İşte dünyanın en hızlı netbook'u: Alienware M11x

Kökenleri daha eskiye gidiyor olsa da netbook'ların yaygın anlamda hayatımıza girmesi 2007 yılında lanse edilen Asus Eee PC 700 ile olmuştur. Kompakt yapısı ile yüksek taşınabilirlik sunan maliyet odaklı bilgisayarların kullanıcılar tarafından ilgi görmesiyle dünya devi pek çok üretici netbook pazarına adım atmış ve sadece iki yılda mini-bilgisayarlar sektörün parlayan segmenti haline gelmeyi başarmıştı. Son iki yılda satış rakamları çok hızlı artan, ekonomik krizin damga vurduğu 2009 yılında en hızlı büyüyen pazarlardan birisi olan netbook segmentinde satışların 35 milyona ulaştığı ve 2013 yılına kadar hızlı büyümenin devam edeceği belirtiliyor. Tamamına yakınını Intel'in kontrol ettiği netbook pazarında, mini-bilgisayarların performansı kimileri için yeterli gelmiyor. Intel yaptığı açıklamalarında netbook'ların oyun veya yüksek performans gerektiren uygulamalar için tasarlanmadığını dile getirse de bu açıklama pek çok kullanıcı için yeterli değil çünkü modeline göre netbook fiyatları 500$+ seviyesine kadar ulaşabiliyor.

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Dünyanın en hızlı netbook'u: Alienware M11x

Netbook'larda kullanılan Intel Atom platformu, yüksek tanımlı (1080p) video oynatımı ve kabul edilebilir 3D performansı sunmaktan uzak. Alternatif olarak ortaya çıkan Nvidia ION platformu ise bu beklentileri karşılayacak performansı sunabiliyor yani hem HD video oynatabiliyor hem de pek çok oyunu belli ayar seviyelerinde çalıştırabiliyor. Üstelik sahip olduğunuz mini-bilgisayarı HDMI ara birimi üzerinden HDTV veya LCD monitörünüze bağlayarak medya oynatıcısı olarak ta kullanabiliyorsunuz. Anca ION platformunu gereksiz ve pahalı bulduğunu açıklayan Intel, diğer çözümlere pek sıcak bakmıyor ancak bu noktada önemli bir detay da dikkatlerden kaçmıyor. Pine Trail kod adlı yeni nesil Atom platformu için açıklama yapan Intel, üçüncü parti HD hızlandırma yongalarının netbook'larda kullanılabileceğini söylüyor ki bu noktada Broadcom firmasının Crystal HD çözümü öne çıkıyor. Nvidia ise Broadcom yongasının da maliyetleri arttırdığını üstelik sadece video hızlandırabildiğini, oyunlara bir katkısının olmadığını söylüyor.

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Alienware M11x, 11.6-inç ekrana sahip

Intel tabanlı netbook'lar için bu tartışmalar hala devam ediyor ve yakın zamanda bitecek gibi görünmüyor. AMD cephesine baktığımızda ise firmanın netbook'lar için geliştirilmiş özel bir platformu olmasa da Acer tarafından dünyanın en hızlı netbook'u olarak tanımlanan Ferrari One hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle ilgi uyandırmayı başarmıştı. Çift çekirdekli Athlon X2 işlemcisinin kullanıldığı sistem aynı zamanda sahip olduğu entegre grafik yongası ile HD video hızlandırma yeteneğine de sahip. CES 2010 fuarında Ferrari One gibi çözümler için DirectX 11 destekli GPU içeren harici grafik kutusunu da tanıtan AMD bu alanda iddialı olmanın planlarını yapıyor. Ancak yukarıda anlattığımız tüm bu gelişmeleri değiştiren bir gelişme yaşandı ve Alienware, netbook'ları yeniden tanımlayan yeni bilgisayarını Las Vegas'da duyurdu. Oyuncular için yüksek performanslı ve özel tasarımlı sistemler hazırlayan Alienware, M11x isimli yeni netbook modeliyle hem görsel hem de teknik anlamda rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor.

