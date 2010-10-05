iPhone 4 İşTcell Farkıyla Satışta

Turkcell, Apple’ın 4. nesil akıllı telefonu iPhone 4’ü kurumsal müşterilerine çok avantajlı İşTcell teklifleriyle sunuyor. Kurumsal müşteriler, 79 TL’den başlayan taksitler ve 12 aydan 30 aya kadar değişen alternatif teklifler sayesinde hem iPhone 4’e, hem de İşTcell’in ses, SMS ve internet paketlerine hiç bir ek ücret ödemeden kavuşuyor

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell’in iş dünyasına açılan kapısı İşTcell, Apple’ın son teknolojik mucizesi iPhone 4 için kurumsal müşterilere özel çok avantajlı teklifler hazırladı. Turkcell’in iPhone 4’e özel tüm bireysel teklifleri aynı zamanda kurumsal müşteriler için de geçerli. İşTcell’lere özel avantajlı kurumsal teklifler ise ödeme kolaylıkları ve beraberlerinde getirdikleri faydalarla akıllı cihazların geldiği son nokta kabul edilen iPhone 4’e sahip olmayı daha da kolaylaştırıyor.

İşTcell’in 79 TL’den başlayan tüm iPhone 4 tekliflerine akşam 21:00 ile sabah 09:00 arası tüm Turkcell’lilerle ayda 64 saat konuşma, 1000 SMSve aylık 1 GB internet paketi dahil. Ayrıca müşteriler için bir bariyer olan ön ödeme koşulu da tekliflerde yer almadığı gibi, Türkiye’de ilk defa, aylık ödemeleri ciddi şekilde düşüren son ödemeli teklifler de kurumsal müşterilerimizin tercihine sunuldu. İşTcell, son ödemeyi yapmak istemeyen müşterilere aynı paketlerle 3-6 ay daha devam etme seçeneği de sunuyor.

Turkcell Kurumsal Müşteriler Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Sayın, konuyla ilgili açıklamasında, teknoloji tutkunu kurumsal müşterilerine Turkcell 3G hızı ve kalitesiyle en üst düzeyde iPhone 4 deneyimi sunmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Sayın,“Şirketler açısından yeni nesil iPhone, mobil hayatta fark yaratarak rekabette bir adım öne geçme işlevi görecek. Bizim hedefimiz, kurumsal müşterilerimizin iletişim beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi ve en verimli şekilde karşılamak. İşTcell’in iPhone 4’e özel farklı ve birbirinden avantajlı teklifleri bu konuda ne kadar kararlı olduğumuzu bir kez daha ortaya koyuyor” dedi.

Cep telefonunun tanımını bir kez daha değiştiren iPhone’un 4. nesil modeli iPhone 4, çözünürlük düzeyiyle göz kamaştırıyor. Dünyanın en yüksek çözünürlüğe sahip telefonu olma ünvanını elinde bulunduran iPhone 4, aynı zamanda HD kalitesinde video kaydetme özelliğine, 5 megapiksel kameraya ve LED flaş özelliğine sahip. 9,3 inç milimetre inceliğiyle en ince akıllı telefon olan iPhone 4, ayrıca performanstan ya da batarya ömründen ödün vermeden aynı anda farklı uygulamaları kullanabilme özelliğini de barındırıyor. 200.000’den fazla uygulamanın depolandığı App Store’da ise iPhone 4’e değer katan yüzlerce uygulama bulunuyor.

İşTcell farkıyla kurumsal müşterilere özel iPhone 4 teklifleri:

Kurumsal Müşterilere Özel Alternatif Teklifler Aylık Taksitler Son Ödeme Son Ödeme İstemeyenlere: iPhone 4 16 GB Akşam 9- Sabah 9 arası Turkcell’lilerle 64 saat aylık konuşma ve 1000 SMS + aylık 1GB internet paketi 12 ay 129 TL 320 TL 12+ 3 ay 129 TL 24 ay 79 TL 24 + 6 ay 79 TL iPhone 4 32GB 12 ay 145 TL 370 TL 12+ 3 ay 145 TL 24 ay 89 TL 24 + 6 ay 89 TL

Hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için ortak iPhone 4 teklifleri:

Turkcell teklifi Bireysel ve Kurumsal iPhone 4 16 GB aylık tutar iPhone 4 32GB aylık tutar Büyük Paket Her yöne 1000dk + Turkcell’lilerle5000dk + 3000SMS + 4GB internet paketi 185 TLX24 ay 199 TLX24 ay Orta Paket Her yöne 500dk + 500 SMS + 4GB internet paketi 155 TLX24 ay 169 TLX24 ay Küçük Paket Her yöne 150dk + 150SMS + 4GB internet paketi 119 TLX24 ay 129 TLX24 ay Mini Paket Haftada 2 gün Turkcell’lilerle konuşma ve mesajlaşma+ aylık 1GB internet paketi 95 TLX24 ay 105 TLX24 ay

Turkcell İletişim Merkezleri’nde ve anlaşmalı mağazalarda satılan iPhone 4 ile ilgili ayrıntılı bilgi için: www.turkcell.com.tr

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