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iPhone OS SDK 3.2 Beta 4: Uygulamalarda yeni parmak hareketleri

9 yıl
9,7b
1
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın dün iPhone Dev Center sayfasından yayınladığı iPhone OS SDK 3.2'nin 4.beta sürümünün neler içerdiği ve içermediği gün yüzüne çıkmaya başladı.

9to5Mac'in haberine göre Apple geliştirme kitinin bu versiyonunda geliştiricilere 3Tap ve Long Press olmak üzere 2 parmak hareketini uygulamalarında kullanma şansı veriyor. Mevcut iPhone kullanıcıları için yeni olmayan bu parmak hareketlerinden Long Press, kes-kopyala-yapıştır işleminde, 3Tap ise Voice Over aktifken iPhone'un ekranının açılıp kapanmasında kullanılıyor. Bunların yanı sıra yine 9to5Mac'in geçtiğimiz ay ortaya çıkardığı görüntülü görüşme ikonları bu versiyondan çıkartılmış.

iPhone OS SDK 3.2 Beta 4: Uygulamalarda yeni parmak hareketleri
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3Tap ve Long Press parmak hareketleri

iPhone OS SDK 3.2 Beta 4: Uygulamalarda yeni parmak hareketleri
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SDK 3.2 Beta 4'deki TelephonyUI.framework dosyasında görüntülü konuşma ikonlarına yer verilmemiş.


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