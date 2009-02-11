Intel'in X58 yonga setli anakartı Smackover, SLI desteği aldı

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Nvidia geçtiğimiz yaz döneminde Intel ile anlaşmazlığa düştükleri SLI teknolojisinin kullanım hakları konusunda iki önemli adım atmış ve önce çoklu ekran kartı kullanımına olanak tanıyan SLI teknolojisinin Bloomfield platformunda NF200 yongası aracılığıyla kullanılabileceğini belirtmiş fakat bu durumun yaratacağı maliyet de göz önüne alınarak anakart üreticilerine yeni bir seçenek olarak doğal SLI desteği de gündeme getirilmişti.

Yeni yaklaşımla, anakart başına 5$ olarak belirlenen lisans ücreti ödenen ve gerekli kriteleri sağlayan anakartlara Cookie adı verilen özel bir BIOS şifresi ile SLI desteğinin verilebileceği açıklanmış, bu açıklamayı takiben de çok sayıda anakart üreticisi X58 yonga setli anakartlarını duyurmuştu.

Intel'in 17 Kasım'da gerçekleştirdiği Nehalem lansmanıyla birlikte satışına başlanan SLI destekli X58 anakartlarla birlikte Intel, Smackover kod adlı kendi anakartını da pazara sunmuştu. Çoklu ekran kartı desteği merak konusu olan Smackover için Nvidia'dan açıklama geldi ve firma Intel markasını taşıyan X58 yonga setli Smackover modelinin de SLI lisansını aldığını açıkladı.

En azından bundan sonrası için hazırlanacak yeni Smackover modellerin kutusunda hemen Intel logosunun yanında Nvidia SLI etiketini de yer alacak zira Nvidia'nın doğal SLI desteği almak isteyen üreticiler, destek sunan anakartların kutulamasında SLI logosuna da yer vermeleri gerekiyor.