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Alienware M11x, tasarım özellikleriyle netbook dünyasına yeni bir soluk getiriyor.

Çalışmalarına Dell çatısı altında devam eden Alienware firmasının netbook pazarındaki ilk temsilcisi olacak M11x, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç ekrana sahip. Arka aydınlatmalı özel tuş takımı, kendine özgü agresif çizgileri, ve Alien tasarımlı açma-kapama butonuyla netbook dünyasına yeni bir soluk getiren Alienware M11x, donanım anlamında da rakiplerinden ayrılmayı başarıyor. Performans, pil ömrü ve yüksek taşınabilirlik gibi kriterler göz önüne alınarak hazırlanan bilgisayarda, Intel'in ULV serisi düşük güç tüketimli Core 2 Duo işlemcisi kullanılıyor. Model bilgisi henüz verilmiş olmasa bile firmanın diğer modellerinde olduğu gibi kullanıcılara en azından birkaç farklı işlemci alternatifinin sunulması bekleniyor. En az 2GB sistem belleğine sahip olması beklenen ancak 3GB ve üstü kapasitelerin de söz konusu olabileceği söylenen Alienware M11x, entegre grafik birimiyle birlikte Nvidia çözümü harici bir GPU da kullanacak ve bu açıdan grafik performansı en yüksek netbook unvanını ele geçirecek.

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Özelleştirilebilir arka aydınlatmalı tuş takımı oldukça şık görünüyor.

Alienware tarafından açıklanan resmi bilgilere göre M11x, Nvidia'nın dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı GeForce GT335M GPU'sunu kullanacak. Firmanın internet sitesinde performans sınıfı bir GPU olarak tanımlanan GeForce GT335M, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 72x paralel işlem birimiyle geliyor. DirectX 10 desteği sunan aynı zamanda yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğiyle donatılan 1GB bellekli GT335M, başta CUDA olmak üzere PhysX ve Hybrid Power gibi patentli Nvidia teknolojilerini de destekliyor. D-Sub, DVI, HDMI ve DisplayPort olmak üzere endüstri standardı görüntü ara birimlerinin tamamıyla uyumlu olan GeForce GT335M çoklu monitör desteği de sunuyor. Herhangi bir netbook için şimdiye kadar kullanılan en güçlü grafik çözümü olan GeForce GT335M ile Alienware M11x rakip tanımayacak gibi görünüyor çünkü firmanın açıklamalarına göre M11x, yüksek kalite ayarlarında COD Modern Warfare'i 30, Crysis'i ise 50 kare/saniye performansıyla oynatabiliyor.

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Nvidia GeForce GT335M GPU'su ile Crysis ve Modern Warfare 2'yi yüksek kalite ayarlarında oynayabilirsiniz.

3DMark 2006'da yaklaşık 7000 puan aldığı belirtilen M11x, VGA, HDMI, FireWire ve DisplayPort portlarını da üzerinde barındırıyor ve bu sayede HDTV'lere ve yeni nesil monitörlere kolayca bağlanabiliyor. Siyah ve Dumanlı Gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunulacak M11x, 6 hücreli pil ile geliyor ve entegre grafik işlemci kullanıldığında 6.5 saat, GeForce GT335M çalıştırıldığında ise 2 - 2.5 saat pil ömrü sunuyor. Yaklaşık 1.5 Kg ağırlığı ile netbook'ların önemli bir kısımından 300-400 gram kadar daha ağır olan Alienware M11x dikkat çekici tasarımı, yüksek taşınabilirlikte olması ve sınıfının çok üzerindeki grafik performansıyla şimdiden beklentileri arttırmış durumda. İlkbahar aylarında satışa sunulacak Alienware M11x'in Amerika fiyatı 1000 doların altında olacak.

Görselleri için kaynak: http://www.engadget.com/photos/alienware-m11x-hands-on/

Alienware M11x'de Modern Warfare 2 videosu için buraya tıklayabilirsiniz.