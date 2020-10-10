Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Itokawa asteroitinde toplanan parçalar Türkiye'ye getirildi

    Japon Uzay Ajansı'nın 2003'teki Hayabusa misyonuyla dünyaya getirdiği Itokawa asteroidinin parçaları, bilim insanı Mehmet Yeşiltaş'ın başvurusunun kabul edilmesi üzerine Türkiye'de ilk kez incelenecek
    1 hf.
    2b
    1
    1
    Uzay
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Itokawa asteroitinde toplanan parçalar Türkiye'ye getirildi
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye'nin havacılık ve uzay çalışmaları son yıllarda yeni bir boyuta taşınırken, Türk bilim insanlarının da bu alandaki araştırmaları yoğunlaştı. 

    Bu kapsamda, Japon Uzay Ajansı'nın 2003'teki Hayabusa misyonu ile dünyaya getirdiği Itokawa asteroidinin parçalarından 4 tanesi, Lüleburgaz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yeşiltaş'ın proje başvurusunun kabul edilmesi üzerine Türkiye'ye getirildi. Böylece Türkiye'de ilk kez uzaydaki bir asteroidin yüzeyinden getirilen parçaların incelemesi için imkan sağlandı.

    2010'da dünyaya ulaştı

    Daha önce Antarktika’da gerçekleştirilen Türk Antarktik Meteorit Arama seferlerini de yürüten Yeşiltaş, AA muhabirine, söz konusu asteroit parçalarının nasıl getirildiğini anlattı.

    Japon Uzay Ajansı'nın (JAXA), Itokawa isimli asteroidi detaylı bir şekilde incelemek için 2003'te Hayabusa isimli uzay aracını fırlattığını anımsatan Yeşiltaş, söz konusu uzay aracının 2005'te Itokawa asteroidine ulaştığını ve planlanan gözlemleri yaptığını aktardı.

    Itokawa asteroitinde toplanan parçalar Türkiye'ye getirildi
    Tam Boyutta Gör

    Yeşiltaş, bu misyonun en önemli özelliklerinden birinin ilk defa bir asteroidin yüzeyinden toplanan parçaların incelenmek üzere dünyaya getirilmesi olduğunu belirterek, toplanan parçacıkları barındıran kapsülün 2007'de uzay aracından ayrıldığını ve yaklaşık 3 yıl süren uzay seyahatinin ardından 2010 yılında dünyaya ulaştığını kaydetti.

    "Uzayı anlamak adına oldukça fayda sağladı"

    Asteroitlerin güneş sisteminin oldukça önemli unsurları olduğunu ve bazılarının ilk oluştukları zamandan bu yana fazla değişikliğe uğramadığı için geçmişleri hakkında önemli bilgi verdiğine dikkati çeken Yeşiltaş, bilim insanlarının hem yeryüzünden teleskoplarla hem de uydular aracılığıyla asteroitleri ve onların fiziksel ya da kimyasal özelliklerini araştırdığını dile getirdi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Ryugu asteroitine iniş yapan Hayabusa 2, Dünya'ya geri dönüyor

    Itokawa asteroidinin yüzeyinden getirilen parçacıkların 2010'dan beri bilim insanları tarafından incelendiğini aktaran Yeşiltaş, şunları kaydetti:

    "Yapılan araştırmalarda bazı parçacıklarda su ve organik madde gibi beklenmeyen moleküler yapılar tespit edilmiştir. Aynı zamanda bu asteroitin uzay ortamında maruz kaldığı uzay aşınımı etkileri hakkında da detaylı bilgiler edinilmiş ve bu bilgiler hem uzay ortamını anlamak adına hem de sonraki asteroit misyonlarını planlama adına oldukça fayda sağlamıştır."

