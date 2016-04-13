İşte HTC'nin yeni amiral gemi telefonu: HTC 10'nun fiyatı ve tüm detayları

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
HTC'nin yeni nesil süper telefonu ülkemizde tanıtıldı. HTC 10 adını taşıyan yeni telefon sahip olduğu donanımlarla epey ses getirecek gibi görünüyor. Yeni telefonun fiyatı ve tüm detayları bu videoda.
HTC uzun süredir merakla beklenen yeni nesil süper telefon modelini duyurdu. HTC 10 adındaki telefonun tasarımdan donanıma, performansından fiyatına kadar merak edilen tüm detaylar bu videomuzda.
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Burası DH burada paçalarından para akan adam yok. Ortalamamız belli. 2-4 bin maaşlı, öğrenci ya da asgari ücretli insanlarız.
Gidip bir ya da bir kaç ayda kazanacağınız parayı vermeyin şuna. Yazıktır emeğinize, terinize. Korkmayın hakir kalırım diye. Hava atamam sonra diye düşünmeyin. 2000 liraya z5 var, 2000 liraya s6 edge + var, daha altına g4, z5c var. Lenovo, Huawei, Xiaomi modelleri var.
3000 ya ÜÇBİN TÜRK LİRASI. Ben mi para cimriyim, siz mi israftasınız bazen kestiremiyorum.
3000 lira ile 2 aile 1 ay geçiniyor bu ülkede.