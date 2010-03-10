iPhone OS SDK 3.2 Beta 4: Uygulamalarda yeni parmak hareketleri

Apple'ın dün iPhone Dev Center sayfasından yayınladığı iPhone OS SDK 3.2'nin 4.beta sürümünün neler içerdiği ve içermediği gün yüzüne çıkmaya başladı.

9to5Mac'in haberine göre Apple geliştirme kitinin bu versiyonunda geliştiricilere 3Tap ve Long Press olmak üzere 2 parmak hareketini uygulamalarında kullanma şansı veriyor. Mevcut iPhone kullanıcıları için yeni olmayan bu parmak hareketlerinden Long Press, kes-kopyala-yapıştır işleminde, 3Tap ise Voice Over aktifken iPhone'un ekranının açılıp kapanmasında kullanılıyor. Bunların yanı sıra yine 9to5Mac'in geçtiğimiz ay ortaya çıkardığı görüntülü görüşme ikonları bu versiyondan çıkartılmış.

Tam Boyutta Gör

3Tap ve Long Press parmak hareketleri

Tam Boyutta Gör

SDK 3.2 Beta 4'deki TelephonyUI.framework dosyasında görüntülü konuşma ikonlarına yer verilmemiş.