Kara deliklerin olay ufkuna ait "parmak izleri" ilk kez tespit edildi

Araştırmada Ocak 2025'te LIGO Gözlemevi tarafından kaydedilen GW250114 isimli sinyal incelendi. Bu sinyal, şimdiye kadar kaydedilen en güçlü kütle çekim dalgası olarak biliniyor. Araştırmacılar, birleşmenin son anlarında oluşan ve "doğrudan dalgalar" olarak adlandırılan kısmı ayırarak analiz etti. Böylece olay ufkuna bugüne kadar ulaşılan en yakın bölgeden veri elde edildi.
Olay ufku neden önemli?
Olay ufku, bir kara deliğin hiçbir şeyin kaçamadığı sınırı olarak tanımlanıyor. Işık bile bu bölgeyi geçtikten sonra geri dönemiyor. Bu aynı zamanda oradan herhangi bir bilginin de dışarı çıkamayacağı anlamına geliyor. Bu nedenle olay ufkunu doğrudan incelemek bugüne kadar mümkün olmadı.
Çalışmanın başyazarı Sizheng Ma, artık olay ufkunun çevresini kütle çekim dalgaları sayesinde inceleyebildiklerini söyledi. Ma “Bu kara delik ufku kavramı normalde bilim kurguda karşımıza çıkar. Ancak artık yerçekimi verileriyle ufuk çizgisinin çevresindeki bölgeye gerçekten dokunabiliyoruz. Bazen bunun gerçekten olduğuna inanamıyorum.” dedi.
Einstein'ın teorisini bir kez daha doğruladı
Araştırmanın sonuçları aynı zamanda Einstein'ın genel görelilik kuramıyla uyumlu çıktı. Çalışma, genel görelilik tarafından öngörülen "çerçeve sürüklenmesi" (frame-dragging) olarak bilinen olguya dair yeni veriler sundu.
Araştırmacılar, aynı yöntemin gelecekte kuantum dalgalanmalarını araştırmak için de kullanılabileceğini düşünüyor. Böylece olay ufkunun yakınındaki bölgede yeni fizik kuramlarına işaret edebilecek izler aranabilecek.
Temkinli bir heyecan var
Çalışma bilim dünyasında ilgi görse de herkes aynı görüşte değil. Araştırmada yer almayan teorik fizikçi Francesco Sannino, sonuçların dikkat çekici olduğunu ancak bağımsız ekipler tarafından doğrulanması gerektiğini söyledi. Yine de kütle çekim dalgalarının olay ufkuna ait "parmak izlerini" taşıdığı yönündeki bulgunun önemli olduğunu ifade etti.
West Virginia Üniversitesi'nden Sean McWilliams ise incelenen sinyalin doğrudan olay ufkunun özelliklerini yansıttığı görüşüne katılmadığını belirtti. Çalışmanın başyazarı Sizheng Ma ise bu eleştiriyi reddetti. Ma, farklı kavramların birbirine karıştırıldığını savunarak konuyu daha ayrıntılı ele alacak yeni bir makale hazırladıklarını açıkladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş