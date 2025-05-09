Mafia: The Old Country PC sistem gereksinimleri belli oldu

Mafia: The Old Country sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri (Grafik ayarları orta / 1080p)
- İşletim sistemi: Windows 10/11
- İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 55 GB SSD
Önerilen sistem gereksinimleri (Grafik ayarları yüksek / 1440p)
- İşletim sistemi: Windows 10/11
- İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K
- Bellek: 32 GB RAM
- Ekran kartı: AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 55 GB SSD
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