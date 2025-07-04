Google'ın enerji tüketimi dört yılda ikiye katlandı

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Tam Boyutta Gör Google’ın veri merkezleri, sadece dört yıl içinde elektrik kullanımını iki katından fazla artırdı. Şirketin 2024 sürdürülebilirlik raporuna göre, Google’ın veri merkezleri 2024 yılında 30.8 TWh elektrik tüketti. Bu rakam, 2020’deki 14.4 TWh tüketimin neredeyse iki katı.

Veri merkezleri, Google’ın toplam enerji tüketiminin yüzde 95.8’ini oluşturuyor. Şirketin veri merkezi elektrik kullanımı ile diğer operasyonlar arasındaki oran son dört yılda büyük oranda sabit kalırken, 2014 yılına geri dönüldüğünde (4 TWh) veri merkezlerinin tüketiminin yaklaşık 7 kat arttığı tahmin ediliyor.

Google, veri merkezlerinin enerji verimliliğini artırmak için uzun süredir çalışmalar yapıyor ve sektörde öncü konumda bulunuyor. Ancak Google, verimliliği sürekli olarak artırsa da artık gelişim oldukça sınırlı hale gelmiş durumda.

Çok çeşitli enerji altyapısı yatırımları

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte karbon nötr enerji hedefi doğrultusunda Google, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için büyük yatırımlar yapıyor. Bunlar arasında jeotermal enerji, nükleer füzyon ve fisyon güç santralleri ile yenilenebilir enerji kaynakları bulunuyor.

Jeotermal enerji, hava koşullarından bağımsız sürekli elektrik üretme avantajıyla veri merkezleri için umut vadediyor. Google destekli Fervo Energy gibi girişimler, daha fazla yerde karlı jeotermal sondaj yapmayı mümkün kılıyor.

Tam Boyutta Gör Nükleer füzyon alanında Google, Commonwealth Fusion Systems şirketine yatırım yaptı ve 2030’ların başında faaliyete geçmesi planlanan Arc güç santralinden yıllık 200 megavat elektrik alımı için anlaşma imzaladı. Fisyon tarafında ise Google, küçük modüler reaktör üreten Kairos Power’dan 500 megavat elektrik satın alacağını taahhüt etti.

Ancak nükleer enerji projeleri güç sağlamak için henüz erken ve faaliyete geçmeleri en az beş yıl sürecek. Bu süreçte Google, yenilenebilir enerji satın alımına hız verdi. 2024’te 600 megavatlık güneş enerjisi kapasitesi satın alırken, Ocak ayında 700 megavatlık güneş enerjisi anlaşması yaptı. Şirket ayrıca Intersect Power ve TPG Rise Climate ile birlikte karbon-nötr enerji santralleri kurmak için 20 milyar dolarlık yatırım planlıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni nükleer santrallerin izin ve inşaat süreçleri uzun sürüyor, doğal gaz türbinleri ise mevcut bekleme listeleri nedeniyle kısa vadede çözüm olamıyor. Bu nedenle Google’ın önceliği, batarya depolamalı yenilenebilir enerji sistemleri. Google şu anda toplam enerji tüketimini karşılayacak kadar yenilenebilir enerji sözleşmesi imzaladı ancak bu kaynakların her zaman ve her yerde gerekli elektrik akışını sağlayamadığı belirtiliyor.

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Google’ın dünya genelinde veri merkezlerinin yaklaşık yüzde 66’sı, saatlik bazda karbon-nötr enerjiyle çalışıyor. Ancak bölgesel farklılıklar ciddi. Latin Amerika veri merkezlerinde bu oran yüzde 92 iken, Orta Doğu ve Afrika’da yalnızca yüzde 5 seviyesinde. Google'ın fisyon ve füzyon gibi istikrarlı, karbon salımı olmayan kaynaklara yatırım yapmasının nedenlerinden birinin bu olduğu belirtiliyor.

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