İsrail’de ağız çalkalama suyu formunda bir Kovid-19 testi geliştirildi

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İsrail’in en büyük tıp kurumu Sheba Tıp Merkezi ve İsrailli Newsight Imaging adlı şirket, Kovid-19 hastalığını tespit etmek için bir tükürük testi geliştirdi. Ağız çalkalama suyu formunda hazırlanan test, bir saniyeden daha kısa sürede sonuç veriyor.

Hastalık şüphesi bulunan kişilere yapılan testte ağızlarını tuzlu bir solüsyonla çalkalayan kişiler daha sonra küçük bir şişenin içine tükürüyor. İçinde tükürük bulunan tüp daha sonra SpectraLIT isimli ve yapay zekâ kontrollü bir makinenin içine yerleştiriliyor ve kişilerin kovid pozitif olup olmadığı ortaya çıkıyor. İsrailli araştırmacılar söz konusu cihazın hastalığı makine öğrenmesi yöntemiyle çok daha doğru bir şekilde teşhis etmeyi öğrendiğini belirtiyor.

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Sheba Tıp Merkezi’nde görev yapan Eli Schwartz isimli araştırmacı, 400’e yakın denek üzerinde uygulanan testlerin hastalığı %95 doğruluk oranıyla tespit ettiğini ifade ederken kullanılan yöntemin oldukça ucuz olduğunu söyledi.

Testin ülke çapında uygulanması için resmi onayın beklendiğini belirten yetkililer tek bir test kitinin yaklaşık 25 cent (1.84 TL) olacağını sonuçları analiz eden makinenin ise 200 dolardan (1.472 TL) daha ucuza mal edileceğini belirtti.

Mevcut Kovid testlerinde kullanılan uzun çubuğa kıyasla kullanıcılara en az seviyede rahatsızlık vereceği anlaşılan test bakalım onay alıp dünya çapında yaygınlaşacak mı?

https://www.dailymail.co.uk/health/article-8676797/HEALTH-NOTES-New-gargle-spit-test-spots-Covid-19-SECOND.html?ito=push-notification&ci=30795&si=1373879

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