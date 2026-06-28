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    Kara deliklerin olay ufkuna ait "parmak izleri" ilk kez tespit edildi

    Bilim insanları, iki kara deliğin birleşmesiyle oluşan kütle çekim dalgalarında olay ufkunun ilk "parmak izlerini" tespit etti. Bulgular, Einstein'ın teorisini bir kez daha doğruladı.

    Kara deliklerin olay ufkuna ait ilk izler tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları, kara deliğin olay ufkunun "parmak izlerini" ilk kez tespit etmeyi başardı. Nature dergisinde yayımlanan çalışma, iki kara deliğin birleşmesi sırasında oluşan kütle çekim dalgalarının olay ufkunun çevresindeki fiziksel süreçlere dair önemli bilgiler taşıdığını ortaya koyuyor.

    Araştırmada Ocak 2025'te LIGO Gözlemevi tarafından kaydedilen GW250114 isimli sinyal incelendi. Bu sinyal, şimdiye kadar kaydedilen en güçlü kütle çekim dalgası olarak biliniyor. Araştırmacılar, birleşmenin son anlarında oluşan ve "doğrudan dalgalar" olarak adlandırılan kısmı ayırarak analiz etti. Böylece olay ufkuna bugüne kadar ulaşılan en yakın bölgeden veri elde edildi.

    Olay ufku neden önemli?

    Olay ufku, bir kara deliğin hiçbir şeyin kaçamadığı sınırı olarak tanımlanıyor. Işık bile bu bölgeyi geçtikten sonra geri dönemiyor. Bu aynı zamanda oradan herhangi bir bilginin de dışarı çıkamayacağı anlamına geliyor. Bu nedenle olay ufkunu doğrudan incelemek bugüne kadar mümkün olmadı.

    Kara deliklerin olay ufkuna ait ilk izler tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Ancak iki kara deliğin birleşmesi sırasında durum değişiyor. Bu dev çarpışma, uzay-zamanda güçlü titreşimler oluşturuyor. Ortaya çıkan kütle çekim dalgaları ise ışık hızında evrene yayılıyor. Bilim insanları son 10 yıldır bu dalgaları tespit ederek kara delikler hakkında yeni bilgiler elde ediyor.

    Çalışmanın başyazarı Sizheng Ma, artık olay ufkunun çevresini kütle çekim dalgaları sayesinde inceleyebildiklerini söyledi. Ma “Bu kara delik ufku kavramı normalde bilim kurguda karşımıza çıkar. Ancak artık yerçekimi verileriyle ufuk çizgisinin çevresindeki bölgeye gerçekten dokunabiliyoruz. Bazen bunun gerçekten olduğuna inanamıyorum.” dedi.

    Einstein'ın teorisini bir kez daha doğruladı

    Araştırmanın sonuçları aynı zamanda Einstein'ın genel görelilik kuramıyla uyumlu çıktı. Çalışma, genel görelilik tarafından öngörülen "çerçeve sürüklenmesi" (frame-dragging) olarak bilinen olguya dair yeni veriler sundu.

    Kara deliklerin olay ufkuna ait ilk izler tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Çerçeve sürüklenmesi Einstein'ın genel göreliliğin öngördüğü bir etki. Buna göre dönen büyük kütleli cisimler yalnızca kendi eksenlerinde dönmekle kalmıyor, çevrelerindeki uzay-zamanı da birlikte sürüklüyor. Bunu yoğun bir hamurun içine yerleştirilen metal bir topun döndürüldüğünde etrafındaki hamuru da döndürmesine benzetmek mümkün. Kara delikler de benzer şekilde, dönerken uzay-zaman dokusunu kendi etraflarında büküyor ve sürüklüyor.

    Araştırmacılar, aynı yöntemin gelecekte kuantum dalgalanmalarını araştırmak için de kullanılabileceğini düşünüyor. Böylece olay ufkunun yakınındaki bölgede yeni fizik kuramlarına işaret edebilecek izler aranabilecek.

    Temkinli bir heyecan var

    Çalışma bilim dünyasında ilgi görse de herkes aynı görüşte değil. Araştırmada yer almayan teorik fizikçi Francesco Sannino, sonuçların dikkat çekici olduğunu ancak bağımsız ekipler tarafından doğrulanması gerektiğini söyledi. Yine de kütle çekim dalgalarının olay ufkuna ait "parmak izlerini" taşıdığı yönündeki bulgunun önemli olduğunu ifade etti.

    West Virginia Üniversitesi'nden Sean McWilliams ise incelenen sinyalin doğrudan olay ufkunun özelliklerini yansıttığı görüşüne katılmadığını belirtti. Çalışmanın başyazarı Sizheng Ma ise bu eleştiriyi reddetti. Ma, farklı kavramların birbirine karıştırıldığını savunarak konuyu daha ayrıntılı ele alacak yeni bir makale hazırladıklarını açıkladı.

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    eski_nesil 1 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 1 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 2 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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