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İzle: Windows 8'in giriş ekranı ve masaüstündeki yeni özellikler

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un hazırlık çalışmaları son sürat devam eden yeni işletim sistemi Windows 8 için gün geçmiyor ki yeni bir detay ortaya çıkmasın. Milestone 3 aşamasında olan ve yılın ikinci yarısında beta safhasına geçmesi beklenen yeni işletim sistemiyle ilgili olarak farklı yapı versiyonları sızdırılmış durumda. Geçtiğimiz günlerde 7850 sürüm numaralı erken mühendislik örneği torrent sitelerinde yayınlanan Windows 8 işletim sisteminin daha yeni olan 7955 sürümü de internete düştü. Sızdırılan sürümü deneme şansı yakalayan WinFutıre.de sitesi bir de video yayınladı.

Hazırlanan videoda Windows 8 işletim sisteminin giriş ekranı ve masaüstündeki bazı yeni özellikler gösteriliyor. Genel görünüm olarak henüz Windows 7 ile çok benzer olan işletim sisteminin pazara sunulacak versiyonunda ciddi farkılıklar olması bekleniyor. Windows Phone 7 platformundaki Metro isimli kullanıcı arabiriminden izler taşıması beklenen yeni grafik arayüzünde özellikle dokunmatik ekranlı bilgisayarlar için kullanım verimliliğini arttırıcı çok sayıda yeni özelliğe yer verilmesi bekleniyor.

İşte Windows 8'in 7955 sürümündeki giriş ekranı ve genel masaüstü görünümü;


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Andacgs 8 yıl
.

Görünüm olarak neyin değişmesini bekliyorsunuzki, o kadarıda normaldir, adı bile hala windows 7 beta sürümlerde daha çok şey öğrenme şansımız olacak. sızan m1 de değişen pencere kenarlıkları tamamen şeffaf yapmılmış.

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_Max_ 8 yıl
Biraz Apple'dan esinlenilmiş gibi gözüküyor.
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ezimuse 8 yıl
Son hali değil bu ve büyük ihtimalle beta sürümde bu gibi itici bi resimle karşılaşmayız
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irfanmandirali 8 yıl
ucube
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diemcizone 8 yıl
Windows 7 seviyesinde veya windows 7'den daha hızlı ise, fazla açık yoksa tercih edilir, hemen torrentlerden indirip ilaçladıkmıydı, al sana orjinal işletim sistemi muhahaha :D
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Cremiesto 8 yıl
Beğenmeme lüksümüz yok sanırım...
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rbronline 8 yıl
hiç hoş durmuyor açıkçası
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ContEmpor4ry 8 yıl
garip *
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janparey 8 yıl
Bence fake çok yapmacık duruyor.
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Glitz 8 yıl
Arayüzü akıllı telefonlar gibi olmuş. Tarih saat şu tuşaabasın açılsın gibi. windows8 PC ile tablet arası bir sistem olacak anlaşılan
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tanreall 8 yıl
Son halini de böyle yaparlarsa siyanür içsinler.
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