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    İnternet kafelere Ray Tracing dopingi

    Nvidia son dönemde donanım dünyasında getirdiği ışın izleme teknolojisiyle gerçekçiliği başka bir boyuta taşıdı. Bu sistemler tam da sistemlerini güncellemek isteyen oyun kafelerine göre.
    3 sa.
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    Donanım Haber
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Turing GPU’su mimarisel alanda kaydadeğer performans artışı sundu. Nvidia’nın çıta koyduğu ekran kartı pazarında yine mimarisel avantajıyla yazılımsal desteği buluşturmayı başaran GPU devinin yeni nesli şimdiye kadarkilerden daha büyük ses getirdi. Işın izleme desteğiyle oyunlarda gerçekçiliği sinematik kaliteye daha da yakınlaştırmayı başaran firmanın yeni kartlarıyla oluşturduğumuz sistemler E-spor ya da oyun kafesindeki bilgisayarlarını güncellemeyi düşünenler için birebir.

    Giriş seviyesi 

     İşlemci: Ryzen 5 3600

    Anakart: MSI B450 Tomahawk
    Ekran kartı: GTX 1660 Ti
    RAM: 2x8 GB DDR4 3200 MHz CL15-16
    SSD: Crucial MX 500 500 GB
    Kasa: Zalman S2
    PSU: FPS Hyper K 500 watt 80+

    Giriş seviyesinden başlayalım. Burada GTX 1660 Ti fiyatı ve sundukları itibariyle oldukça F/P bir model olarak karşımıza çıkıyor. 1080p seviyesinde güncel oyunların en üst ayarlarda 70-80 FPS seviyesinde deneyimlenebileceği sistem E-spor başlıklarında ise 144 Hz panel tercih edildiğinde oldukça akıcı bir deneyim sunar. 

    İnternet kafelere Ray Tracing dopingi
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    Ultra ayarların bağımlıları içinse çoğu yapımda 60 FPS’ten kolay kolay aşağıya düşmeyen sistemde her ne kadar donanımsal olarak Ray Tracing desteklenmese de bazı oyunlar oynanabilir seviyede kalmak mümkün. Burada mevcut sistemlerini upgrade etmek isteyen GTX 1050-GTX 1050 Ti kullanıcıları için GTX 1660 Ti'ın kaydadeğer bir yükseltme olacağını ekleyelim.

    Diğer taraftan GTX 1660 Ti’ın verimli ve düşük güç tüketimli karakteri sayesinde PSU’dan da bir miktar tasarruf ederken uzun vadede elektrik faturasında da yüzünüz gülecek. Diğer taraftan sistemin üzerinde yükseldiği platform da ileride uygun bütçe oluştuğunda eldeki sistemleri seviye atlatmak istediğinizde size bir de anakart değişimi yükü getirmeyecek olması nedeniyle oldukça yerinde bir tercih olacaktır.

    Orta segment 

    İşlemci: Ryzen 7 3700X

    Anakart: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
    Ekran kartı: RTX 2060 Super
    RAM: 2x8 GB DDR4 3200 MHz CL 15-16
    SSD: Samsung 860 Evo 500 GB
    Kasa: Zalman S2
    PSU: CoolerMaster 650W MWE 80+ White

    Orta seviyede ise RTX 2060 Super, GTX 1070’ten yer yer bir adım önde olmasına karşın daha uygun bir fiyattan bulunabiliyor. Kartın artısı ise Tensor çekirdeklerinde. Işın izleme destekli Rise of The Tomb Raider, Battlefield V ve geçtiğimiz haftalarda çıkan Control gibi oyunlarda atmosferin tadını çıkarabileceğiniz kart, 1440p çözünürlükte Ultra ayarlarda yer yer 100 FPS’i zorlayacaktır. 

