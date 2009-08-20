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Intel'in yeni nesil 5 serisi yonga setlerinde Braidwood desteği olmayabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in yeni nesil 5 serisi yonga setlerinde Braidwood desteği olmayabilir
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Lynnfield kod adını taşıyan, LGA1156 formundaki yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerini Eylül ayında duyurmaya hazırlanan Intel eş zamanlı olarak yeni işlemcileri için hazırladığı P55 yonga setini de lanse edecek. 5. jenerasyon yeni yonga seti ailesinin X58'den sonraki ikinci temsilcisi olacak P55'i takiben Intel, H55, H57, P57 ve Q57 kod adlı yonga setlerini de 2010 ile birlikte pazara sunmayı planlıyor.

Intel'in çalışmaları devam eden yeni yonga seti çözümleri için üzerinde durulan en önemli yeniliklerden birisi de Braidwood teknolojisi. Intel'in yıllardır bilinen Turbo Memory teknolojisinin yeni bir versiyonu olan Braidwood teknolojisinde, düşük erişim süresine sahip NAND flash yongaları kullanılıyor ve bu sayede sıklıkla kullanılan uygulamalar için performans artışı hedefleniyor.

Henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmış olmasa da gelen bilgilere göre P57 yonga setinde Braidwood teknolojisi olmayacak Aslında P55 yonga seti + Braidwood teknolojisi olarak ta tanımlanan P57 yonga setinin geleceği Braidwood teknolojisinin kullanımına yönelik olumsuz haberler nedeniyle tehlike altına girebilir zira Braidwood teknolojisi haricinde P55 ve P57 yonga setleri oldukça benzer çözümler.

NAND flash teknolojisi ile işletim sisteminin daha hızlı açılması, sıklıkla kullanılan uygulamalara daha hızlı erişim gibi olanak tanıyan Braidwood teknolojisinin daha çok kurumsal ihtiyaçlar göz önüne alınarak hazırlanan Q57, H55 ve H57 gibi yeni nesil yonga seti çözümlerinde ise kullanılması beklenebilir ancak son gelen bilgiler yeni nesil 5 serisi yonga setlerinde de bu özelliğin olmayabileceği yönünde.

Intel'in yeni nesil 5 serisi yonga setlerinde Braidwood desteği olmayabilir
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