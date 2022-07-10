T.rex benzeri küçük kollara sahip yeni bir dinozor türü keşfedildi: Meraxes gigas

Tam Boyutta Gör

Arjantin'deki paleontologlar, Meraxes gigas(M.gigas)adı verilen yeni bir dev dinozor türü keşfettiklerini duyurdular. Keşfedilen yeni tür, Tyrannosaurus rex(T.rex) gibi büyük kafasına oranla küçük kollara sahip.

Ölmeden önce 45 yaşındaydı

Arjantin'in kuzey Patagonya bölgesinde gerçekleştirilen bir çalışmada 11 metre uzunluğunda ve dört tondan fazla ağırlığa sahip yeni bir dinozor türü bulundu. M.gigas adındaki tür, büyük ve yırtıcı theropod dinozorlar olan ve 145 ila 66 milyon yıl önce Kretase döneminde yaşamış carcharodontosauridae olarak bilinen bir gruba ait.

Araştırmacılar, öldüğünde 45 yaşında olduğunu düşündükleri dinozorun, eksiksiz bir kolunu, bir ayağını ve kafatasını buldular.

Ernesto Bachmann Paleontoloji Müzesi'nden paleontolog Juan Canale: "M.gigas'ın fosili, daha önce hiç görülmemiş, iskeletin bazı evrimsel eğilimleri ve carcharodontosauridae'lerin anatomisini anlamamıza yardımcı olan kollar ve bacaklar gibi eksiksiz bölgelerini gösteriyor." diyor.

Esnek ve güçlü yapay kaslar için dayanıklı malzeme geliştirildi 23 sa. önce eklendi

Ekip, M.gigas'ın T.rex'e evrimleşmiş olabileceğini ve yeni türün, T.rex'ten neredeyse 20 milyon yıl önce neslinin tükendiğini söylüyor. Her iki dinozor da büyük kafa ve küçük kollara sahip olsalar da kemik yapılarının farklı olduğu belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Yeni bir dev dinozor türü keşfedildi: Meraxes gigas