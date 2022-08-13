IP adresi değiştirme yöntemleri nelerdir? Telefon IP adresi ve modem IP adresi nasıl değiştirilir?

IP adresi değiştirme konusuna gelmeden önce IP adresi nedir ona bakmak gerekiyor.



IP adresi nedir?

IP adresi, ağdaki bir cihazı tanımlayan bir sayı dizisidir. Bilgisayarlar, İnternet ve diğer ağlar üzerinden birbirleriyle iletişim kurmak için IP adreslerini kullanır. IP adresleri, bilgi göndermek veya almak için cihazların, yönlendiricilerin ve web sitelerinin kendilerini tanımlamasına olanak tanıyan konum verilerini içerir.



IP adresinizi değiştirerek bilgisayar korsanlarına, meraklılara ve diğer gözetleme biçimlerine son verebilirsiniz. Kim olduğunuzu ve nerede olduğunuzu sakladığınız için, artan gizlilik ve güvenlikten yararlanırsınız.



Tabii ki IP değiştirmenin başka avantajları da var. IP adresinizi aşağıdaki nedenlerle değiştirmelisiniz:



Çevrimiçi gizliliğinizi koruma: IP adresinizi değiştirmek, coğrafi konumunuzu gizler, böylece bilgisayar korsanları , ISS'niz veya web izleme web siteleri sizi bulamaz. IP adresiniz ayrıca özel İnternet trafiğinizi gözetlemek için de kullanılabilir. IP adresini değiştirmek böylece çevrimiçi etkinliklerinizi korur.

IP adresinizi değiştirmek, coğrafi konumunuzu gizler, böylece bilgisayar korsanları , ISS'niz veya web izleme web siteleri sizi bulamaz. IP adresiniz ayrıca özel İnternet trafiğinizi gözetlemek için de kullanılabilir. IP adresini değiştirmek böylece çevrimiçi etkinliklerinizi korur. Engellenen Web Sitelerinden Kaçınma: Bazı hükümetler, IP adreslerine dayalı olarak belirli web sitelerine erişimi kısıtlar. IP adresinizi değiştirerek devlet sansürünü atlayabilir, kısıtlanmış web sitelerinin engellemesini kaldırabilir ve ücretsiz, açık İnternet'e erişebilirsiniz.

Bazı hükümetler, IP adreslerine dayalı olarak belirli web sitelerine erişimi kısıtlar. IP adresinizi değiştirerek devlet sansürünü atlayabilir, kısıtlanmış web sitelerinin engellemesini kaldırabilir ve ücretsiz, açık İnternet'e erişebilirsiniz. Bölgesel içeriğe erişme: Coğrafi kısıtlamalar nedeniyle , favori kulübünüzün maçını yurt dışında yayınlayamayabilir veya yalnızca belirli ülkelerde bulunan bir TV programını izleyemeyebilirsiniz. Değişen bir IP adresiyle, web siteleri izin verilen bölgede olduğunuzu düşündüğü için içerik engellemelerinden kaçınırsınız.

Coğrafi kısıtlamalar nedeniyle , favori kulübünüzün maçını yurt dışında yayınlayamayabilir veya yalnızca belirli ülkelerde bulunan bir TV programını izleyemeyebilirsiniz. Değişen bir IP adresiyle, web siteleri izin verilen bölgede olduğunuzu düşündüğü için içerik engellemelerinden kaçınırsınız. İnternet sorunlarını giderme: Yeni modemler/routerlar genellikle cihazlara yanlış IP adresleri atar. IP adresinizi manuel olarak değiştirerek bu sorunu çözebilirsiniz. Oyunlarda ki gecikmeler de bu şekilde önlenebilir.

Kendi IP adresinizi değiştirmeniz tamamen yasaldır. İllegal bir faaliyette bulunmadığınız sürece endişelenmenize gerek yok. Birçok kişi çeşitli nedenlerle IP adresini değiştirir veya gizler.



IP adresiniz nasıl değiştirilir?