    Itokawa asteroitinde toplanan parçalar Türkiye'ye getirildi
    Tam Boyutta Gör

    Parçacık talep etmek için bazı kriterleri sağlamak gerekli

    Itokawa asteroidinden parçacık talep etmek için bazı kriterlerin sağlanması gerektiğini belirten Yeşiltaş, Hayabusa misyonu kapsamında getirilen asteroit parçacıklarını ne şekilde, hangi tekniklerle, hangi sorulara cevap aramak için araştırmak istendiğini detaylıca belirten bir araştırma projesiyle Japon Uzay Ajansı'na başvuru yapılması gerektiğini ve 2010'dan bu yana toplamda 67 projenin kabul edildiğini kaydetti.

    Yeşiltaş, "Hem meteoritler üzerinde uzun yıllardır araştırma yaptığım ve elde ettiğim bulguları bilimsel yayın olarak paylaştığım için hem de çok küçük parçacıkları kontrol etmede bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olduğum için, biri organik yönünden zengin olan toplam 4 adet Itokawa parçacığını incelemek üzere JAXA’ya yaptığım başvuru 68. proje olarak kabul edildi ve parçacıklar bize gönderildi." dedi.

    "Uzay aşınımının daha önce irdelenmeyen bir yanını inceleyeceğiz"

    Parçacıklar üzerinde yapacağı araştırmaya ilişin bilgi veren Yeşiltaş, "JAXA'dan temin ettiğimiz bu parçacıklarda, uzay aşınımının daha önce irdelenmeyen bir yanını yüksek çözünürlüklü spektroskopik tekniklerle inceleyeceğiz. Araştırmalarımız sonucunda bu konuda yeni bulgular edinmeyi, dolayısıyla uzay aşınımını ve sonuçlarını daha iyi anlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

    Yeşiltaş, parçacıklardan birinde mevcut olan organik maddenin büyük olasılıkla daha önce Itokawa asteroidine çarpan bir başka asteroit tarafından getirildiğini belirterek, temin edilen parçacıktaki organik maddeyi karakterize ederek yapısını ve içeriğini belirlemeyi, bu bilgilerden ise Itokawa'ya çarpmak suretiyle organik madde getirmiş olan ana asteroit hakkında bilgiler edinmeyi planladıklarını anlattı.

    Gelecek araştırmalara katkı sunacak

    Asteroit parçacıklarının araştırılması ve incelenmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Yeşiltaş, şöyle devam etti:

    "Daha önce Türkiye'de bu tür örneklerin hiç incelenmediğini biliyoruz. Bu çalışmayla ülkemizde de asteroit parçaları ilk defa incelenmiş olacak. Hem asteroitler ve onları sürekli direkt olarak etkileyen uzay aşınımı hakkında yeni bilgiler edinecek hem de asteroit parçacıkları hakkında tecrübe kazanacağız."

