İzle: Windows 8'in giriş ekranı ve masaüstündeki yeni özellikler

Microsoft'un hazırlık çalışmaları son sürat devam eden yeni işletim sistemi Windows 8 için gün geçmiyor ki yeni bir detay ortaya çıkmasın. Milestone 3 aşamasında olan ve yılın ikinci yarısında beta safhasına geçmesi beklenen yeni işletim sistemiyle ilgili olarak farklı yapı versiyonları sızdırılmış durumda. Geçtiğimiz günlerde 7850 sürüm numaralı erken mühendislik örneği torrent sitelerinde yayınlanan Windows 8 işletim sisteminin daha yeni olan 7955 sürümü de internete düştü. Sızdırılan sürümü deneme şansı yakalayan WinFutıre.de sitesi bir de video yayınladı.

Hazırlanan videoda Windows 8 işletim sisteminin giriş ekranı ve masaüstündeki bazı yeni özellikler gösteriliyor. Genel görünüm olarak henüz Windows 7 ile çok benzer olan işletim sisteminin pazara sunulacak versiyonunda ciddi farkılıklar olması bekleniyor. Windows Phone 7 platformundaki Metro isimli kullanıcı arabiriminden izler taşıması beklenen yeni grafik arayüzünde özellikle dokunmatik ekranlı bilgisayarlar için kullanım verimliliğini arttırıcı çok sayıda yeni özelliğe yer verilmesi bekleniyor.

İşte Windows 8'in 7955 sürümündeki giriş ekranı ve genel masaüstü görünümü;