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Interactive Media Awards’ tan Bayinet’ e Ödül

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
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Interactive Media Awards’ tan Bayinet’ e Ödül
Web sitesi tasarımı ve geliştirilmesi konusundaki en yüksek mükemmeliyet standartlarını belirleyip başarılı çalışmaları seçerek ödüllendiren Interaktif Media Awards tarafından Penta - Bayinet yenileme projesi, B2B kategorisinde Outstanding Achievement Ödülüne layık görüldü.
Interactive Media Council Inc (IMC) tarafından verilen, Interactive Media Awards ödüllerinde değerlendirmeler; tasarım, kullanılabilirlik, teknik konularda yenilik, standartlara uyum ve içerik gibi çeşitli kriterlere göre yapılmaktadır. Bu ödülü alabilmek için, sitenin değerlendirme konusu olan alanların tamamında, katı yönergelere uyması gerekiyor ve bu her yıl IMA yarışmasında çok az sayıda sitenin ulaşabildiği bir başarı olarak nitelendirilmektedir.

Puanlama:Design: 94
Content: 95
Feature Functionality: 99
Usability: 92
Standards Compliance & Cross-Browser Compatibility: 97

---------------------------------------- Total: 477

Penta, yenilenen B2B sitesi Bayinet aracılığıyla bayilerine Teklife Var Mısın?, Outlet Market, Bayilere Özel Kampanya Modülü, Son Kullanıcı Ödeme Seçeneği, BKM Express, Sevkiyat Araç Takip, Projelerim, OPG, Bilgisayar Yapılandırma Sihirbazı, Sunucu Yapılandırma Sihirbazı, Gelişmiş Ürün Arama Özellikleri, Detaylı Raporlama Seçenekleri gibi birçok yenilikler ve kolaylıklar sunuyor. Penta BT Direktörü Yasemin Budak ‘’ Sektörün ilk B2B sitesi olan Bayinet, son teknolojileri içeren yeni yüzüyle iş ortaklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmiştir. Geliştirme çalışmalarımıza da iş ortaklarımızla oluşturduğumuz ortak akılla devam ederek sektördeki öncülüğümüzü sürdüreceğiz.’’ dedi. Kurulduğu 1990 yılından bugüne Türkiye’de teknoloji dağıtıcısı ana şirketler arasında daima ilk sıralarda yer alan Penta, sektör içerisindeki yerini sürekli büyütmektedir. Penta 150’yi aşkın küresel markanın Türkiye dağıtıcılığını yaparken, her geçen gün iş ortakları için yeni katma değerler yaratmayı sürdürmektedir. Türkiye’de 7500’ün üzerinde bayisi bulunan Penta, iş ortaklarını kesintisiz destekleyerek, sektörün çözüm odaklı kurumu olarak ayrıca öne çıkmaktadır. Acer, Airties, Asus, Benq, Casio, Dell, HP, Huawei, IBM, Intel, Inform, Lenovo, Maxell, MSI, OKI, Toshiba, Seagate, Zyxel, Kaspersky, Autodesk, Wacom ve Adobe başta olmak üzere, 150’yi aşkın küresel markanın ürünlerini ülke geneline yayılmış iş ortakları aracılığı ile tüm Türkiye’ye dağıtmaktadır. Bilişim sektöründe 23 yıllık deneyimine, Yıldız Holding’in sinerjisini de ekleyerek, önümüzdeki dönem için hedeflerini büyüten Penta, pazarda en zengin ürün tedarik eden şirket olma yolunda hızla ilerlemektedir. 
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