir araya getirmeyi hedefleyen Intel'in fiyat stratejisi de belirtmeye başladı.

İfade edilen detaylara göre ilk jenerasyon Clarkdale işlemcileri Intel'in mevcut ürün gamındaki çift çekirdekli Pentium E5x00 serisi ile rakip olacak. Yüksek çalışma frekansına sahip modellerinin Core 2 Duo E7x00 serisiyle rekabete girebileceği de belirtilen işlemciler LGA1156 formunda olacak, 5 serisi yeni yonga setleriyle kullanılacak ve özellikle giriş seviyesinde yer alan ekonomik sistemleri hedef alacak.

Gelen bilgilere göre Clarkdale serisi işlemciler düşük hızlı modelleri Intel'in Value V3 olarak kategorize ettiği serisi dahilinde yer alacak ve fiyatları adetli alımlarda 84$ seviyesinden başlayacak. Serinin daha hızlı modelleri ise fiyat 113$'a çıkacak gibi görünüyor. Clarkdale serisinin en hızlı modelinin ise 133$ seviyesinden lanse edilebileceği ve muhtemelen Core 2 Duo E7500 ile segment bazlı bir yarışa girişmesi beklenebilir.