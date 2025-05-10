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    MediaTek Helio G200 tanıtıldı: İşte özellikleri

    MediaTek, 4G akıllı telefon ve tabletler için yeni mobil işlemcisini tanıttı. MediaTek Helio G200, kamera ve bağlantı özelliklerinde iyileştirmeler getiriyor.   

    MediaTek Helio G200 işlemci tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    MediaTek, 4G bağlantılı telefonlar ve tabletleri hedefleyen Helio G işlemci serisinin yenisini tanıttı. MediaTek Helio G200, Ağustos 2024'te duyurulan Helio G100 ile neredeyse aynı özelliklere sahip, kamera ve bağlantı tarafında iyileştirmeler sunuyor.

    MediaTek Helio G200 işlemci özellikleri

    MediaTek Helio G200, TSMC’nin 6 nm üretim sürecine dayanan sekiz çekirdekli bir işlemci. İşlemci, 2,2 GHz hızda çalışan iki adet Cortex-A76 çekirdeği ve 2,0 GHz hızında çalışan altı adet Cortex-A55 çekirdeği ile 1,1 GHz hızında çalışan Mali-G57 MC2 GPU içeriyor. Tıpkı Helio G100 gibi, maksimum 4266 Mbps frekanslı LPDDR4X bellek ve UFS 2.2 depolamayı destekliyor. Ayrıca, maksimum 2520x1080 çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekranları destekliyor.

    Helio G200 işlemcinin desteklediği maksimum kamera çözünürlüğü; tek 200 MP kamera veya çift 16 MP sensör. Yeni işlemci, Helio G100’den farklı olarak, daha yüksek kalitede HDR video çekimi sağlayan 12 bit DCG (dual conversion gain) desteği sunuyor. MediaTek, kamera uygulama geliştiricileriyle birlikte çalışarak güç tüketiminin %20'ye kadar azaltıldığını söylüyor.

    Helio G200'ün getirdiği bir diğer yeni özellik ise; hücresel sinyalin zayıf olduğu bölgelerde sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarının daha rahat kullanılmasını sağlayan 4G DC SAR teknolojisi. MediaTek, yeni teknolojinin gecikmeyi %30'a kadar azalttığını, bağlantı aralığını da %83'e kadar uzattığını söylüyor.

    MediaTek, yeni işlemciyle çalışan cihazların ne zaman çıkacağını söylemedi.

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