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Intel'in Tolapai tabanlı SoC çözümünü içeren ilk ticari platform hazır

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Tolapai tabanlı SoC çözümünü içeren ilk ticari platform hazır
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Gömülü sistemler üzerine çalışan Habey USA firması, Intel'in geçtiğimiz aylarda duyurduğu Tolapai tabanlı yongada sistem (SoC) çözümünü içeren gömülü platformunu duyurdu. BIS-7750 adındaki yeni platform, Intel'in QuickAssist teknolojisiyle gelen EP80579 kod adlı entegre işlemcisini içeriyor. 5x PCIe gigabit ethernet portuna sahip olan sistem ayrıca PCIe 4x ve mini-PCIe slotlarına da sahip.

Çift SATA-II konnektörü ile gelen öte yandan 2GB'a kadar sistem belleğinin kullanılmasına olanak tanıyan Habey BIS-7750'nin küçük ve orta ölçekli işletmelerin güvenlik ve iletişim uygulamalarında kullanılmak üzere hazırlandığı belirtiliyor.

Fansız olarak tasarlanan yani sessiz çalışan sistemin WiFi ve WiMax uygulamalarında ve ev tipi NAS sistemlerinde de kullanılabileceği belirtiliyor. CompactFlash bellek kartlarına destek veren ve düşük güç tüketimi gözetilerek hazırlanan Tolapai tabanlı gömülü sistemin endüstriyel otomasyon uygulamalarında kullanılması mümkün.

Intel'in Tolapai tabanlı yongada sistem tasarımları hakkında daha fazla bilgi almak için; https://www.donanimhaber.com/NewsDetail.aspx?Id=10066


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AndryTR 11 yıl
Ne kadar güzel görünüyor
Güzel bir ürün olmuş. Eh artık bolca kullanılır sanırım...

Haber için teşekkürler...
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