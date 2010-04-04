iPad'in kullanımı hakkında 10 ipucu

Apple'ın son zamanlarda gündemden düşmeyen tableti iPad, 3 Nisan'da satışa sunuldu ve ilk sahipleriyle buluştu. Apple iPad'in ilk sahiplerinin ve iPad sahibi olmayı düşünenler için kullanıma dair 10 ipucu yayınlandı. Yayınlanan bu ipuçlarına hep birlikte göz atalım

iPad'i Yeniden Başlatmaya Zorlama:

Apple'ın tableti iPad hakkında yayınlanan ilk ipucu, tabletin çalışmasında aksaklık yaşandığı veya donmaların gözlemlendiği durumlar için kullanılıyor. "Hard Reset" adı verilen işlem ile iPad yeniden başlamaya zorlanılabiliyor.

Bu işlemi gerçekleştirmek için; üst kısımdaki güç düğmesine ve ekranın hemen altında yer alan "home" tuşuna birkaç saniye basmak yeterli. Benzer işlemleri düzgün biçimde kapanmayan uygulamalarda da yapmak mümkün zira uygulamaları zorla kapatmak için sadece "home" tuşuna birkac saniye basmak yeterli.

Kes, Kopyala ve Yapıştır İşlemleri:

Apple iPad'i kullanırken kısa cümle ve kelimelerin üzerine 2 kere tıklayarak kontrolünüze alıp kopyalayabilirsiniz. Daha uzun cümleler, adres bilgileri veya paragrafları kopyalamak için istenilen bölüme 4 kere tıkladığınızda tüm parça kontrol altına alınabiliyor.

Kendi Kitaplarınızı iPad'e Aktarın:

Apple'ın iBookStore'u bilindiği üzere ücretli ve ücretsiz olarak e-kitap paylaşımı yapıyor. Buradan kategorilere ayrılmış olarak kitaplar indirilebiliyor. Peki iBookStore'da olmayan kitaplar için ne yapabilirsiniz? Cevap iTunes programında saklı. iTunes programını kullanarak iPad'e aktarabilirsiniz. iPad şu anda sadece ePub formatını destekliyor. Elinizdeki PDF uzantılı e-kitapları buradaki uygulamaya ulaşaral ePub uzantısına dönüştürebilirsiniz.

"Easy Mute"

Adından da analaşılacağı gibi bu ipucu kullanıcıların iPad'in sesini tamamen kısmasını sağlayan bir kısayoluı anlatıyor. Dinlediğiniz müzik veya izlediğini filmin sesini tamamen kısmanız gerektiği anda ses azaltma tuşuna 2 saniye süreyle basmanız yeterli olacaktır.

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Yeni Bir Dijital Çerçeveye Gerek Yok:

iPad'in büyük ve kaliteli ekranı sayesinde dijital çerçeve işlevi görebileceğini biliyoruz. Peki bunun en pratik yolu nasıl? İşte cevabı; iPad uyku modundan alındığı zaman ekrana çıkan Slide to Unlock seçeneğinin yanında bulunan "çiçek" simgesine tıklayarak slayt gösterisini başlatabiliyoruz. Görsellerin geçiş hızı, efekt ekleme gibi fonksiyonlarda mevcut.

Dev Ekran Görüntüleri Alın (ScreenShots)

iPhone'da da kullanılabilen bu yöntem ile iPad ekranında 1024x768 çözünürlükte ekran görüntüsü alınabiliyor. Güç düğmesi ve "home" tuşuna aynı anda bir kere basmanız ile iPad ekranında olan görüntü "Photo Library" denilen galeriye kaydedilecek.

Internet Sayfalarını Hızlıca Görüntüleyin:

Internet sayfalarında birşleyler okurken sayfanın en başına dönme ihityacı duyarsanız, kaydırma çubuğunu sayfanın en üstüne kadar kaydırmanıza gerek yok, böyle bir durumda sayfa adının bulunduğu yere 1 kere tıklamanız yeterli olacaktır.

Aynı Anda Daha Fazla e-posta Görüntüleyin:

iPhone'da da bulunan bu özellik ile aynı anda birden fazla e-posta görüntülenebiliyor, iPad'in ekranın iPhone'a oranla daha büyük olduğu göz önüne alındığı zaman bu uygulama çok daha pratik hale geliyor. Bu ayarı aktif hale getirmek için: Ayalar-Posta Kişiler Takvim seçeneği altında satır sayısını 1,2,3,4,5 olarak ayarlayabilirsiniz.

Sanal Klavye'yi ve Gerçek Klavye'yi Aynı Anda Kullanın:

Bluetooth destekli klavyeler iPad ile kullanılabiliyor. Böyle bir eşleşme durumunda ekranda görülen sanal klavye otomatik olarak kayboluyor, fakat sanal klavye'ye ihtiyacınız olması durumunda Bluetooth klavye'nin eşleşmesini kaldırmak yerine Apple'ın klavye'si üzerinde "çıkart" tuşuna basmak yeterli olacaktır.

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1080p Videolarınızın Çözünürlüğünü Düşürün:

Apple'ın tableti iPad, 1080p videoları oynatamıyor. iTunes bu çözünürlükteki videoların aktarımına izin vermiyor. Böyle bir durumda görsel kaliteden bir miktar fedakarlık yaparak videolarınızı 720p'ye düşürmeniz, bu videoları sorunsuzca iPad'de kullanmanıza yardımcı olacaktır.

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Handbrake adı verilen uygulaması ile istenilen seviyelere getirilebiliyor