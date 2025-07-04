Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google'ın enerji tüketimi dört yılda ikiye katlandı

    Google’ın veri merkezleri enerji tüketimini 4 yılda iki katından fazla artırdı. Verilere göre Google’ın veri merkezleri geçtiğimiz 30.8 TWh elektrik kullandı. Bu, 2020’de 14.4 TWh seviyesindeydi.

    Google'ın enerji tüketimi dört yılda ikiye katlandı Tam Boyutta Gör
    Google’ın veri merkezleri, sadece dört yıl içinde elektrik kullanımını iki katından fazla artırdı. Şirketin 2024 sürdürülebilirlik raporuna göre, Google’ın veri merkezleri 2024 yılında 30.8 TWh elektrik tüketti. Bu rakam, 2020’deki 14.4 TWh tüketimin neredeyse iki katı.

    Veri merkezleri, Google’ın toplam enerji tüketiminin yüzde 95.8’ini oluşturuyor. Şirketin veri merkezi elektrik kullanımı ile diğer operasyonlar arasındaki oran son dört yılda büyük oranda sabit kalırken, 2014 yılına geri dönüldüğünde (4 TWh) veri merkezlerinin tüketiminin yaklaşık 7 kat arttığı tahmin ediliyor.

    Google, veri merkezlerinin enerji verimliliğini artırmak için uzun süredir çalışmalar yapıyor ve sektörde öncü konumda bulunuyor. Ancak Google, verimliliği sürekli olarak artırsa da artık gelişim oldukça sınırlı hale gelmiş durumda.

    Çok çeşitli enerji altyapısı yatırımları

    Google'ın enerji tüketimi dört yılda ikiye katlandı Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte karbon nötr enerji hedefi doğrultusunda Google, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için büyük yatırımlar yapıyor. Bunlar arasında jeotermal enerji, nükleer füzyon ve fisyon güç santralleri ile yenilenebilir enerji kaynakları bulunuyor.

    Jeotermal enerji, hava koşullarından bağımsız sürekli elektrik üretme avantajıyla veri merkezleri için umut vadediyor. Google destekli Fervo Energy gibi girişimler, daha fazla yerde karlı jeotermal sondaj yapmayı mümkün kılıyor.

    Google'ın enerji tüketimi dört yılda ikiye katlandı Tam Boyutta Gör
    Nükleer füzyon alanında Google, Commonwealth Fusion Systems şirketine yatırım yaptı ve 2030’ların başında faaliyete geçmesi planlanan Arc güç santralinden yıllık 200 megavat elektrik alımı için anlaşma imzaladı. Fisyon tarafında ise Google, küçük modüler reaktör üreten Kairos Power’dan 500 megavat elektrik satın alacağını taahhüt etti.

    Ancak nükleer enerji projeleri güç sağlamak için henüz erken ve faaliyete geçmeleri en az beş yıl sürecek. Bu süreçte Google, yenilenebilir enerji satın alımına hız verdi. 2024’te 600 megavatlık güneş enerjisi kapasitesi satın alırken, Ocak ayında 700 megavatlık güneş enerjisi anlaşması yaptı. Şirket ayrıca Intersect Power ve TPG Rise Climate ile birlikte karbon-nötr enerji santralleri kurmak için 20 milyar dolarlık yatırım planlıyor.

    Google'ın enerji tüketimi dört yılda ikiye katlandı Tam Boyutta Gör
    Yeni nükleer santrallerin izin ve inşaat süreçleri uzun sürüyor, doğal gaz türbinleri ise mevcut bekleme listeleri nedeniyle kısa vadede çözüm olamıyor. Bu nedenle Google’ın önceliği, batarya depolamalı yenilenebilir enerji sistemleri. Google şu anda toplam enerji tüketimini karşılayacak kadar yenilenebilir enerji sözleşmesi imzaladı ancak bu kaynakların her zaman ve her yerde gerekli elektrik akışını sağlayamadığı belirtiliyor.

    Google’ın dünya genelinde veri merkezlerinin yaklaşık yüzde 66’sı, saatlik bazda karbon-nötr enerjiyle çalışıyor. Ancak bölgesel farklılıklar ciddi. Latin Amerika veri merkezlerinde bu oran yüzde 92 iken, Orta Doğu ve Afrika’da yalnızca yüzde 5 seviyesinde. Google'ın fisyon ve füzyon gibi istikrarlı, karbon salımı olmayan kaynaklara yatırım yapmasının nedenlerinden birinin bu olduğu belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ferrari'nin yeni canavarı Amalfi ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    borsa robotu kullananlar yorumları alçıya alınan kırık ağrı yaparmı tecili bozdursam ne zaman askere giderim rejoice şampuan tesla kredi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum