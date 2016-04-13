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İşte HTC'nin yeni amiral gemi telefonu: HTC 10'nun fiyatı ve tüm detayları

3 yıl
56,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC'nin yeni nesil süper telefonu ülkemizde tanıtıldı. HTC 10 adını taşıyan yeni telefon sahip olduğu donanımlarla epey ses getirecek gibi görünüyor. Yeni telefonun fiyatı ve tüm detayları bu videoda.
HTC uzun süredir merakla beklenen yeni nesil süper telefon modelini duyurdu. HTC 10 adındaki telefonun tasarımdan donanıma, performansından fiyatına kadar merak edilen tüm detaylar bu videomuzda.
 

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gcb1903 3 yıl en beğenilen
3000 diyor hala.
Burası DH burada paçalarından para akan adam yok. Ortalamamız belli. 2-4 bin maaşlı, öğrenci ya da asgari ücretli insanlarız.
Gidip bir ya da bir kaç ayda kazanacağınız parayı vermeyin şuna. Yazıktır emeğinize, terinize. Korkmayın hakir kalırım diye. Hava atamam sonra diye düşünmeyin. 2000 liraya z5 var, 2000 liraya s6 edge + var, daha altına g4, z5c var. Lenovo, Huawei, Xiaomi modelleri var.
3000 ya ÜÇBİN TÜRK LİRASI. Ben mi para cimriyim, siz mi israftasınız bazen kestiremiyorum.
3000 lira ile 2 aile 1 ay geçiniyor bu ülkede.
3000 diyor hala.Burası DH burada paçalarından para akan adam yok. Ortalamamız belli. 2-4 bin maaşlı, öğrenci ya da asgari ücretli insanlarız.Gidip bir ...
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2 Yanıt Yanıtla +52
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zbilici 3 yıl
Dolar kurundan kaynaklıymış da bilmem ne, bırakın bu ayakları! Doların 1,3 olduğu zamandaki dünya fiyatları ile kendi verdikleri fiyatların farkını çıkarttıracaklar bana şimdi. Arkadaş şunu itiraf edin, biz maymun iştahlıyız deyin, çok kar etmeyi severiz deyin, para görünce salyalarımızı tutmakta zorlanıyoruz deyin, Türk insanı aptal nasıl olsa hangi fiyattan verirsek alıyor deyin, siz üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarısınız dolayısıyla elit avrupa halkının tepkisini almaktan çekiniriz ama sizi kim ipler deyin ama bana dolar kuru demeyin. Sat o zaman sıkıyorsa 699 USD doları üzerinden? Direk dolar olarak diyorum yani, TL ye çevirmeden. Olmaz demi, yiyin efendiler aksırıncaya kadar, tıksırıncaya kadar, patlayınca kadar yiyin... Allah belanızı versin!
Dolar kurundan kaynaklıymış da bilmem ne, bırakın bu ayakları! Doların 1,3 olduğu zamandaki dünya fiyatları ile kendi verdikleri fiyatların farkını çıkarttıraca...
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java 3 yıl
Amerika'da Samsung S7 ile aynı fiyata çıkış yaparken (üstelik kılıf hediyeli ya da + 99TL VR hediyeli) neden güzel ülkemde 200 TL pahalı bunun cevabını yazsınlar madem takip ediyorlar...
Amerika'da Samsung S7 ile aynı fiyata çıkış yaparken (üstelik kılıf hediyeli ya da + 99TL VR hediyeli) neden güzel ülkemde 200 TL pahalı bunun cevabını yazsınla...
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DH Misafiri 3 yıl
Ben telefona bayıldım kesinlikle. Günde 3 saati metroda müzik dinlemeyle geçen birisi olarak bu hi-res ses desteği kesinlikle çok ilgimi çekti. Açık konuşmak gerekirse benim için tek - yanı su geçrimezlik özelliği olmaması oldu. Daha önce s3 cihazımı arkadaş şakası sonucu su teması ile kaybettikten sonra önemli bir nokta oldu benim açımdan. Onun dışında fiyatı hariç kesinlikle kusursuz bir cihaz bana kalırsa. Bundan 600tl ucuza galaxy s7 var şuanda piyasada, su geçirmezlik özelliği olsun, işlemcisi kamerası kasası her şeyiyle adamlar dört dörtlük telefon yapmış ama gel gör ki bu samsung. Samsunga da ön yargımdan dolayı sallamıyorum, adamların satış stratejisinden dolayı sallıyorum. Satış stratejileri gereği eski cihazlarına yazılım desteğini erkenden kesip, yetmiyormuş gibi bi de son güncellemelerle telefonu iyice yavaşlatıp bırakıyorlar. Custom romlarla çözüm buluyorsun ona da ama güvenlik açığı vs kaçınıyorum artık ondan da. HTC bu açıdan mükemmel bir firma çünkü s4, xperia z ve HTC one m7 aynı sene çıkmıştı. O zamanlar performans testinde geride kalıyor diye yüzüne bakmadığım m7 hala dört dörtlük bir telefon ve kullanıcılarından en ufak bir şikayet bile yok, yazılımı çok stabil. Gel gör ki şuanda s4 kullanmak işkence artık. Xperia z yine bir nebze kullanılabilir ama bi m7 performansı yok artık.
Sonuç olarak 3.000 lira fiyat koydunuz, 9mm kasa yaptınız eyvallah, kasa zaten açılmyor da. Ne olurdu bi su geçrimezlik özelliği koysaydınız da yağmurda çamurda rahat rahat kullansaydık. Benim için tek ve en büyük hayal kırıklığı bu oldu.
Bu yazacaklarım da donanım haber ekibine: cihazı pert etme riskine girmek ister misiniz bilmiyorum ama bi su testi yaparsanız ne kadar dayanıklıdır diye çok sevinirim. teşekkürler.
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infom@n 3 yıl
Circassian81
Telefonun Amerika fiyatı 700 dolar yani bugunun kuruyla 1981 lira ama telefon 3000 liradan çıkıyor hadi 600 700 lira vergi kar payi falan diyelim geriye falan 300 400 lira ne oluyor iyi valla soyun bizi

Vergi daha yüksek.
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Circassian81 3 yıl
Telefonun Amerika fiyatı 700 dolar yani bugunun kuruyla 1981 lira ama telefon 3000 liradan çıkıyor hadi 600 700 lira vergi kar payi falan diyelim geriye falan 300 400 lira ne oluyor iyi valla soyun bizi
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Jeopol 3 yıl Circassian81
avrupa vergisiz fiyatina %25 otv ve otvli fiyatina %18 kdv eklersen hemen hemen avrupa ile ayni fiyattan satildigini gorebilirsin.(toplam %47.5 vergi eklenecek)
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iron23 3 yıl
Gördüm yorum yazmadan duramayacağım, bir kere en başta şu çok önemli: adamlar oturmuşlar sormuşlar araştırmışlar kullanıcı deneyimini. Öndeki htc logosunu kaldırmışlar öndeki mazgal gibi hoparlör delikleri yok, kamera kandırmacası yerine lensiyle sensörüyle dört dörtlük kamera koymuşlar, ses konusunda her zaman üstüne olmadıkları gibi profesyonel sesle ilgilenenleri bile zevkin doruğuna çıkaracak donanım yazılım kulaklık koymuşlar, ilk type-c usb 3 girişi bu telefonda var, pil sade htc sense arayüzüyle 2 gün gider gibi iddiaları var daha ne olsun harikulade ama ama ama azcık kıs fiyattan fazla değil 2699 de 2799 de direk 3000 bandına girersen piyasayı s7edge ve 6s'e bırakırsın, tüm bu iddialı donanıma iddialı fiyatla piyasayı zorlamalısınız!!!
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Burakjanylmz 3 yıl
HTC den dilimiz çok yandı.
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symsiyah 3 yıl
Merak ediyorum bu şirketler hiç mi Türkiye piyasasını araştırmıyor ulan zaten ülkede android tarafında Samsung ve LG almış yürümüş pazarı çöküş döneminden yükselme devrine geçen HTC yeni amiraline 3000 lira fiyat çekerek rekabete ortak olmaya çalışıyor yapma be amca azıcık kafa çalışsın tamam masraf ettin arge yaptın bilmem ne ama kusura bakmada 2499'dan koysaydın o zaman gör çalgı çengiyi ;) Ama o fiyata piyasa İphone ve Samsungda çok üzgünüm :)
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skywalker06 3 yıl
Htc rakiplerine göre fiyat olarak yüksek olsada kutudunda düzgün bir kulaklık çıkması ayrıca dedikleri kadar telefonun ses perfomansı iyiyse müzik dinlemeyi sevenlerin tercihi olabilir ama bu fiyata da açıkça söyleyim taksit olmadığından böyle bir cihaz almakta zor.
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kingo_disco 3 yıl
Telefon süper olmuş ama bu fiyattan çok zor satar. Millet bu paralara iphone 6 falan alır.
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necdet93 3 yıl
Telefon gerçekten çok guzel olmuş bir HTC fan'ı olarak M7 den bu cihaza geçicem. Herkesin farklı düşünceleri olabilir saygı duyarım. Bu telefon android ekosisteminin premium cihazıdır.
Birde kırmızı rengi türkiyeye gelecek mi ? onu söyleseler çok güzel olur. M7 kırmızı kullanıyorum yenisi de kırmızı olsun isterim
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DH Misafiri 3 yıl
HTC siyah modelinde kutudan siyah kulaklık mı çıkıyor?
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nightsoldier 3 yıl
Cok ve gereksuz pahali.

Lg g5, huawei p9 vs giriyor piyasaya. Eylulde ise pazarin en buyuk oyuncusu Apple yeni kasasi ile gelecek.

Htc zarar aciklar tabi
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salih deniz 3 yıl
xon
Bu fiyatla genele hitap edecek gibi durmuyor .çoğukimse fiyatların düşmesini bekliyecek S7 ile HTC 10 kıyaslamasını şimdiden merak eder oldum bakalım hangisi daha iyi büyük kapışma

şimdiden söyleyelim beklemesinler :)
htc, fiyat anlamında taviz vermiyor...
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