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    Intel, 18A süreci için Microsoft ile kesin sözleşme imzaladı

    Intel için son derece kritik öneme sahip 18A üretim süreci dev şirketlerin radarında. Gelen son bilgilere göre Intel, 18A süreci için Microsoft ile kesin sözleşme imzalamış durumda.

    Intel, 18A süreci için Microsoft ile kesin sözleşme imzaladı Tam Boyutta Gör
    Intel, yarı iletken üretiminde şirketi zirveye taşımasını beklediği 18A işlem süreciyle ilgili harika haberler alıyor. ABD merkezli dev, yeni çip üretim süreci için müşterilerle görüşmelerine devam ederken yeni bir rapor, Microsoft ile kesin bir sözleşmenin imzalandığını öne sürüyor. Ek olarak Google ve Nvidia gibi sektörün diğer ağır toplarının da Intel’in kapısını çaldığı bildiriliyor.

    Intel 18A müşteri kapmaya başladı

    Son yıllarda TSMC’nin özellikle ABD’deki yatırımları ve politik desteklerle elde ettiği üstünlük, Intel’i gölgede bırakmıştı. Ancak Intel’in yeni 18A işlem süreci, bu gidişatı tersine çevirebilecek nitelikte. Güney Kore merkezli ChosunBiz'in haberine göre, Intel halihazırda Nvidia, Microsoft ve Google ile 18A süreci özelinde aktif görüşmeler yürütüyor. Microsoft ile yapılan anlaşmanın ardından diğer devlerin de benzer anlaşmalara yakın olduğu ifade ediliyor.

    Intel, geçtiğimiz aylarda düzenlediği “Direct Connect 2025” etkinliğinde 18A’yı ABD'de üretilen en gelişmiş işlem süreci olarak tanıtmıştı. 18A’nın, TSMC’nin 2nm (N2) süreciyle doğrudan rekabet edecek seviyede SRAM yoğunluğu ve enerji verimliliği sunduğu belirtiliyor.

    Intel, 18A süreci için Microsoft ile kesin sözleşme imzaladı Tam Boyutta Gör
    Intel’in bu hamlesinde yeni CEO Lip-Bu Tan’ın etkisi büyük. Tan liderliğinde şirket, üretim teknolojilerine, çip paketleme çözümlerine ve otomatik yarı iletken tasarım sistemlerine (EDA) odaklanmaya başladı. Ayrıca Tan’ın, Intel’in daha önce izlediği “IDM 2.0” stratejisini terk ederek daha esnek ve rekabetçi bir yapıya yöneldiği konuşuluyor. Bu değişim, sadece üretim tarafında değil, tüketiciye yönelik CPU gibi ürünlerde de Intel’e ivme kazandırabilir.

    Intel’in ön plana çıkmasındaki bir diğer önemli etken, TSMC'nin üretim hatlarının aşırı dolu olması. Birçok teknoloji firması, TSMC’nin kapasite sınırları nedeniyle farklı üreticilere yönelme ihtiyacı hissediyor. Samsung Foundry, bir zamanlar TSMC için en büyük rakip olarak görülürken şimdilerde bunu Intel’e kaptırmış gibi görünüyor.

    Intel'in 18A zaman çizelgesi

    Intel'in 18A süreci şu anda risk üretiminde ve bu yılın ilerleyen zamanlarında hacimli üretime girmesi bekleniyor. Intel aynı zamanda 18A’yı çeşitlendirecek. Şirket, 2026’da 18A-P ve 2028’de 18A-PT versiyonlarını piyasaya sürecek. Sadece o da değil, Intel şimdiden gelecekteki 14A süreci için de müşterilerle yakından çalışıyor ve 14A PDK'larını önemli ortaklarla paylaşıyor.

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