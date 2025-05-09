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    Mafia: The Old Country PC sistem gereksinimleri belli oldu

    2K Games ve Hangar 13, Mafia The Old Country'nin çıkış tarihini duyurdu ve ilk oynanış videosunu yayınladı. Bununla birlikte yeni Mafya oyununun sistem gereksinimleri de ortaya çıktı.

    Mafia The Old Country minimum & önerilen sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    Aylarca süren söylentilerin ardından, geliştirici Hangar 13 sonunda Mafia The Old Country'nin resmi çıkış tarihini açıkladı. Oyunun 8 Ağustos 2025'te çıkış yapması planlanıyor ve şu anda tüm mevcut nesil platformlarda ön siparişe açık. Oyunun çıkışının yanı sıra resmi PC sistem gereksinimleri de açıklandı.

    Mafia: The Old Country sistem gereksinimleri

    Mafia The Old Country pc sistem gereksinimleri & kaç gb Tam Boyutta Gör
    Fragmana bakılırsa Mafia: The Old Country, oyuncuları mükemmel grafikler ve detaylarla kendisine çekecek ancak oldukça güçlü bir bilgisayar gerektirecek. Oyunu minimum ayarlarda çalıştırmak için RTX 2070 seviyesinde bir ekran kartına, 16 GB RAM'e ihtiyacınız olacak ancak rahat bir oyun için 32 GB RAM'e ihtiyacınız olacak. Oyun, 55GB boş alan gerektirecek. İşte Mafia: The Old Country minimum ve önerilen sistem gereksinimleri:

    Minimum sistem gereksinimleri (Grafik ayarları orta / 1080p)

    • İşletim sistemi: Windows 10/11
    • İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 55 GB SSD

    Önerilen sistem gereksinimleri (Grafik ayarları yüksek / 1440p)

    • İşletim sistemi: Windows 10/11
    • İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K
    • Bellek: 32 GB RAM
    • Ekran kartı: AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 55 GB SSD

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