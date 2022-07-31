Karayip Denizi'nde dinozorlar çağından kalma bir köpek balığına rastlandı

Araştırmacılar, Belize kıyılarında kaplan köpek balıklarını yakalayıp izlemeye alırken, derin denizlerde yüzyıllardır yaşamış bir Grönland köpek balığı (melezi olması da ihtimal dahilinde) yakaladı.

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Grönland köpek balığı olduğu doğrulandı

Florida Uluslararası Üniversitesi’nin avcı hayvan ekoloji ve koruma laboratuvarında doktora adayı ve biyolog olan Devanshi Kasana, aniden su yüzeyinin altında çok yavaş hareket eden, halsiz bir havyan gördüklerini söylüyor. Kasana’ya göre gördükleri hayvan tarih öncesi zamanlarda var olacak kadar yaşlı. İlk başta araştırmacılar bunun derin denizlerin baskın ve büyüleyici bir avcısı olan yüzgeçli köpek balığı olabileceğini düşünüyor ancak fotoğrafladıklarında Grönland köpek balığı olduğunu anlıyorlar.

En az 250 yıl yaşıyorlar

Greenland shark (Grönland köpek balıkları) gerçekten de dinozorların dünyaya hakim olduğu zamanlarda var olan, yaklaşık 100 milyon yıllık bir köpek balığı ailesine ait.

Köpek balıkları hayatlarının çoğunu karanlıkta, suyun binlerce feet altında, yavaş büyüdükleri yavaş hareket ettikleri ve yavaş yaşlandıkları yerde geçiriyorlar. Besinler çok az bulunabildiği derin denizlerde yaşamları sürdürmeleri için yavaş hareket etmek zorundalar. Grönland köpek balıkları bu derinlikliklerde iki buçuk asırdan fazla, belki de daha fazla yaşayabiliyor. Dünya üzerinde en fazla yaşayan omurgalılar. Bilim insanları, Grönland köpek balıklarının en az 250 yıl yaşadığını, 500 yıldan uzun süre yaşayabildiğini söylüyor.

Çok çok yaşlı

Bu nispeten az bilinen türün Kuzey Kutbu ve çevresindeki derin denizlerde büyüdüğü biliniyor. Biyologlar, imkan dahilinde diğer derin okyanus bölgelerinde de yaşayabileceklerini söylüyor. Buna Karayipler de dahil. Köpek balığını fark eden araştırmacılardan biri, köpek balığının çok çok yaşlı göründüğünü söylüyor.

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