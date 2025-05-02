Intel, Panther Lake serisini tek modelle başlatacak: Gerisi 2026’da

Panther Lake geliyor ama eksik
Yeni sızıntılara göre, Intel’in Panther Lake mimarisiyle gelecek ilk yonga, Core Ultra 300 dizüstü işlemci ailesinin bir üyesi olacak. Ancak bu çip, daha önceki raporlarda hiç bahsedilmeyen alışılmadık bir konfigürasyonla gelecek: 4 performans çekirdeği, 8 verimlilik çekirdeği ve 4 Xe3 Celestial GPU çekirdeği. İşlemcide LP (Low Power) verimlilik çekirdeği bulunmayacak. Bu yapı, 45W güç tüketimiyle dikkat çekiyor ve büyük olasılıkla üst düzey oyun dizüstülerinde veya yüksek performanslı mobil sistemlerde kullanılacak.
Intel için önemli bir seri
Panther Lake, yalnızca yeni nesil çekirdek mimarileriyle değil, aynı zamanda Intel’in 18A üretim süreciyle de öne çıkıyor. Şirketin açıklamalarına göre 18A, performans/watt oranında yüzde 15 artış ve yonga yoğunluğunda yüzde 30 iyileşme sunacak. Nisan ayında risk üretimine geçen bu süreç, gate-all-around (GAA) transistör yapısı ve arka taraf güç dağıtımı gibi yenilikleri de içeriyor.
Intel, sadece Panther Lake değil, aynı zamanda gelecek yıl veri merkezlerine yönelik Clearwater Forest işlemcilerinde de 18A teknolojisini kullanmayı planlıyor. 2026’da 18A-P ile daha da verimli üretim hedeflenirken, 2027’de 14A, 2028’de ise 18A-PT süreçlerinin üretim hattına alınması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: