İşte HTC'nin yeni amiral gemi telefonu: HTC 10'nun fiyatı ve tüm detayları

HTC'nin yeni nesil süper telefonu ülkemizde tanıtıldı. HTC 10 adını taşıyan yeni telefon sahip olduğu donanımlarla epey ses getirecek gibi görünüyor. Yeni telefonun fiyatı ve tüm detayları bu videoda.

HTC uzun süredir merakla beklenen yeni nesil süper telefon modelini duyurdu. HTC 10 adındaki telefonun tasarımdan donanıma, performansından fiyatına kadar merak edilen tüm detaylar bu videomuzda.