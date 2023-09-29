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    iPhone 15 serisi ilk izlenimlerimiz! iPhone 15 ve iPhone 15 Pro alınır mı?

    iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max'i bir hafta kullandık. iPhone 15 serisi hakkındaki ilk izlenimlerimiz neler? iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modelleri alınır mı?      

    Cem Sünbül, Özgür Bilge ve Kahraman Uğurlu, iPhone 15 serisi hakkındaki ilk izlenimlerini aktarıyor. iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max ile bir haftalık kullanım deneyimlerimizi anlatıyoruz. Teknik özellikler yerine doğrudan deneyim odaklı konulara değiniyoruz. Ayrıca iPhone 15 serisi hakkındaki dayanıklılık ve ısınma şikayetlerini masaya yatırıyoruz.

    iPhone 15 serisi ile gelen yenilikler neler? Eski iPhone’lardan geçilir mi? iPhone 15 Pro tercih edilmeli mi? Titanyum çerçevenin artıları ve eksileri neler? iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max hakkında merak edilen soruların yanıtları bu videoda!

    00:00 Giriş

    05:25 iPhone 15 serisine kimler geçmeli? İlk izlenimler

    08:49 Dayanıklılık ve ısınma konusundaki şikayetler

    14:45 Isınma sorunu yaşadık mı?

    16:57 Dayanıklılık hakkındaki yorumlarımız

    24:29 iPhone 15’te USB 2.0 hızında USB-C portu kullanılıyor

    25:05 iPhone 15 Pro kablosu hızlı veri aktarımını desteklemiyor

    28:00 Genel kullanıcı için yüksek veri aktarım hızı gerekli mi?

    35:10 iPhone 15’teki 60 Hz ekran problem mi?

    38:42 Daha iyi kamera için Pro serisi tercih edilir mi?

    44:33 Finewoven (mikro dokuma) kılıf nasıl?

    53:21 iPhone 15 Pro Max ile oyun deneyimi

    1:01:32 Yeni portre özelliği nasıl?

    1:07:30 iPhone 15 Pro serisinin renk seçenekleri

    1:08:49 Kapanış

    iPhone 15 Pro ve Apple Watch Series 9 Kutu Açılışı

    iPhone 15 Pro, Apple Watch Series 9, iPhone 15 Pro MagSafe Mikro Dokuma Kılıf ve iPhone 15 Pro MagSafe Cüzdanı kutusundan çıkarıyoruz. Yeni ürünlerin kutularında bizleri neler bekliyor?

    iPhone 15 Plus Özellikleri ve Fiyatı📱

    • Ekran: 6.7 inç, 1290x2796, 60Hz, 2000 nit, OLED
    • İşlemci: Apple A16 Bionic (4nm)
    • Bellek: 6 GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 48MP ana kamera (f/1.6) + 12MP ultra geniş (f/2.4)
    • Ön kamera: 12MP (f/1.9)
    • Batarya: 4383 mAh
    • Yazılım: iOS 17
    • Renkler: Yeşil, mavi, pembe, gece yarısı, yıldız ışığı, kırmızı
    • Boyut ve ağırlık: 160.8 x 78.1 x 7.8mm,  203 gr
    • Fiyat:
      iPhone 15 128 GB: 49.999 TL
      iPhone 15 256 GB: 53.999 TL
      iPhone 15 512 GB: 61.999 TL
      iPhone 15 Plus 128 GB: 56.999 TL
      iPhone 15 Plus 256 GB: 60.999 TL
      iPhone 15 Plus 512 GB: 68.999 TL

    iPhone 15 Pro Özellikleri ve Fiyatı 📱

    • Ekran: 6.1 inç, 1179x2556 piksel, Ceramic Shield cam, AOD, 120Hz, LTPO Super Retina XDR OLED
    • İşlemci: Apple A17 Pro Bionic (3nm)
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 48MP (f/1.78) ana kamera, 12MP telefoto (f/2.8), 12MP ultra geniş (f/2.2), 3x optik zoom
    • Ön kamera: 12MP (f/1.9)
    • Batarya: 3274 mAh
    • Yazılım: iOS 17
    • Renkler: Natürel titanyum, Mavi titanyum, Beyaz titanyum, Siyah titanyum
    • Boyut ve ağırlık: 8.25 x 146.6 x 70.6 mm, 187 gr
    • Fiyat:
      iPhone 15 Pro 128 GB: 64.999 TL
      iPhone 15 Pro 256 GB: 68.999 TL
      iPhone 15 Pro 512 GB: 76.999 TL
      iPhone 15 Pro 1 TB: 84.999 TL
      iPhone 15 Pro Max 256 GB: 76.999 TL
      iPhone 15 Pro Max 512 GB: 84.999 TL
      iPhone 15 Pro Max 1 TB: 92.999 TL
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