    İnternet kafelere Ray Tracing dopingi
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    Diğer yandan orta segmente konumlanan sistem 1080p panel tercih edilirse güzel bir 144 Hz oyuncu bilgisayarı olacaktır. CS:GO ve Dota 2 gibi E-spor başlıklarında ise 2K 144 Hz için bir engel yok. Bu seviye ayrıca GTX 1660 Ti’dan biraz daha fazlası için bütçesi olan ancak en üste erişemeyen mekan sahipleri için oldukça ideal. 

    İnternet kafelere Ray Tracing dopingi
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    Ryzen işlemcinin getirdiği ileriye dönük uyumluluk avantajı sayesinde de birkaç yıl sonra sadece bir işlemci upgrade’i ile sistemlerinize ikinci baharı yaşatabilirsiniz. Tabi 16 GB RAM için de bazı AAA oyunları için yükseltmeye gitmek gerekebilir. Bu konuda 4 slota sahip B450 yongasetli anakart RAM yükseltmesini daha masrafsız hale getirecek.

    Üst segment 

    İşlemci: Core i9-9900K
    Anakart: ASRock Z390 Taichi Ultimate
    Ekran kartı: RTX 2080 Ti
    RAM: 2x16 GB DDR4 3200 MHz
    SSD: Samsung 970 Evo 1 TB
    Kasa: CoolerMaster MasterCase Pro 3

    PSU: Seasonic M12II-750

    İnternet kafelere Ray Tracing dopingi
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    Son olarak üst seviye ise bir yandan Ray Tracing’i tam anlamıyla deneyimletmek isteyen diğer yandan 4K çözünürlüğe uzanmak isteyenler için. 4K seviyesinde yüksek ayarlarda 60 FPS’ten 100 FPS’e kadar uzanacak sistem Ultra ayarlarda da 60 FPS’yi çoğu güncel yapımda görecektir.

    İnternet kafelere Ray Tracing dopingi
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    2K çözünürlükte 144 Hz yenileme hızında bir monitörle kombine edildiğinde ise Ultra bağımlılarını mutlu edeceğini söyleyebileceğimiz sistem E-spor alanında ise en iyisini vadediyor. Üstelik anakartın 10 Gb Ethernet desteği sayesinde ağ üzerinden hızlı veri aktarımı ile vakitten de tasarruf edebilirsiniz.



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    michael01 2 sa. en beğenilen
    Nvidia teknoloji sitelerine toplu reklam verdi galiba.
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    Spider_hip 2 sa.
    3700x ne ara orta segment oldu yav. Piyasadaki en güçlü ilk 5 işlemciden biri :) Ekran kartlarının fiyatları biraz normal seviyelere inmedikçe Rx 580 ile devam ederim.
    3700x ne ara orta segment oldu yav. Piyasadaki en güçlü ilk 5 işlemciden biri :) Ekran kartlarının fiyatları biraz normal seviyelere inmedikçe Rx 580 ile devam ...
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    SturmpioneeR 2 sa.
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    blackzeros 1 sa.
    bu internet kafeler ulkemizde degil heralde
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    SturmpioneeR 2 sa.
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    donda 2 sa.
    2060 super ile ne ray tracing keyfi yaşanır be
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    Spider_hip 2 sa.
    3700x ne ara orta segment oldu yav. Piyasadaki en güçlü ilk 5 işlemciden biri :) Ekran kartlarının fiyatları biraz normal seviyelere inmedikçe Rx 580 ile devam ederim.
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    Winston_2010 2 sa.
    sponsorlu içerik olduğunu zaten anlıyoruz da , zaten amaç bilmeyenleri kandırmak içeriğin sponsorlu olduğunu sadece teknoseyir yazmış
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    kraix 2 sa.
    Orta segment 3700X mi kullanıldı? Ne gerek var.
    Bas 3600'ü bin TL kârın olur onunla da 2060'ı, 2070 yaparsın.
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    michael01 2 sa. en beğenilen
    Nvidia teknoloji sitelerine toplu reklam verdi galiba.
    Yanıtla +22
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