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    İsrail’de ağız çalkalama suyu formunda bir Kovid-19 testi geliştirildi

    İsrail’in en büyük tıp kurumu Sheba Tıp Merkezi ve Newsight Imaging adlı şirket, Kovid-19'u tükürük yoluyla tespit için bir kit geliştirdi. Test, hastalığı bir saniyeden kısa sürede tespit ediyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    İsrail’de ağız çalkalama suyu formunda bir Kovid-19 testi geliştirildi
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    İsrail’in en büyük tıp kurumu Sheba Tıp Merkezi ve İsrailli Newsight Imaging adlı şirket, Kovid-19 hastalığını tespit etmek için bir tükürük testi geliştirdi. Ağız çalkalama suyu formunda hazırlanan test, bir saniyeden daha kısa sürede sonuç veriyor.

    Hastalık şüphesi bulunan kişilere yapılan testte ağızlarını tuzlu bir solüsyonla çalkalayan kişiler daha sonra küçük bir şişenin içine tükürüyor. İçinde tükürük bulunan tüp daha sonra SpectraLIT isimli ve yapay zekâ kontrollü bir makinenin içine yerleştiriliyor ve kişilerin kovid pozitif olup olmadığı ortaya çıkıyor. İsrailli araştırmacılar söz konusu cihazın hastalığı makine öğrenmesi yöntemiyle çok daha doğru bir şekilde teşhis etmeyi öğrendiğini belirtiyor.

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    Sheba Tıp Merkezi’nde görev yapan Eli Schwartz isimli araştırmacı, 400’e yakın denek üzerinde uygulanan testlerin hastalığı %95 doğruluk oranıyla tespit ettiğini ifade ederken kullanılan yöntemin oldukça ucuz olduğunu söyledi.

    İsrail’de ağız çalkalama suyu formunda bir Kovid-19 testi geliştirildi

    Testin ülke çapında uygulanması için resmi onayın beklendiğini belirten yetkililer tek bir test kitinin yaklaşık 25 cent (1.84 TL) olacağını sonuçları analiz eden makinenin ise 200 dolardan (1.472 TL) daha ucuza mal edileceğini belirtti.

    Mevcut Kovid testlerinde kullanılan uzun çubuğa kıyasla kullanıcılara en az seviyede rahatsızlık vereceği anlaşılan test bakalım onay alıp dünya çapında yaygınlaşacak mı?



    https://www.dailymail.co.uk/health/article-8676797/HEALTH-NOTES-New-gargle-spit-test-spots-Covid-19-SECOND.html?ito=push-notification&ci=30795&si=1373879 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    oly1786 (caner nebi) 1 hf. en beğenilen
    Eğer doğruysa, bu salgının başından beri en büyük icat.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    fractal design (Evren ) 1 hf. acura07
    O kitle İsrail'den alınan tohumlarla beslendiğinin farkında mı acaba?
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    The Hollow 1 hf.
    Tam da Netanyahu'ya protestolar sürüyorken böyle haberleri görmek beni şaşırtmadı. Rusya, Çin, İran, Arap ülkeleri ve yanlarına İsrail'de katıldı.
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    astegon (astegon CF) 1 hf.
    Yalan diyenlerin elinde kanıt var mı?Müthiş bir haber bu eğer doğru ise.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 hf.
    Yahudi yapmıştır. Çinlilere güveneceğimize Yahudinin testine güvenelim.
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 1 hf.
    eğer bu covid'in aşısını israil yada yahudi sahipliğinde bir şirket bulmaz ise ben bir şey bilmiyorum...genetik alanında dünyaya 50 yıl fark atmış birileri hala aşıyı geliştiremiyorsa ben bunun altında buzağa ararım
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    Krone 1 hf.
    Test kiti ucuz, cihaz ucuz, yöntem çok kolay. Mükemmel bir çözüm. Satın alınıp incelenmeli ve gerekirse yerli olarak üretilmeli.
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    CanRYZ (Can ) 1 hf.
    İsrail her ay tedavi buluyordu.Yemeyiz diye test mi bulmuş.
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    acura07 (Okan Yüksel) 1 hf.
    Doğruysa muazzam haber. Ama bizimkiler den israil malı ben test yaptırmam felan diyecek kapasiteye sahip %35lik bir kitle tanıyorum.



    Tabi maliyeti de düşündürücü. Ülkemizde olacak iş değil.



    Getirip Türkiye de test başı nasıl 2 tl olurmuş deyip 100lerce tlden test faturalandırmakta iyi kazanç kapısı olabilir..
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    fractal design (Evren ) 1 hf. acura07
    O kitle İsrail'den alınan tohumlarla beslendiğinin farkında mı acaba?
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    oly1786 (caner nebi) 1 hf. en beğenilen
    Eğer doğruysa, bu salgının başından beri en büyük icat.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    mokoko_TR 1 hf. oly1786
    tabiki yalan israil ve yalanları vol 234056..
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