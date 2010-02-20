İnternet devi Google, enerji işine giriyor

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Gerçek zamanlı ses çeviri teknolojisiyle küresel iletişimde dil problemini ortadan kaldırmayı hedefleyen Google, önümüzdeki yıllarda enerji piyasasının aktif bir oyuncusu olabilir. Stratejistlerin altını sıklıkla çizdiği üzere enerji konusu, önümüzdeki yıllarda gündemin ilk maddesi halini alacak ve yeni dengelerin oluşmasına olacak. Stratejik ve jeopolitik önemi "hayati" olarak nitelendirilen enerji, Google'ın yeni ilgi alanı olabilir. Bilindiği üzere firma, sunucularını konumlandırdığı veri-merkezleri için alternatif enerji kaynakları üzerinde yıllardır çalışmakta. Ancak gelen yeni haberlere göre Google'ın enerjiye olan ilgisi boyut değiştirebilir zira FERC olarak bilinen Amerikan Federal Enerji Düzenleme Kurulu'nun, bir Google iştiraki olan Google Enerji firmasını onaylayarak, Google'a açık pazarda enerji alım ve satım yetkisi verdiği bildiriliyor.

Google sözcüsü Niki Fenwick konuyla ilgili açıklamasında yeni düzenleme ile veri-merkezlerini de içeren şirket operasyonları için ihtiyaç duyulan enerjinin sağlanmasında daha esnek davrabileceklerini söyledi.