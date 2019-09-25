İnternet kafelere Ray Tracing dopingi

Turing GPU’su mimarisel alanda kaydadeğer performans artışı sundu. Nvidia’nın çıta koyduğu ekran kartı pazarında yine mimarisel avantajıyla yazılımsal desteği buluşturmayı başaran GPU devinin yeni nesli şimdiye kadarkilerden daha büyük ses getirdi. Işın izleme desteğiyle oyunlarda gerçekçiliği sinematik kaliteye daha da yakınlaştırmayı başaran firmanın yeni kartlarıyla oluşturduğumuz sistemler E-spor ya da oyun kafesindeki bilgisayarlarını güncellemeyi düşünenler için birebir.

Giriş seviyesi

İşlemci: Ryzen 5 3600

Anakart: MSI B450 Tomahawk

Ekran kartı: GTX 1660 Ti

RAM: 2x8 GB DDR4 3200 MHz CL15-16

SSD: Crucial MX 500 500 GB

Kasa: Zalman S2

PSU: FPS Hyper K 500 watt 80+

Giriş seviyesinden başlayalım. Burada GTX 1660 Ti fiyatı ve sundukları itibariyle oldukça F/P bir model olarak karşımıza çıkıyor. 1080p seviyesinde güncel oyunların en üst ayarlarda 70-80 FPS seviyesinde deneyimlenebileceği sistem E-spor başlıklarında ise 144 Hz panel tercih edildiğinde oldukça akıcı bir deneyim sunar. Tam Boyutta Gör

Ultra ayarların bağımlıları içinse çoğu yapımda 60 FPS’ten kolay kolay aşağıya düşmeyen sistemde her ne kadar donanımsal olarak Ray Tracing desteklenmese de bazı oyunlar oynanabilir seviyede kalmak mümkün. Burada mevcut sistemlerini upgrade etmek isteyen GTX 1050-GTX 1050 Ti kullanıcıları için GTX 1660 Ti'ın kaydadeğer bir yükseltme olacağını ekleyelim.

Diğer taraftan GTX 1660 Ti’ın verimli ve düşük güç tüketimli karakteri sayesinde PSU’dan da bir miktar tasarruf ederken uzun vadede elektrik faturasında da yüzünüz gülecek. Diğer taraftan sistemin üzerinde yükseldiği platform da ileride uygun bütçe oluştuğunda eldeki sistemleri seviye atlatmak istediğinizde size bir de anakart değişimi yükü getirmeyecek olması nedeniyle oldukça yerinde bir tercih olacaktır.

Orta segment

İşlemci: Ryzen 7 3700X

Anakart: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC

Ekran kartı: RTX 2060 Super

RAM: 2x8 GB DDR4 3200 MHz CL 15-16

SSD: Samsung 860 Evo 500 GB

Kasa: Zalman S2

PSU: CoolerMaster 650W MWE 80+ White

Orta seviyede ise RTX 2060 Super, GTX 1070’ten yer yer bir adım önde olmasına karşın daha uygun bir fiyattan bulunabiliyor. Kartın artısı ise Tensor çekirdeklerinde. Işın izleme destekli Rise of The Tomb Raider, Battlefield V ve geçtiğimiz haftalarda çıkan Control gibi oyunlarda atmosferin tadını çıkarabileceğiniz kart, 1440p çözünürlükte Ultra ayarlarda yer yer 100 FPS’i zorlayacaktır. Tam Boyutta Gör

Diğer yandan orta segmente konumlanan sistem 1080p panel tercih edilirse güzel bir 144 Hz oyuncu bilgisayarı olacaktır. CS:GO ve Dota 2 gibi E-spor başlıklarında ise 2K 144 Hz için bir engel yok. Bu seviye ayrıca GTX 1660 Ti’dan biraz daha fazlası için bütçesi olan ancak en üste erişemeyen mekan sahipleri için oldukça ideal. Tam Boyutta Gör

Ryzen işlemcinin getirdiği ileriye dönük uyumluluk avantajı sayesinde de birkaç yıl sonra sadece bir işlemci upgrade’i ile sistemlerinize ikinci baharı yaşatabilirsiniz. Tabi 16 GB RAM için de bazı AAA oyunları için yükseltmeye gitmek gerekebilir. Bu konuda 4 slota sahip B450 yongasetli anakart RAM yükseltmesini daha masrafsız hale getirecek.

Üst segment

İşlemci: Core i9-9900K

Anakart: ASRock Z390 Taichi Ultimate

Ekran kartı: RTX 2080 Ti

RAM: 2x16 GB DDR4 3200 MHz

SSD: Samsung 970 Evo 1 TB

Kasa: CoolerMaster MasterCase Pro 3

PSU: Seasonic M12II-750

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Son olarak üst seviye ise bir yandan Ray Tracing’i tam anlamıyla deneyimletmek isteyen diğer yandan 4K çözünürlüğe uzanmak isteyenler için. 4K seviyesinde yüksek ayarlarda 60 FPS’ten 100 FPS’e kadar uzanacak sistem Ultra ayarlarda da 60 FPS’yi çoğu güncel yapımda görecektir.

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2K çözünürlükte 144 Hz yenileme hızında bir monitörle kombine edildiğinde ise Ultra bağımlılarını mutlu edeceğini söyleyebileceğimiz sistem E-spor alanında ise en iyisini vadediyor. Üstelik anakartın 10 Gb Ethernet desteği sayesinde ağ üzerinden hızlı veri aktarımı ile vakitten de tasarruf edebilirsiniz.