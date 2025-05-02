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    Intel, Panther Lake serisini tek modelle başlatacak: Gerisi 2026’da

    Intel Panther Lake dizüstü bilgisayar işlemcilerinin bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi planlanıyor. Son bilgilere yeni serinin birçok varyantı 2026’da çıkacak.

    Intel’in Panther Lake serisi tek modelle çıkacak: Gerisi 2026’da Tam Boyutta Gör
    Intel’in merakla beklenen Panther Lake mobil işlemci serisinin çıkış planı netleşmeye başladı. Şirketin yeni nesil mimarisini ilk kez tanıtacağı seride, yalnızca tek bir modelin 2025’in son çeyreğinde piyasaya sürüleceği, geri kalan modellerin ise 2026’nın ilk çeyreğine ertelendiği iddia ediliyor.

    Panther Lake geliyor ama eksik

    Yeni sızıntılara göre, Intel’in Panther Lake mimarisiyle gelecek ilk yonga, Core Ultra 300 dizüstü işlemci ailesinin bir üyesi olacak. Ancak bu çip, daha önceki raporlarda hiç bahsedilmeyen alışılmadık bir konfigürasyonla gelecek: 4 performans çekirdeği, 8 verimlilik çekirdeği ve 4 Xe3 Celestial GPU çekirdeği. İşlemcide LP (Low Power) verimlilik çekirdeği bulunmayacak. Bu yapı, 45W güç tüketimiyle dikkat çekiyor ve büyük olasılıkla üst düzey oyun dizüstülerinde veya yüksek performanslı mobil sistemlerde kullanılacak.

    Intel’in Panther Lake serisi tek modelle çıkacak: Gerisi 2026’da Tam Boyutta Gör
    Düşük güçlü verimlilik çekirdeklerini içeren beş farklı Panther Lake işlemcisinin lansmanının ise 2026’nın başlarına ertelendiği aktarılıyor. Bu ertelenen modellerden en güçlüsünün, 6 Cougar Cove performans çekirdeği, 8 Skymount verimlilik çekirdeği, 4 düşük güçlü verimlilik çekirdeği ve 4 GPU çekirdeğine sahip olacağı belirtiliyor. Tüm bu yapıların yine 45W TDP sınırında olması bekleniyor.

    Intel için önemli bir seri

    Panther Lake, yalnızca yeni nesil çekirdek mimarileriyle değil, aynı zamanda Intel’in 18A üretim süreciyle de öne çıkıyor. Şirketin açıklamalarına göre 18A, performans/watt oranında yüzde 15 artış ve yonga yoğunluğunda yüzde 30 iyileşme sunacak. Nisan ayında risk üretimine geçen bu süreç, gate-all-around (GAA) transistör yapısı ve arka taraf güç dağıtımı gibi yenilikleri de içeriyor.

    Intel, sadece Panther Lake değil, aynı zamanda gelecek yıl veri merkezlerine yönelik Clearwater Forest işlemcilerinde de 18A teknolojisini kullanmayı planlıyor. 2026’da 18A-P ile daha da verimli üretim hedeflenirken, 2027’de 14A, 2028’de ise 18A-PT süreçlerinin üretim hattına alınması planlanıyor.

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