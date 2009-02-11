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Intel'in X58 yonga setli anakartı Smackover, SLI desteği aldı

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in X58 yonga setli anakartı Smackover, SLI desteği aldı
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Nvidia geçtiğimiz yaz döneminde Intel ile anlaşmazlığa düştükleri SLI teknolojisinin kullanım hakları konusunda iki önemli adım atmış ve önce çoklu ekran kartı kullanımına olanak tanıyan SLI teknolojisinin Bloomfield platformunda NF200 yongası aracılığıyla kullanılabileceğini belirtmiş fakat bu durumun yaratacağı maliyet de göz önüne alınarak anakart üreticilerine yeni bir seçenek olarak doğal SLI desteği de gündeme getirilmişti.

Yeni yaklaşımla, anakart başına 5$ olarak belirlenen lisans ücreti ödenen ve gerekli kriteleri sağlayan anakartlara Cookie adı verilen özel bir BIOS şifresi ile SLI desteğinin verilebileceği açıklanmış, bu açıklamayı takiben de çok sayıda anakart üreticisi X58 yonga setli anakartlarını duyurmuştu.

Intel'in 17 Kasım'da gerçekleştirdiği Nehalem lansmanıyla birlikte satışına başlanan SLI destekli X58 anakartlarla birlikte Intel, Smackover kod adlı kendi anakartını da pazara sunmuştu. Çoklu ekran kartı desteği merak konusu olan Smackover için Nvidia'dan açıklama geldi ve firma Intel markasını taşıyan X58 yonga setli Smackover modelinin de SLI lisansını aldığını açıkladı.

En azından bundan sonrası için hazırlanacak yeni Smackover modellerin kutusunda hemen Intel logosunun yanında Nvidia SLI etiketini de yer alacak zira Nvidia'nın doğal SLI desteği almak isteyen üreticiler, destek sunan anakartların kutulamasında SLI logosuna da yer vermeleri gerekiyor.


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umutcanserbest 10 yıl
merhaba arkadaşlar ben bu anakartı aldım 2 gün kullandım daha sonra geri iade ettim performansını hiç beğenmedim kutu içeriği de çok fakir diğer x58 anakartlara göre. dergi editörleri ile görüştüm onlar bile pek önermedi. ben de intel işlemci en güzel intel anakart olur buna mantığıyla hareket ettim çok pişmanım keşke almasaydım iadesini yaptım gigabyte almayı düşünüyorum pazartesi veya salı yeni anakart'a sahip olacağım. tavsiyem almayın.
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esav 10 yıl
piyasadaki belki en stabil anakartı intel üretir en iyi ses ve ethernet çipi ondadır ama en sağlam anakart kesinlikle değildir.şu anda intel p35 dragontail 2 kere değişim oldu 3.sünü denemedim yatıyo bu kadar çabuk bozulan anakartım olmadı biraz fazla tesadüf oldu inşallah bu seriye özgüdür.
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Chembond 10 yıl
en iyi ses ve ethernet çipi ondadır

en sağlam anakart kesinlikle değildir


Emin misin en iyi ses kartına ve ethernet kartına sahip olduğuna? En sağlam anakart derken ne yönden? Gidipte skulltrailden bahsetceksen hiç girmeyim ben, kullanmadım; kullanmadığım şeyde yorum yapmam.
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HiqhVoLtaqe 10 yıl
@Rusty İnteL bildiğime göre daha önce hiç katı kapasitör kullanmamıştı.
Bide dediğin gibi en stabil anakart inteldir her zmn mantığı eğer kendi teknolojilerini yaptığı gerekçesi ile söylenen bi söz de çok mantıksız..
Şimdi intel anakartlar hiç sistem sorunlarından dolayı bi mavi ekran , restart , vs. atmadan çalışıyorda bir MSI , Gigabyte , Asus stabilite sorunumu yaratıyor.. ?
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Rusty 10 yıl
stabiliteden kastetmem ultra durable ile kıyaslamamdır.Uzun vadede bu anakartın yıpranmamasından bahsediyorum.Yine kendi teknolojilerinden kastım gigabyte asus gibi mimaride kendilerinin bilmedikleri veya kendilerine bildirilmesi gerekmeyen/bilinmemesi gereken şeylerin kendilerinin bilmesidir.
Katı kapasitöre gelince
x38bt
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Beriko 10 yıl
Yanliz kati kapasitorler sadece islemci ile ram cevresinde!! Geri kalanlari eski tip kapasitorler..
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mo0rfin 10 yıl
buna şaşırdım işte intal bu anakartında katı kapasitör kullanmış :D:D kesin bu işte bisiler var eehehe :D:D xD
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Rusty 10 yıl
Eeee noolmuş katı kapasitöre?? Sanki daha önceki anakartlarında yokmuydu katı kapasitör? Hayır full katı kapasitör olunca ne oluyor anlamış değilim.Full katı kapasitörlü anakarta para bayılmak çok hoşunuza gidiyor herhalde.Gigabyte nin ultra durable si falan bu anakartın yanında hikayedir.Piyasadaki en stabil ve en sağlam anakartı yine intel üretir.Sonuçta kendi teknolojisi, nerede hangi kapasitör kullanacağını kendileri daha iyi bilir.
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yekoo 10 yıl
nvidia ya bak be dize getiriyor alayını...
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
İntel'e bak sen, biraz katı kapasitör serpmiş sonunda
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İntel35 10 yıl
vaybe intele bak taş yağacak başımıza
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