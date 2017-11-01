İntihar eğilimlerini tespit edebilen sistem geliştirildi

TÜİK raporlarına göre geçtiğimiz yıl ülkemizde 3 bin 64 kişi intihar ederek yaşamına son verdi. ABD'de ise genç erişkinler arasında en önemli ikinci ölüm nedeni olarak dikkat çeken intihar, ne yazık ki doktorların ya da zihin sağlığı uzmanlarının önceden kolayca tespit edebileceği bir durum değil. ABD'deki Carnegie Mellon Üniversitesi ve Pittsburgh Üniversitesi'nden araştırmacılar ise insan beyninin; sorun, işkence ve ölüm gibi kavramlar karşısında nasıl tepkiler verdiğini analiz ederek bireylerin intihar eğiliminde olup olmadıklarını tespit edebilen bir sistem geliştirdi.





İntihar girişiminde bulunanlar ile diğer katılımcıların beyin aktivite haritalarındaki fark

Çalışma kapsamında intihar girişiminde bulunan 17 kişilik bir gönüllü grubu ve herhangi bir psikiyatrik ya da nörolojik rahatsızlığa sahip olmayan 17 kişilik kontrol grubuyla çalışan araştırmacılar, bütün katılımcıların MR cihazında yaklaşık 30 dakika süren bir taramadan geçmesini istedi. Tarama esnasında katılımcılara; 10 adet ölümle ilgili kelime, 10 adet olumsuz kavram ve 10 adet olumlu kavram dinletildi ve bu kavramlar karşısında beyindeki hangi bölgelerin ne tür tepkiler verdiği gözlemlendi.





Yüzde 91 Oranında Başarılı Ancak Yeterli Değil

İntihar girişiminde bulunan katılımcıların üç boyutlu beyin aktivite haritasını, sahip olduğu makine öğrenimi ile analiz eden sistem daha sonra diğer katılımcıların beyin aktivite haritalarını inceleyerek bireylerin intihara meyilli olup olmadıklarını tespit etti. Araştırmacı sonucunda yüzde 91 oranında başarılı olduğu belirtilen sistemin, insanlardaki intihar düşüncesini tespit etme konusunda önemli ölçüde güvenilir olduğu bildirildi.





Sistem test aşamasında başarılı olsa da araştırmacılar, sistemin intihar eğilimlerini ölçmede tamamen güvenilecek bir araç olmadığını vurguluyor. Bunun en büyük nedeni ise makine öğrenmenin eğitildiği katılımcıların intihar girişiminde bulunduklarını itiraf edebilecek kişilerden oluşması. Yani intihar düşüncesini dışarıya itiraf edemeyen kişilerin üç boyutlu beyin haritalarında farklı sonuçlar ortaya çıkabilir ve sistem başarısız olabilir. Ayrıca intihar düşüncesine sahip olduğunu söyleyen katılımcıların bu düşüncelerindeki kararlılıkları veya inançlarının da sistemin başarı oranını etkileyebileceği düşünülüyor.





Yine de ekip, halihazırda kanserin erken tespiti gibi çalışmalarda kullanılan makine öğrenimi ile ilerleyen dönemlerde intihar eğilimlerinin de tespit edilebileceğine inanıyor. Araştırmanın başyazarı Carnegie Mellon Üniversitesi'nden Profesör Marcel Just, benzer bir ölçümü EEG cihazı ile yapmanın hayalini kuruyor. Böylesine bir teknolojinin hem çok daha ucuz hem de erişilebilir olacağını vurgulayan Just, gelecekte akıllı telefonlardaki bir uygulama aracılığı ile benzer ölçümlerin yapılabileceğini düşünüyor.

https://www.engadget.com/2017/11/01/an-algorithm-could-identify-suicidal-feelings-based-on-brain-sca/