IP adresinizi değiştirmenin dört ana yolu vardır. Çevrimiçi gizliliğinizi geliştirmek veya modem sorunlarını gidermek isteyip istemediğinize bağlı olarak, cihazınızdan ve yeni IP adresinden en iyi şekilde yararlanmak için doğru seçeneği seçmeniz yeterlidir.



İşte IP adresinizi değiştirmenin dört yolu:





1. VPN ile IP adresinizi değiştirin

Daha fazla güvenlik istiyorsanız veya içerik bloklarını atlamak istiyorsanız, IP adresinizi bir VPN (sanal özel ağ) ile değiştirin.



VPN, belirli ülkelerdeki sunuculara bağlanmanıza olanak tanır. VPN'ler, seçilen sunucunun ülkesindeymişsiniz gibi davranarak konumunuzu gizler. Ayrıca bir VPN ile tüm verileriniz şifrelenir . Sunulan birçok VPN var, ancak reklam ve kötü amaçlı yazılım içerebileceklerinden güvenilmeyen ücretsiz seçeneklerden kaçının.



VPN ile IP değiştirmenin faydaları

Hacker saldırılarından kaçının

Her yerden bağlanın

İçerik kısıtlamalarını ve sansürü atlayın

Bağlantınızı şifreleyin

VPN ile IP değiştirmek için bilinen dezavantajlar

Bağlantı hızını etkileyebilir

Hizmet kalitesini değerlendirmek için standart yok

Bazı şirketler VPN bağlantılarını engelliyor

Çerezleri engellemez

Halihazırda bir VPN kullanıyorsanız ve bağlantınız sürekli kopuyorsa, VPN'nizin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. VPN sunucuları aracılığıyla bağlanmak için en iyi ülkelere göz atın. Size yakın konumlar muhtemelen daha hızlı olacaktır.



2. Proxy sunucusu ile IP adresi değiştirmek

Bir proxy sunucusu, VPN'ye benzer şekilde çalışır. Doğrudan bir web sitesine bağlanmak yerine, proxy sunucuları, VPN'ler ve hatta Tor tarayıcı, sizinle internet arasında aracı görevi görür.



Ancak, bir VPN veya Tor'dan farklı olarak, bir proxy sunucusuyla olan bağlantınız şifrelenmez. Bir proxy sunucusuna bağlanmak size sahte bir IP adresi vererek gerçek IP adresinizi etkili bir şekilde gizler. Proxy sunucusu ile IP adresi değiştirmek diğer yöntemlere göre biraz karmaşık gelebilir. Bu nedenle hızlı bir çözüm arıyorsanız diğer yöntemlere göz atabilirsiniz.



3.Modem IP değiştirme nasıl yapılır?

Cihazlarınız modeme bağlanamıyor mu? Bazen modemler yanlış bir IP adresi verir. Modemi sıfırlamak hızlı bir düzeltme sağlayabilir.



Modeminizde IP adresinizi değiştirmek için:

IP adresinizi bulun ve bir yere yazın. Yönlendiricinizi en az 5 dakika güç kaynağından ayırın. Bu, internet servis sağlayıcınızın IP adresinizi sıfırlamasının genellikle ne kadar sürdüğüne bağlıdır. Yönlendiricinizi tekrar prize takın ve yeniden bağlandıktan sonra farklı olması gereken IP adresinizi kontrol edin.



Modem, sıfırlanan cihazınızın yeni olduğunu düşünür ve ona yeni bir IP adresi atar. Modeminizin DNS ayarlarını değiştirmenin yanı sıra modem sıfırlama, ağınıza sızabilecek korsanların önlenmesine de yardımcı olur.



Modemi sıfırlamanın faydaları





Cihazınız için yeni bir IP adresi

Ücretsiz, kolay ve nispeten hızlı

Modem sıfırlamanın dezavantajları





Yönlendirici takılı değilken sınırlı (veya hiç) internet bağlantısı yok

Hemen çalışmayabilir

IP adresinizi manuel olarak değiştirin



Zaten kullanmak istediğiniz yeni bir IP adresiniz varsa, bunu manuel olarak değiştirebilirsiniz. Dinamik IP adresleri en yaygın olanlarıdır, ancak size manuel olarak girmeniz için bir IP adresi verildiyse bu muhtemelen statik bir IP adresidir.



