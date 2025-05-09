Intel, 18A süreci için Microsoft ile kesin sözleşme imzaladı

Intel 18A müşteri kapmaya başladı
Son yıllarda TSMC’nin özellikle ABD’deki yatırımları ve politik desteklerle elde ettiği üstünlük, Intel’i gölgede bırakmıştı. Ancak Intel’in yeni 18A işlem süreci, bu gidişatı tersine çevirebilecek nitelikte. Güney Kore merkezli ChosunBiz'in haberine göre, Intel halihazırda Nvidia, Microsoft ve Google ile 18A süreci özelinde aktif görüşmeler yürütüyor. Microsoft ile yapılan anlaşmanın ardından diğer devlerin de benzer anlaşmalara yakın olduğu ifade ediliyor.
Intel, geçtiğimiz aylarda düzenlediği “Direct Connect 2025” etkinliğinde 18A’yı ABD'de üretilen en gelişmiş işlem süreci olarak tanıtmıştı. 18A’nın, TSMC’nin 2nm (N2) süreciyle doğrudan rekabet edecek seviyede SRAM yoğunluğu ve enerji verimliliği sunduğu belirtiliyor.
Intel’in ön plana çıkmasındaki bir diğer önemli etken, TSMC'nin üretim hatlarının aşırı dolu olması. Birçok teknoloji firması, TSMC’nin kapasite sınırları nedeniyle farklı üreticilere yönelme ihtiyacı hissediyor. Samsung Foundry, bir zamanlar TSMC için en büyük rakip olarak görülürken şimdilerde bunu Intel’e kaptırmış gibi görünüyor.
Intel'in 18A zaman çizelgesi
Intel'in 18A süreci şu anda risk üretiminde ve bu yılın ilerleyen zamanlarında hacimli üretime girmesi bekleniyor. Intel aynı zamanda 18A’yı çeşitlendirecek. Şirket, 2026’da 18A-P ve 2028’de 18A-PT versiyonlarını piyasaya sürecek. Sadece o da değil, Intel şimdiden gelecekteki 14A süreci için de müşterilerle yakından çalışıyor ve 14A PDK'larını önemli ortaklarla paylaşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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