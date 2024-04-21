Microsoft tek bir fotoğraftan deepfake video oluşturabilen yapay zeka aracını tanıttı

Yeni sinir ağı, insan yüzünün hareketlerini ve duygu ifadelerini inanılmaz bir doğrulukla taklit edebiliyor. Bu sayede üretilen videolar son derece doğal ve inandırıcı görünüyor. Uzmanlar bunu deepfake videolar için "korkutucu bir makine" olarak adlandırdılar.
VASA-1, yüz dinamiklerini ve baş hareketlerini üretmek için gizli bir yüz uzayı kullanıyor. Microsoft bu yöntemin, önceki tekniklere kıyasla önemli ölçüde gelişmiş olduğunu ve daha gerçekçi sonuçlar verdiğini belirtiyor. Ortaya çıkan çalışmalar da bunu doğrular nitelikte.
Şimdilik genel kullanıma kapalı
Algoritma, 512x512 piksel çözünürlükte ve saniyede 45 kare hızında çevrimiçi video oluşturmayı destekliyor. Bu da modelle etkileşim kurmayı ve gerçekçi avatarlar ile gerçek zamanlı sohbet etmeyi mümkün kılıyor. Microsoft'un şu anda VASA-1'i ticari bir ürün olarak piyasaya sürme niyeti yok. Şirket yeni modelin şimdilik araştırma amaçlı bir araç olarak kullanılmasını istiyor.
Görünüşe bakılırsa şirket endişeleri yatıştırmak için VASA-1'in yakın zamanda kullanıcıların eline geçmeyeceği konusunda garanti veriyor. Bu model, film ve oyun endüstrisi için yeni imkanlar sunabilir, sanal asistanlar ve müşteri hizmetleri uygulamaları geliştirmek için kullanılabilir ve hatta eğitim ve sağlık sektörlerinde de faydalı olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)