4. PC IP adresinizi değiştirme

PC için IP değiştirme işlemleri oldukça kolaydır:

Bir yönetici hesabıyla oturum açın, Başlat'ı ve ardından Ayarlar'ı tıklayın . Ayarlar penceresinde, Ağ ve İnternet öğesini tıklayın . Yerel bağlantınızın altında, Özellikler'i tıklayın . IP Ataması altında, Düzenle'yi tıklayın . Manuel'i seçin , IPv4'ü etkinleştirin ve IP adresini girin. Ardından "Kaydet" e tıklayın. Hepsi bu kadar.





Mac IP adresi değiştirme

MAC IP adres değiştirmek için kısaca yapılacaklar şu şekildedir:

Sistem Tercihleri'ne gidin ve Ağ'a tıklayın . Sol sütunda Ağ'ı tıklayın . Ardından Diğer seçenekler 'i tıklayın . TCP/IP sekmesini seçin . IPv4'ü Yapılandır altında , El ile'yi seçin . Yeni IP adresinizi girin ve Tamam'a tıklayın. Bu kadar.





Android telefonda IP adresi değiştirme

Android'de, Ayarlar'da Bağlantılar'a ve ardından Wi-Fi'ye dokunun. Mevcut ağınızın yanındaki Ayarlar'a (dişli simgesi) dokunun. IP Ayarları'na dokunun ve Statik'i seçin . Ardından yeni IP adresinizi yapıştırın ve Kaydet'e dokunun.





IP adresinizi iOS'ta değiştirme

iPhone veya iPad ayarlarınızdan Wi -Fi'ye dokunun ve ağınızı seçin . IPv4 Adresi alanında, IP'yi Yapılandır öğesine dokunun . Manuel'i seçin ve yeni IP adresinizi girin.



IP adresinizi manuel olarak değiştirmenin faydaları





Nispeten hızlı değişebilir

Coğrafi kısıtlamalar için faydalı

Ağ bağlantıları üzerinde daha fazla kontrol

IP adresinizi manuel olarak değiştirmenin dezavantajları





Manuel olarak tanımlanan IP adresleri genellikle statik IP adresleridir ve izlenmesi ve hacklenmesi daha kolaydır.

Kullanıcı tarafından manuel kurulum zor gelebilir.

IP adresinizi otomatik olarak güncelleyin



IP adresinizin otomatik olarak güncellenmesiyle, tabiri caizse “Güncelle”ye basarsınız. VPN olmasa bile sizi gözetleyenlerden, bilgisayar korsanlarından ve diğer siber suçlulardan daha iyi koruma sağlamak için otomatik olarak yeni bir IP adresi atamak için bu yöntemi kullanın.



IP adresinizi Windows, Android, Mac ve iOS'ta otomatik olarak nasıl değiştirirsiniz? işte yapabilecekleriniz:



Windows'ta IP adresinizi otomatik olarak güncelleyin

Win ve R tuşlarına aynı anda basın . Çalıştır iletişim kutusuna cmd yazın . Tamam'ı tıklayın . ipconfig /release (boşluklar dahil) yazın ve Enter'a basın . ipconfig /renew yazın (boşluklar dahil) ve Enter'a basın. Komut istemini kapatın.

Mac'te IP adresinizi otomatik olarak güncelleme

Sistem Tercihleri'ne gidin ve Ağ'a tıklayın . Sol sütunda Ağ'ı tıklayın . Ardından Diğer seçenekler 'i tıklayın. TCP/IP sekmesine tıklayın . Ardından DHCP Kirasını Yenile'yi tıklayın.

