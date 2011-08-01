İnternetle tanışmak için büyük fırsat!

TTNET, İNTERNETİ OLMAYAN MİLYONLARCA HANEYE “DENEMESİ BEDAVA” DİYOR

Türkiye’nin iletişim ve eğlence şirketi TTNET, tüm Türkiye’yi internetle tanıştırmak amacıyla dev bir kampanya başlatıyor! TTNET, internet bağlantısı olmayanlar için tam 2 ay boyunca hiçbir ücret ödemeden interneti sınırsızca kullanma fırsatı sunuyor. Deneme süresinin sonunda aboneliğine devam etmek istemeyenler hiçbir ücret ödemeden modemi iade ederken, aboneliğine devam etmek isteyenler ayda 9,99 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla internet hizmeti alabiliyor.

Türkiye’nin iletişim ve eğlence şirketi TTNET, Türkiye genelinde interneti olmayanlar için 2 ay sınırsız ve ücretsiz internet hizmeti sunduğu kampanyayla, eve veya ofise internet bağlatmak isteyenlerin karar vermesini kolaylaştırıyor. Kampanya kapsamında 2 ay boyunca internet hizmeti ücreti, bağlantı ücreti, vergiler ve modem ücreti alınmıyor.

Evinde internet bağlantısı olmayanların karar vermesini kolaylaştırmak ve internetin sunduğu olanakları her kesimle buluşturmak için başlatılan bu dev kampanyadan iş yerleri de faydalanabiliyor.

Kampanyaya katılmak için 24 ay taahhüt verilmesine rağmen, internet hizmeti almaya devam etmek istemeyenler deneme süresi içinde internet hizmetini herhangi bir ücret ödemeden veya herhangi bir yükümlülük altında kalmadan iade edebiliyorlar. Bu durumda kullanıcılardan sadece ücretsiz olarak aldıkları modemi iade etmeleri bekleniyor.

“İnterneti Denemesi Bedava Kampanyası” hakkında bilgi almak ve kampanyadan faydalanmak isteyenler TTNET Satış Noktalarından, 444 0 375 TTNET Müşteri Hizmetleri’nden veya www.ttnet.com.tr adresinden başvuru yapabiliyor. Kampanya 30 Eylül 2011 tarihine kadar devam edecek.

Notlar:

* Yalın DSL paketi tercih eden yeni abonelerden aylık erişim ücreti tüm vergiler dahil 15 TL ve sabit telefon aboneliği de yoksa devre hazırlama ücreti (1 defalık tüm vergiler dahil peşin 8 TL) alınır.

** Ücretli TTNET katma değerli servislerine abone olunması durumunda, kullanım bedeli aboneye faturalandırılmaktadır.

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