    Yeşiltaş, araştırmalarda edinecekleri tecrübe ve kazanımları diğer Türk araştırmacılarla da paylaşacaklarına işaret ederek, "Türk Uzay Ajansı’nın kurulması ve gelecekteki olası misyonlarını şimdiden planladığı göz önüne alındığında, asteroitler ve meteoritler üzerinde yapmakta olduğumuz araştırmaların bu planlamalara ve araştırmalara katkıda bulunacağına inanıyoruz." diye konuştu.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turkiyede-ilk-kez-uzaydaki-bir-asteroitten-getirilen-parcalar-incelenecek/2001987 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Epic Store'da %75'e varan büyük indirim dönemi başladı
    13 sa.
    74 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu
    17 sa.
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    AnadoluEfes 1 hf.
    Konuya kimsenin raabet etmemesi çok üzücü forum'da malesef böyle şeylere pek önem verilmiyor ben bu parçayı görmek isterdim şahsen MTA müzesin'de ay'dan düşen bir parçayı görmüştüm yapısal olarak bile farklı duruyordu elimde böyle bir parçanın olmasını çok isterdim dünya dışın'dan gelen ve yapıtaşı modelin'de element listesin'de yeri olmayan birşey tek kelime ile harika
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Epic'in, Fortnite'ı App Store'a geri getirme planı bir sonraki duruşmaya kaldı 1 hf. Amerikan İHA'sı Azerbaycan-Ermenistan sınırında 1 hf. Yeni Mi Store Mağazası Ankara Optimum’da Açıldı! 1 hf. TSMC ve Huawei yeniden çalışabilecek ancak kötü bir ayrıntı var 1 hf. Xiaomi ve Razer önemli bir iş birliği yapıyor 1 hf. Oppo Reno 4 Pro inceleme "Hızlı şarj uzmanı!" 1 hf. TSMC üçüncü çeyreği rekorla kapattı 1 hf. Ryanair, 737 MAX’ların Kasım ayından itibaren ABD’de yeniden uçmaya başlayacağını düşünüyor 1 hf. Popüler Amazon dizisi The Expanse'ın yeni sezonundan ilk fragman 1 hf. Monster'da Bu Hafta - Horizon Zero Dawn 1 hf. Sesten hızlı uçak yolculuğu bir kez daha çok yakın! Boom Supersonic, XB-1’i tanıttı 1 hf. Taşınabilir egzersiz bisikleti geliştirildi 1 hf. Hyundai Tucson, satış performansını artırmaya devam ediyor 1 hf. 2020 yılı Nobel Tıp Ödülü'ne 3 bilim insanı layık görüldü 1 hf. Huawei P Smart 2021 satışta! İşte Türkiye fiyatı 1 hf. Mercedes-Benz, SUV-Sedan karışımı yeni bir otomobil segmenti oluşturuyor: SUL 1 hf. Windows 10'a AV1 için donanımsal hızlandırma desteği geldi 1 hf. Vivo, çıkarılabilir ön kameraya sahip konsept telefonunu tanıttı 1 hf. Nvidia, Founders Edition kartlar perakende satıcılardan da edinilebilecek 1 hf. ARM işlemcili ilk Mac, Kasım ayında geliyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Itokawa asteroitinde toplanan parçalar Türkiye'ye getirildi Sonraki Rocket Lake-S işlemcisi PCIe 4.0 SSD ve ekran kartıyla test edildi 1 hf. Skoda'dan arızayı ses analizi ile tanıyan yapay zekalı uygulama: Sound Analyzer 1 hf. Scania güneş enerjili hibrit kamyonları test etmeye başladı 1 hf. Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes ilan etti 1 hf. Türk Deniz Kuvvetleri yeni uçaklarına kavuşuyor 1 hf. Türkiye'de TEK! 19 oyun testiyle "Asus ROG Strix RTX 3080 OC incelemesi" 1 hf. Android cihazlar artık çevreden duyulan şüpheli sesleri kullanıcılara bildiriyor 1 hf. Valorant'a 3. Kısım'la beraber yeni harita ve şifacı geliyor 1 hf. Oppo A73 5G'nin görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı 1 hf. Samsung'un en ucuz 5G'li modeli Galaxy A42'nin teknik özellikleri yayınlandı 1 hf. Google, YouTube'u büyük bir online alışveriş platformu yapmayı planlıyor 1 hf. Casper VIA S38 tablet satışa çıkıyor 1 hf. Haftaya A101 ve BİM marketlerde farklı tablet modelleri ve bilgisayar aksesuarları var 1 hf. Gmail Go uygulaması tüm Android kullanıcılarına sunuldu 1 hf. iPhone 12 serisinin piyasa tarihi de sızdırıldı 1 hf. Stratosferden internet hizmeti sağlayacak Sunglider uçuşa geçti 1 hf. FIFA 21'in 'hiçbir yenilik içermeyen' Switch versiyonu 10 üzerinden 2 puan aldı 1 hf. AMD Ryzen 5000 işlemciler iddialı geldi | Yeni işlemciler çok güçlü 1 hf. Hyundai'nin hidrojen yakıtlı kamyonu Xcient, Avrupa yollarına çıktı 1 hf. Microsoft, Edge'e çevrimiçi alışverişte fiyat karşılaştırma ve kullanışlı ekran görüntüsü alma araçları ekliyor Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız