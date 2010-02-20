Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İnternet devi Google, enerji işine giriyor

9 yıl
8,2b
1
11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İnternet devi Google, enerji işine giriyor
Tam Boyutta Gör

Gerçek zamanlı ses çeviri teknolojisiyle küresel iletişimde dil problemini ortadan kaldırmayı hedefleyen Google, önümüzdeki yıllarda enerji piyasasının aktif bir oyuncusu olabilir. Stratejistlerin altını sıklıkla çizdiği üzere enerji konusu, önümüzdeki yıllarda gündemin ilk maddesi halini alacak ve yeni dengelerin oluşmasına olacak. Stratejik ve jeopolitik önemi "hayati" olarak nitelendirilen enerji, Google'ın yeni ilgi alanı olabilir. Bilindiği üzere firma, sunucularını konumlandırdığı veri-merkezleri için alternatif enerji kaynakları üzerinde yıllardır çalışmakta. Ancak gelen yeni haberlere göre Google'ın enerjiye olan ilgisi boyut değiştirebilir zira FERC olarak bilinen Amerikan Federal Enerji Düzenleme Kurulu'nun, bir Google iştiraki olan Google Enerji firmasını onaylayarak, Google'a açık pazarda enerji alım ve satım yetkisi verdiği bildiriliyor.

Google sözcüsü Niki Fenwick konuyla ilgili açıklamasında yeni düzenleme ile veri-merkezlerini de içeren şirket operasyonları için ihtiyaç duyulan enerjinin sağlanmasında daha esnek davrabileceklerini söyledi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
necro83 9 yıl
Google kesinlikle iyi yönetilen bir firma. Bir çok yeni teknolojiye imza atmaları bir yana, çalışanlarına verdiği önem ile de tartışılmaz bir üstünlüğü var. Çalışma ortamlarını haberlerde gördük, okuduk. Öyle bir ortamda bir çok başyapıta!imza atmasalar zaten o çalışanlardan şüphe ederim :). Gelgelelim bu enerji işine, zaten bunun sinyallerini denizlerde kurmayı planladığı server platformları projelerini açıkladıklarında zannımca vermişlerdi. Kendi kendini soğutan sunucu platformları enerjilerini de kendileri sağlayacaktı hatırlarsanız. Böyle güzel, mantıklı ve çevreci yatırımları ülkemizde de görmek en büyük umudum, zorda olsa :(. Umarım bütün firmalar bu tür çalışmalara imza atarlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 9 yıl
Enerji iyi fikir, adamlar internet altyapısı bile yapacaklar yahu...
Amerika'da olmak varmış ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merhaba_2233 9 yıl
O kadar çok para kazandılar ki bu parayı nereye yatırsak diye kafayı yiyecekler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradosphere 9 yıl
@Batuist
Nükleer proje emin ol daha pahalı olur kendisi için,rüzgar güllerinin maaliyeti çok daha az ve temiz.Güneş enerjisi de kullanabilir;zaten rüzgar gülleri bile yeter serverları için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
istblacken 9 yıl
İleriki yıllarda enerjinin önemi daha da artacak. Google da yatırımlarını çeşitlendirerek risklerini azaltıyor. Enerji sektörü şu an sermaye olması durumunda yatırım yapılması en mantıklı alanlardan biri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 9 yıl
görün bakın en büyük güneş tarlasını kurarlar. geçen yıllarda öyle bir haber vardı zaten. sunucuların yaklaşık %10-15 enerjisini güneşten alıp kaç milyon dolar kar edecekler vs.. diye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
bu google nükleer enerji kullanır.. hiç öyle pervanelerle filan uğraşmaz.. sunucularınıda zaten anca paklar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DavutGENC 9 yıl
Para varsa mutluluk olur.
Projeler geliştirirsin.
Google'da bunların basında gelen şirketlerden birisi.Umarım herysey güzel olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fukarakoala 9 yıl
Bu konu için google ı tebrik etmek lazım şayet enerjilerini dogaya zarar vermicek şekilde elde etmeyi düşünüyorsa yararlı bir proje olur.
Ülkemizde rüzgar enerjisi kullanılmıyor ve bazı bölgelerimizde verim oranı çok yüksek olmasına karşın doğaya zarar verici yöntemlerle enerji kazanıyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8204 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, enerji ve internet
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Powerful ile UPS'ler üzerine söyleşi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim