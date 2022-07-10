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    T.rex benzeri küçük kollara sahip yeni bir dinozor türü keşfedildi: Meraxes gigas

    Arjantin'de gerçekleştirilen çalışmalarda, 145 ila 66 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen küçük kollara sahip dev bir dinozor türü keşfedildi.                    
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    Yeni bir dev dinozor türü keşfedildi: Meraxes gigas
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    Arjantin'deki paleontologlar, Meraxes gigas(M.gigas)adı verilen yeni bir dev dinozor türü keşfettiklerini duyurdular. Keşfedilen yeni tür, Tyrannosaurus rex(T.rex) gibi büyük kafasına oranla küçük kollara sahip.

    Ölmeden önce 45 yaşındaydı

    Arjantin'in kuzey Patagonya bölgesinde gerçekleştirilen bir çalışmada 11 metre uzunluğunda ve dört tondan fazla ağırlığa sahip yeni bir dinozor türü bulundu. M.gigas adındaki tür, büyük ve yırtıcı theropod dinozorlar olan ve 145 ila 66 milyon yıl önce Kretase döneminde yaşamış carcharodontosauridae olarak bilinen bir gruba ait.

    Araştırmacılar, öldüğünde 45 yaşında olduğunu düşündükleri dinozorun, eksiksiz bir kolunu, bir ayağını ve kafatasını buldular.

    Ernesto Bachmann Paleontoloji Müzesi'nden paleontolog Juan Canale: "M.gigas'ın fosili, daha önce hiç görülmemiş, iskeletin bazı evrimsel eğilimleri ve carcharodontosauridae'lerin anatomisini anlamamıza yardımcı olan kollar ve bacaklar gibi eksiksiz bölgelerini gösteriyor." diyor.

    Ekip,  M.gigas'ın T.rex'e evrimleşmiş olabileceğini ve yeni türün, T.rex'ten neredeyse 20 milyon yıl önce neslinin tükendiğini söylüyor. Her iki dinozor da büyük kafa ve küçük kollara sahip olsalar da kemik yapılarının farklı olduğu belirtiliyor.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 1 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 1 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 5 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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