Android'de IP adresinizi otomatik olarak güncelleyin

Android'de, Ayarlar'da Bağlantılar'a dokunun ve Wi-Fi'yi seçin. Mevcut ağınızın yanındaki Ayarlar'a (dişli simgesi) dokunun. Kaldır'a dokunun. Ağınıza yeniden bağlanın. Artık yeni bir IP adresiniz olmalıdır.

IP adresinizi iOS'ta otomatik olarak güncelleyin

iOS'ta Ayarlar'a ve ardından Wi-Fi'ye dokunun ve ağınızı seçin. IPv4 Adresi bölümünde, IP'yi Yapılandır'a dokunun ve ardından Otomatik'i seçin.



IP adresinizi otomatik olarak değiştirmenin faydaları

Nispeten hızlı değişebilir

Tipik olarak, daha güvenli olan dinamik bir IP adresine güncellenir.

VPN gerektirmez

IP adresinizi otomatik olarak değiştirmenin dezavantajları

Manuel güncelleme gerektirir

Bir VPN'den farklı olarak coğrafi konumunuzu değiştirmez

IP adresi türleri nelerdir?

Her biri belirli işlevlere sahip farklı IP adresi türleri vardır. Bunların hepsi faydalıdır, ancak farklı durumlar her biri için belirli IP adresleri gerektirir. Farklılıkları bilmek, ağınız için doğru siber güvenlik kararlarını vermenize yardımcı olabilir.



Genel IP adresi



İnternet servis sağlayıcınız tarafından ağ yönlendiricinize genel bir IP adresi atanır. Ağınız ve genel İnternet arasında iletişim noktası görevi görür. Web siteleri, genel IP adresinizle ağınızı tanımlayabilir ve ağınıza bağlanabilir. Genel bir IP adresi internet servis sağlayıcınıza kadar izlenebilir ve konumunuzu ve etkinliğinizi izlemek için kullanılabilir. Web siteleri, web izleme için genel IP adresinizi de kullanır.



"IP adresim nedir?" gibi basit bir Google araması ile cihazınızın mevcut IP adresini öğrenebilirsiniz. Ancak, IPv6 adresleri daha yaygın hale geldiğinden, bir IPv6 ve bir IPv4 adresinin listelendiğini görürseniz şaşırmayın .



Özel IP adresi



Ağ yönlendiriciniz tarafından cihazınıza özel bir IP adresi atanır. Ağınızdaki her cihaza benzersiz bir özel IP adresi verilir ve tüm cihazların genel internete doğrudan bağlanmadan ağınız üzerinden iletişim kurmasını sağlar. Davetsiz misafirleri cihazınızdan uzak tutan bir ev anahtarı gibi özel bir IP adresi düşünün.



Dinamik IP adresi



Dinamik bir IP adresi geçici kullanım içindir. Yalnızca sınırlı sayıda IP adresi mevcut olduğundan, IP adreslerini geri dönüştürmek için dinamik adresler kullanılır.



Bir süre sonra, ISS'niz dinamik adresi kullanımdan kaldıracak ve ağınız için havuzunda bulunan bir tane daha tahsis edecektir. Dinamik adresler, en yaygın IP adresi türüdür ve yaygın olarak tüketici cihazları için kullanılır. Bu adresler kendiliğinden değişse de güvenliğinizi artırmak için dinamik IP adresinizi kendiniz nasıl değiştireceğinizi bilmelisiniz.



Statik IP adres



Statik bir IP adresi sabittir ve değişmez. İnternet Servis Sağlayıcınız size statik bir IP adresi atadıysa, cihazınız bozulana veya ağ mimariniz değişene kadar bir tane alırsınız. Statik bir IP adresi genellikle sunucuları olan şirketler veya kuruluşlar için uygundur.



Örneğin: cihazlar gibi web sitelerinin de bir IP adresi vardır. Küçük bir web siteniz varsa muhtemelen hosting sahibi tarafından size tek bir IP adresi atanır. Küçük bir ücretle yeni bir IP adresi isteyebilirsiniz.

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