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    Google Pixel Watch 4'ün renk ve kayış seçenekleri ortaya çıktı

    Google Pixel Watch 4'ün kasa renkleri ve kayış seçenekleri sızdırıldı. Kablosuz şarj geri dönüyor, 45 mm kasa geliyor. İşte Google Pixel Watch 4'ün muhtemel tasarım ve renk seçenekleri:

    Google Pixel Watch 4'ün renk ve kayış seçenekleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Google'ın merakla beklenen yeni nesil akıllı saati Pixel Watch 4 ile ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Pixel 10 serisine kıyasla daha az sızıntıya konu olan cihaz, nihayet kasa renkleri ve kayış seçenekleriyle gündeme geldi. Yeni bilgiler, Pixel Watch 4'ün hem estetik hem de işlevsellik açısından önemli değişiklikler sunduğunu ortaya koyuyor.

    İşte Google Pixel Watch 4'ün yeni renk ve kayış seçenekleri:

    Nisan ayında yayınlanan ilk render görsellerine göre cihazın genel tasarımı önceki nesle oldukça benzer bir yapıda devam ediyor. Ancak alt kısımda şarj pinlerinin bulunmaması dikkat çekiyor. Bu detay, Pixel Watch 4'ün yeniden kablosuz şarj desteğine kavuşacağını güçlü şekilde işaret ediyor. Ek olarak, hoparlör bölümünün her iki yanındaki gizemli kesikler, cihazda yeni sensörler veya gelişmiş donanımların yer alabileceğini düşündürüyor.

    Google Pixel Watch 4'ün renk ve kayış seçenekleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Sızıntılara göre Pixel Watch 4, 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı boyutta piyasaya sürülecek. Aynı zamanda Google, Pixel Watch 4 ile  Siyah, Altın, Gümüş ve Moonstone olmak üzere dört ana kasa rengi sunacak. Her bir kasa, farklı kayış renkleriyle eşleşecek. Örneğin, siyah kasa obsidyen siyah kayışla, altın kasa ise parlak sarı kayışla sunulacak. Gümüş kasa ise hem mor hem de bej renkli kayışlarla eşleştirilecek. Moonstone kasanın da aynı tonlardaki kayışla geleceği bildiriliyor.
    Google Pixel Watch 4'ün renk ve kayış seçenekleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Son olarak kayış tarafında ise 2025 yılı için oldukça geniş bir yelpazeye sahip renk güncellemeleri dikkat çekiyor. Google’ın klasik Active ve Active Spor bantlarının yanı sıra, el yapımı deri, metal örgü ve gradient stretch bantları da yeni renklerde sunacağı görülüyor. Örneğin, Stretch Band adı verilen esnek bantlar bu kez çift renk geçişlerine sahip olacak. Metal örgü kayışlar ise mat siyah ve cilalı gümüş seçenekleriyle gelirken, deri ve dokuma bantlarda da Aytaşı, İndigo ve Yeşim gibi renkler öne çıkıyor.
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